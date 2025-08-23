গাজীপুরের শ্রীপুর: সীমানাঘেঁষা সেতুগুলো ঘিরে রমরমা মাদকের কারবার

রাতুল মণ্ডল, (শ্রীপুর) গাজীপুর
গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলা সীমানাঘেঁষা এলাকায় রয়েছে বেশ কয়েকটি ছোট-বড় সেতু। যেগুলো শ্রীপুরের সঙ্গে যুক্ত করেছে পাশের কয়েকটি উপজেলাকে। সন্ধ্যা হলেই এসব সেতু ঘিরে মাদক বেচাকেনা শুরু হয়। চলে রাতভর। দিনের পর দিন এই অবস্থা চলছে।
সরেজমিনে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, শ্রীপুরের সঙ্গে কালিয়াকৈর উপজেলাকে যুক্ত করেছে সালদহ নদীতে নির্মিত সেতু। এর আশপাশে রয়েছে ঘন শাল-গজারি বন। এখানে সন্ধ্যার পর থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত উভয় উপজেলার মাদক কারবারিরা লেনদেন করেন। এ ছাড়া শীতলক্ষ্যা নদীর বরমা সেতুতে পাশের কাপাসিয়া উপজেলার মাদক কারবারিরা সহজে জড়ো হতে পারেন। কারণ সন্ধ্যা হলেই সেতুটি নীরব হয়ে যায়।
বরমা গ্রামের বাসিন্দা মো. আমিনুল ইসলাম বলেন, এলাকার উঠতি বয়সী ছেলেদের নষ্ট করছে চিহ্নিত মাদক কারবারিরা। এখন নিজের ছেলে, ভাই, ভাতিজা পর্যন্ত নষ্ট হচ্ছে। সন্ধ্যা হলেই মোটরসাইকেলের আনাগোনা বাড়তে থাকে। চলে রাতভর।
খোঁজ নিয়ে আরও জানা গেছে, টাঙ্গাইলের সফিপুর উপজেলাকে শ্রীপুরে সংযোগ করতে সালদহ নদীর ওপর সেতু রয়েছে বাঁশবাড়ি গ্রামে। সন্ধ্যার পর একেবারে নীরব থাকে সেতুটির আশপাশ। ফলে মাদক কেনাবেচা হয় খুব সহজেই। ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলায় যেতে সুতিয়া নদীর বাপ্পা গ্রাম এবং সাঙ্গুন গ্রামের ত্রিমোহনী সেতুর আশপাশে সন্ধ্যার পর থেকে রীতিমতো মাদকের হাট বসে।
সাঙ্গুন গ্রামের বাসিন্দা ফরিদা পারভীন বলেন, ‘আমরা আজ অসহায়। ছেলেদের মানুষ করা খুবই কঠিন হয়ে যাচ্ছে। মাদক তো এখন হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়। পাশের ত্রিমোহনী ব্রিজে যাওয়া যায় না, সেখানে মোটামুটি প্রকাশ্যে বিক্রি হয়।’
অন্যদিকে শ্রীপুরের সঙ্গে ময়মনসিংহের ভালুকাকে সংযোগ করেছে নয়াপাড়া গ্রামে কাইচ্ছার খালের ওপর থাকা একটি ছোট সেতু। এর সামান্য দূরে ফাঁকা মাঠে মাদক বিক্রি হয়। এ ছাড়া ভালুকার সঙ্গে যুক্ত হওয়া জাহাঙ্গীরপুর গ্রামের মহিষমারা খালের সেতু এবং হয়দেবপুর ও সোনাব গ্রামের খিরু নদীর দুটি সেতুতে সন্ধ্যার পর থেকে মাদক কারবারিরা জড়ো হয়। পাশাপাশি সুতিয়া নদীর ওপর নির্মিত কাওরাইদ গয়েশপুর সেতু ও পারুলী নদীর দমদমা সেতুতে মাদক কেনাবেচা হয়।
এ নিয়ে কথা হলে শ্রীপুর পৌর বিএনপির আহ্বায়ক মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির সরকার বলেন, ‘মাদক এখন সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়ছে। যুবসমাজ নষ্ট হচ্ছে। স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাদকে ছড়িয়ে পড়ছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী যেন এর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেয়।’
যোগাযোগ করা হলে শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক বলেন, ‘মাদকের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে আছি। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন চিহ্নিত মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। সীমানাঘেঁষা ব্রিজগুলোতে সন্ধ্যার পরপরই পুলিশের কঠোর নজরদারি থাকে।’
গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলা সীমানাঘেঁষা এলাকায় রয়েছে বেশ কয়েকটি ছোট-বড় সেতু। যেগুলো শ্রীপুরের সঙ্গে যুক্ত করেছে পাশের কয়েকটি উপজেলাকে। সন্ধ্যা হলেই এসব সেতু ঘিরে মাদক বেচাকেনা শুরু হয়। চলে রাতভর। দিনের পর দিন এই অবস্থা চলছে।
সরেজমিনে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, শ্রীপুরের সঙ্গে কালিয়াকৈর উপজেলাকে যুক্ত করেছে সালদহ নদীতে নির্মিত সেতু। এর আশপাশে রয়েছে ঘন শাল-গজারি বন। এখানে সন্ধ্যার পর থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত উভয় উপজেলার মাদক কারবারিরা লেনদেন করেন। এ ছাড়া শীতলক্ষ্যা নদীর বরমা সেতুতে পাশের কাপাসিয়া উপজেলার মাদক কারবারিরা সহজে জড়ো হতে পারেন। কারণ সন্ধ্যা হলেই সেতুটি নীরব হয়ে যায়।
