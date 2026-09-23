Ajker Patrika
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গাজীপুর

গাজীপুরে ট্রাকচাপায় অটোরিকশার ৩ যাত্রী নিহত

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  
গাজীপুরে ট্রাকচাপায় অটোরিকশার ৩ যাত্রী নিহত
দুর্ঘটনাকবলিত অটোরিকশায় আহত যাত্রীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরে ট্রাকের চাপায় অটোরিকশার তিন যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও চারজন। তাৎক্ষণিক নিহত ও আহতদের পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি।

আজ বুধবার বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে মহানগরের ধীরাশ্রম এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আমিনুল ইসলাম।

তিনি বলেন, ‘ধীরাশ্রম এলাকায় ট্রাকটি অটোরিকশাকে চাপা দিলে তিনজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত চারজনকে উদ্ধার করে শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। নিহত ও আহতদের নাম-পরিচয় সংগ্রহের কাজ চলছে। ট্রাক ও অটোরিকশা পুলিশের হেফাজতে রয়েছে।

বিষয়:

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