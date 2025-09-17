Ajker Patrika
সারা দেশ
গোপালগঞ্জ

গোপালগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় কাভার্ড ভ্যানের হেলপার নিহত

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া কাভার্ড ভ্যান। ছবি: আজকের পত্রিকা
দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া কাভার্ড ভ্যান। ছবি: আজকের পত্রিকা

গোপালগঞ্জে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে দুর্ঘটনায় মো. সীমান্ত নামে এক কাভার্ড ভ্যানের হেলপার নিহত হয়েছেন। তিনি যশোর জেলার বেনাপোল এলাকার বাসিন্দা।

ভাটিয়াপাড়া হাইওয়ে পুলিশের এএসআই জয়রাম বিশ্বাস এ দুর্ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। পুলিশ জানায়, আজ বুধবার সকালে মাজড়া নামক স্থানে খুলনাগামী একটি কাভার্ড ভ্যান পেছন থেকে একটি ট্রাককে ধাক্কা দেয়। এতে কাভার্ড ভ্যানের সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই হেলপার মারা যান।

বিষয়:

গোপালগঞ্জদুর্ঘটনাঢাকা বিভাগসড়ক দুর্ঘটনাজেলার খবর