বরমা গ্রামের বাসিন্দা মো. আমিনুল ইসলাম বলেন, এলাকার উঠতি বয়সী ছেলেদের নষ্ট করছে চিহ্নিত মাদক কারবারিরা। এখন নিজের ছেলে, ভাই, ভাতিজা পর্যন্ত নষ্ট হচ্ছে। সন্ধ্যা হলেই মোটরসাইকেলের আনাগোনা বাড়তে থাকে। চলে রাতভর।
খোঁজ নিয়ে আরও জানা গেছে, টাঙ্গাইলের সফিপুর উপজেলাকে শ্রীপুরে সংযোগ করতে সালদহ নদীর ওপর সেতু রয়েছে বাঁশবাড়ি গ্রামে। সন্ধ্যার পর একেবারে নীরব থাকে সেতুটির আশপাশ। ফলে মাদক কেনাবেচা হয় খুব সহজেই। ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলায় যেতে সুতিয়া নদীর বাপ্পা গ্রাম এবং সাঙ্গুন গ্রামের ত্রিমোহনী সেতুর আশপাশে সন্ধ্যার পর থেকে রীতিমতো মাদকের হাট বসে।
সাঙ্গুন গ্রামের বাসিন্দা ফরিদা পারভীন বলেন, ‘আমরা আজ অসহায়। ছেলেদের মানুষ করা খুবই কঠিন হয়ে যাচ্ছে। মাদক তো এখন হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়। পাশের ত্রিমোহনী ব্রিজে যাওয়া যায় না, সেখানে মোটামুটি প্রকাশ্যে বিক্রি হয়।’
অন্যদিকে শ্রীপুরের সঙ্গে ময়মনসিংহের ভালুকাকে সংযোগ করেছে নয়াপাড়া গ্রামে কাইচ্ছার খালের ওপর থাকা একটি ছোট সেতু। এর সামান্য দূরে ফাঁকা মাঠে মাদক বিক্রি হয়। এ ছাড়া ভালুকার সঙ্গে যুক্ত হওয়া জাহাঙ্গীরপুর গ্রামের মহিষমারা খালের সেতু এবং হয়দেবপুর ও সোনাব গ্রামের খিরু নদীর দুটি সেতুতে সন্ধ্যার পর থেকে মাদক কারবারিরা জড়ো হয়। পাশাপাশি সুতিয়া নদীর ওপর নির্মিত কাওরাইদ গয়েশপুর সেতু ও পারুলী নদীর দমদমা সেতুতে মাদক কেনাবেচা হয়।
এ নিয়ে কথা হলে শ্রীপুর পৌর বিএনপির আহ্বায়ক মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির সরকার বলেন, ‘মাদক এখন সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়ছে। যুবসমাজ নষ্ট হচ্ছে। স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাদকে ছড়িয়ে পড়ছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী যেন এর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেয়।’
যোগাযোগ করা হলে শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক বলেন, ‘মাদকের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে আছি। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন চিহ্নিত মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। সীমানাঘেঁষা ব্রিজগুলোতে সন্ধ্যার পরপরই পুলিশের কঠোর নজরদারি থাকে।’
সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলার ভূঁইয়াগাতী এলাকায় ঢাকা–বগুড়া মহাসড়কের পাশ থেকে এক অজ্ঞাত নারীর (৬৫) লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার সকালে হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানা পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর তা মর্গে পাঠানো হবে বলে জানিয়েছেন হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি)...৩ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে ফ্রিজে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় নয়জন দগ্ধ হয়েছেন। শুক্রবার (২২ আগস্ট) দিবাগত রাত সাড়ে তিনটার দিকে নাসিক এক নম্বর ওয়ার্ডের রনি সিটি আবাসিক এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আদমজী ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন কর্মকর্তা মো. মিরণ মিয়া।১ ঘণ্টা আগে
সরেজমিনে দেখা যায়, দীর্ঘদিনের জলাবদ্ধতায় উপলশহর উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠ ভরে উঠেছে কচুরিপানায়। শতাধিক প্রান্তিক কৃষক কয়েক বছর ধরে তাঁদের জমিতে চাষাবাদ করতে পারছেন না। এতে তাঁরা মানবেতর জীবনযাপন করছেন। এলাকাবাসীর অভিযোগ, পুকুর খননকারীরা প্রভাবশালী হওয়ায় অনেকে প্রতিবাদ করতেও সাহস পাচ্ছেন না।২ ঘণ্টা আগে
সিরাজগঞ্জ পৌরসভার ধানবান্ধি মহল্লা ও হোসেনপুর এলাকায় ডায়রিয়ার প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। গত কয়েক দিনে তিন শতাধিকের বেশি মানুষ এ রোগে আক্রান্ত হয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। সিরাজগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে রোগীর চাপ বাড়ায় অনেককে শয্যা না পেয়ে হাসপাতালের মেঝেতে চিকিৎসা নিতে হচ্ছে।৩ ঘণ্টা আগে