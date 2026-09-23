নতুন ঘর তৈরির স্বপ্ন পূরণ হলো না গাড়িচাপায় নিহত মেহেদীর

‘মীম গত পরশু দিন ঢাকা গেল। আরও কয়েক দিন আগে চলে যেত। কিন্তু রোদ আর গরমের কারণে তাঁকে যেতে দিইনি। মীম যাওয়ার সময় বলেছিল, এবার টাকা জমিয়ে পুরোনো ঘরটা নতুন করে তৈরি করবে।’ আহাজারি করতে করতে কথাগুলো বলছিলেন মেহেদী হাসান মীমের মা মিনু বেগম (৫৬)।
আজ বুধবার বেলা ৩টার দিকে নীলফামারীর ডোমার উপজেলায় সোনারায় ইউনিয়নের হাজিপাড়া গ্রামে পারিবারিক কবরস্থানে মেহেদী হাসানের (২৫) দাফন সম্পন্ন হয়। এর আগে গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে ঢাকার বারিধারায় ফুটপাতে বিশ্রাম নেওয়ার সময় গাড়িচাপায় নিহত হন বাক্প্রতিবন্ধী এই যুবক।
আজ দুপুর ১২টার দিকে একটি গাড়িতে মেহেদীর লাশ এসে পৌঁছায় গ্রামের বাড়িতে। এ সময় গ্রামে শোকের ছায়া নেমে আসে। মেহেদী ওই গ্রামের দিনমজুর মো. এরশাদুল হকের ছেলে। তিনি ডোমার সরকারি কলেজে বিএ দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন।
মেহেদীর মামাতো ভাই সাজ্জাদ চৌধুরী জয় কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, মেহেদী হাসান মীম কথা শুনতে বা বলতেও পারতেন না। দিনমজুর বাবার বয়স হওয়ায় তিনিই পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন। গত সোমবার রাতে অন্য শ্রমিকদের সঙ্গে ঢাকায় যান। সেখানে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যবসার পাশাপাশি রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন।
সাজ্জাদ চৌধুরী আরও বলেন, মেহেদী হাসানের এক ভাই ও এক বোন রয়েছেন। বড় ভাই বিয়ের পর আলাদা সংসার শুরু করেন, বোনেরও বিয়ে হয়েছে। মা-বাবাকে নিয়েই মেহেদীর সংসার ছিল। প্রতি মাসে মা-বাবাকে টাকা পাঠাতেন। ভিটেবাড়ি ছাড়া তাঁদের কোনো আবাদি জমি নেই। তিনি কাগজের ফুল দিয়ে বিভিন্ন শৈল্পিক কাজ করতে জানতেন।
পেটে ক্ষুধার তাড়না, পকেটে খাবার কেনার টাকা নেই। হঠাৎ এক ব্যক্তির হাতে খাবারের প্যাকেট দেখে কেড়ে নেন নুর মোহাম্মদ। ভাত ভেবে নেওয়া প্যাকেটটি খুলে দেখেন, ভেতরে মিষ্টি। ক্ষুধা নিবারণে তৎক্ষণাৎ কয়েকটি মিষ্টি খেয়ে ফেলেন তিনি। কিন্তু মিষ্টি হজম হওয়ার আগেই স্থানীয় লোকজন তাঁকে ধরে ফেলেন। গণপিটুনির পর তাঁকে..১১ মিনিট আগে
কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলার কোম্পানীগঞ্জ বাজারে অভিযান চালিয়ে পাঁচটি মিষ্টির দোকান ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানকে মোট ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। ওজনে কারচুপি, মূল্যতালিকা প্রদর্শন না করা, নকল ওটস বিক্রি এবং উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণে অনিয়মের দায়ে এসব জরিমানা..১৭ মিনিট আগে
কুমিল্লার দেবিদ্বারে সোনালী ব্যাংক পিএলসির কাছে বন্ধক রাখা উষা জুট স্পিনার্স লিমিটেডের ১২ হাজার ৯৫৫ কেজি যন্ত্রাংশ পাচারের চেষ্টার অভিযোগে মামলা হয়েছে। দুই ট্রাকসহ মালামাল জব্দ করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৮ জনকে।১৯ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে পৈতৃক সম্পত্তিতে টয়লেট ও গোসলখানা নির্মাণে বাধা দেওয়াকে কেন্দ্র করে বাবা ও তাঁর দুই ছেলেকে পিটিয়ে আহত করার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় পাঁচজনের বিরুদ্ধে সোনারগাঁ থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন ভুক্তভোগী নবীর হোসেন।১ ঘণ্টা আগে