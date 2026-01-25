Ajker Patrika
গোপালগঞ্জ

গোপালগঞ্জে বঙ্গবন্ধুর ৩২ নম্বর কমপ্লেক্স নির্মাণ করব: স্বতন্ত্র প্রার্থী

টুঙ্গিপাড়া (গোপালগঞ্জ) প্রতিনিধি 
আপডেট : ২৫ জানুয়ারি ২০২৬, ১৭: ৪১
টুঙ্গিপাড়ায় শেখ মুজিবুর রহমানের কবর জিয়ারত করেন স্বতন্ত্র প্রার্থী সিপন ভূঁইয়া। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঘোড়া প্রতীক নিয়ে গোপালগঞ্জ-২ আসনে (সদর-কাশিয়ানীর একাংশ) স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন প্রবাসী সিপন ভূঁইয়া। আজ রোববার তিনি কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে টুঙ্গিপাড়ায় শেখ মুজিবুর রহমানের কবর জিয়ারত করেছেন। সমাধিসৌধের গেটে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মোতায়েন থাকায় ৩ নম্বর গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে কবর জিয়ারত শেষ করেন তিনি।

এ সময় সিপন ভূঁইয়া বলেন, ‘বঙ্গবন্ধুকে খুব ভালোবাসি, তাই তাঁর সমাধিতে এসেছি। গত বছরের যেদিন বঙ্গবন্ধুকে অসম্মান করা হয়েছে, সেদিন থেকে প্রতিজ্ঞা করেছি গোপালগঞ্জ-২ আসন থেকে নির্বাচন করব।’

সিপন ভূঁইয়া আরও বলেন, ‘যখন দেখেছি ৩২ নম্বর বাড়ি ভাঙচুর হয়েছে, তখন আরও শক্তিশালী হয়েছি নির্বাচন করার জন্য। আমি এমপি হতে পারি বা না পারি, গোপালগঞ্জে বঙ্গবন্ধুর ৩২ নম্বর কমপ্লেক্স নির্মাণ করব, ইনশা আল্লাহ।’

এক প্রশ্নের জবাবে সিপন বলেন, ‘আমি আওয়ামী লীগের কোনো পদ-পদবিতে ছিলাম না। কারণ আমি একজন প্রবাসী, দীর্ঘ ১৫ বছর সিঙ্গাপুরে ছিলাম। নির্বাচিত হলে মানুষের উন্নয়নের জন্য কাজ করব, সামাজিকভাবে চলব। কোনো গ্যাঞ্জাম, ঝামেলা আমার জনগণ করবে না।’

প্রবাসীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘আমি যেহেতু একজন প্রবাসী মানুষ, তাই প্রবাসী ও তাঁদের পরিবারের কাছে অনুরোধ, আপনারা আমাকে দোয়া করবেন। এ ছাড়া ঘোড়া প্রতীকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবেন।’

এর আগে সিপন ভূঁইয়া গওহরডাঙ্গা খাদেমুল ইসলাম মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরীর কবর জিয়ারত করেন। তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রেখেই নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেছেন বলে দাবি করেন এই প্রবাসী।

