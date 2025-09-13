জুলাই সনদকে বাহাত্তরের সংবিধানের ওপর দেওয়ার চেষ্টা করবেন না: সুব্রত চৌধুরী

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
গণফোরামের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী বলেছেন, আগামী নির্বাচন বানচালের চেষ্টা প্রতিহত করা হবে। জুলাই সনদকে বাহাত্তরের সংবিধানের ওপর দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। সংবিধান পরিবর্তন করবে পরবর্তী নির্বাচিত সরকার। আজ শনিবার বেলা ১১টায় গোপালগঞ্জে জেলা গণফোরামের আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট কাজী মেজবাহ উদ্দিনের স্মরণসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
গণফোরামের গোপালগঞ্জ জেলা শাখার উদ্যোগে শহরের একটি রেস্টুরেন্টের হলরুমে এ স্মরণসভা হয়।
অ্যাডভোকেট নওশের আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত স্মরণসভায় প্রধান বক্তা ছিলেন গণফোরামের সাধারণ সম্পাদক ডা. মিজানুর রহমান। এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে গণফোরামের কেন্দ্রীয় নেতা কে এম জগলুল হায়দার আফ্রিক, শাহ নুরুজ্জামান, মুহাম্মদ রওশন ইয়াজদানী, লতিফুল বারী হামীম, বিশ্বজিৎ গাঙ্গুলী।
সভায় গণফোরামসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা, সুধীজন ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।
