গোপালগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় কাভার্ড ভ্যানের হেলপার নিহত

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
গোপালগঞ্জে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে দুর্ঘটনায় মো. সীমান্ত নামে এক কাভার্ড ভ্যানের হেলপার নিহত হয়েছেন। তিনি যশোর জেলার বেনাপোল এলাকার বাসিন্দা।
ভাটিয়াপাড়া হাইওয়ে পুলিশের এএসআই জয়রাম বিশ্বাস এ দুর্ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। পুলিশ জানায়, আজ বুধবার সকালে মাজড়া নামক স্থানে খুলনাগামী একটি কাভার্ড ভ্যান পেছন থেকে একটি ট্রাককে ধাক্কা দেয়। এতে কাভার্ড ভ্যানের সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই হেলপার মারা যান।
গোপালগঞ্জে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে দুর্ঘটনায় মো. সীমান্ত নামে এক কাভার্ড ভ্যানের হেলপার নিহত হয়েছেন। তিনি যশোর জেলার বেনাপোল এলাকার বাসিন্দা।
ভাটিয়াপাড়া হাইওয়ে পুলিশের এএসআই জয়রাম বিশ্বাস এ দুর্ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। পুলিশ জানায়, আজ বুধবার সকালে মাজড়া নামক স্থানে খুলনাগামী একটি কাভার্ড ভ্যান পেছন থেকে একটি ট্রাককে ধাক্কা দেয়। এতে কাভার্ড ভ্যানের সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই হেলপার মারা যান।
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বিতরণ ও জমার সময়সীমা আরো দুইদিন বাড়াতে আবেদন করেছে চবি শাখা ছাত্রদল। আজ বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বরাবর এ দাবি জানিয়ে চিঠি দিয়েছে দলটির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল নোমান।৩০ মিনিট আগে
কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস ও প্রকৌশল কর্মক্ষেত্র কুক্ষিগত করার প্রতিবাদে এবং চার দফা দাবি বাস্তবায়নের দাবিতে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে সাতরাস্তা মোড় অবরোধ করেছেন কারিগরি শিক্ষার্থীরা। আজ বুধবার সকাল সোয়া ১১টার দিকে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা সাতরাস্তা মোড় অবরোধ করেন।১ ঘণ্টা আগে
গাজীপুরের কালিয়াকৈরে কলেজছাত্র আবুল কালাম আজাদকে খুনের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে কিশোর গ্যাং লিডার ’পিচ্চি আকাশ’-কে তার এক সহযোগীসহ গ্রেপ্তার করা হয়েছে। র্যাব-১ এবং র্যাব-১৪ এর যৌথ অভিযানে তাকে টাঙ্গাইলের বাসাইল থেকে দেশীয় অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার করা হয়। পিচ্চি আকাশের বিরুদ্ধে হত্যাসহ মোট ১২টি মামলা১ ঘণ্টা আগে
কমিটির সদস্য সচিব এবং জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের জেলা সেক্রেটারি শেখ মোহাম্মদ ইউনুস বলেন, ‘আমরা হরতাল বাতিল করেছি যাতে দুর্গাপূজা ও ব্যবসায়ীদের ক্ষতি না হয়। উচ্চ আদালত ১০ দিনের রুল জারি করেছেন, আমরা ন্যায়বিচার পাব বলে আশাবাদী। চারটি আসন ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবে।’২ ঘণ্টা আগে