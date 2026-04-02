Ajker Patrika
হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জে ট্রেন লাইনচ্যুত: ১ হাজার লিটার ডিজেল উদ্ধার

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
তেলবাহী ট্রেনের লাইনচ্যুত বগি উদ্ধারের প্রচেষ্টা চলছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলার রাজাপুর এলাকায় তেলবাহী ট্রেনের বগি লাইনচ্যুতির ঘটনায় এক হাজার লিটার ডিজেল উদ্ধার করেছে বিজিবি। আজ বৃহস্পতিবার (২ এপ্রিল) বেলা সাড়ে ১১টায় বিজিবি-৫৫-এর ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক সৈয়দ ইশতিয়াক মোরশেদ এ তথ্য জানান।

বিজিবি কর্মকর্তা বলেন, বিজিবির উদ্ধারকারী দল ড্রাম ও জারকিনের মাধ্যমে এক হাজার লিটার ডিজেল উদ্ধার করে। এর ফলে সরকারি সম্পদ অপচয় রোধ, দুর্ঘটনাস্থলে শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, ট্রেনের তেলবাহী ওয়াগন লাইনচ্যুতির পরপরই বিজিবি-৫৫ ব্যাটালিয়নের মনতলা বিওপি থেকে বিজিবির উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে।

তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ, সরকারি সম্পদ রক্ষা এবং তেল লুটপাটের অপচেষ্টা রোধ করে। বর্তমানে এক প্লাটুন বিজিবি ঘটনাস্থলে মোতায়েন রয়েছে। তারা সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং উদ্ধার কার্যক্রমে বেসামরিক প্রশাসনকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করছে।

বিষয়:

হবিগঞ্জউদ্ধারমাধবপুরট্রেন দুর্ঘটনাট্রেনহবিগঞ্জ সদরডিজেল
যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, 'অসদাচরণে' কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

নোয়াখালীর চাটখিলে আগুনে পোড়ানো মৃতদেহ উদ্ধার

নেত্রকোনায় ফসলরক্ষা বাঁধ নিয়ে দুই ইউনিয়নের কৃষকদের সংঘর্ষ, আহত ২০

বিল পরিশোধ নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা, দোকানিকে মারধর রাবি ছাত্রদল নেতার

সুপেয় পানির অধিকার বঞ্চিত কিশোরগঞ্জের ৩৫ শতাংশ দরিদ্র মানুষ

