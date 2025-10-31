Ajker Patrika
শ্রীপুরে দিনদুপুরে স্বর্ণের দোকানে লুটপাট, কুষ্টিয়ায় ৩ দোকানে চুরি

কুষ্টিয়া প্রতিনিধিশ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি
আপডেট : ৩১ অক্টোবর ২০২৫, ২২: ৪০
শ্রীপুর পৌরসভার মাওনা চৌরাস্তায় মসজিদ গলিতে স্বর্ণের দোকানে লুটপাট হয়। ছবি: সংগৃহীত
শ্রীপুর পৌরসভার মাওনা চৌরাস্তায় মসজিদ গলিতে স্বর্ণের দোকানে লুটপাট হয়। ছবি: সংগৃহীত

গাজীপুরের শ্রীপুরে একটি স্বর্ণের দোকানে দিনদুপুরে লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। ভুক্তভোগী দোকানমালিকের দাবি, তাঁর দোকান থেকে আড়াই কোটি টাকার বেশি মূল্যের স্বর্ণ ও রুপার অলংকার এবং নগদ ৫ লাখ টাকা লুট হয়েছে। এদিকে কুষ্টিয়া শহরে তিনটি স্বর্ণের দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছে। আজ শুক্রবার সকালে দোকানমালিকেরা চুরির ঘটনায় পুলিশে খবর দেন। চুরির ঘটনায় প্রায় ২০ লাখ টাকার ক্ষতির দাবি করেছেন দোকানমালিকেরা।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে শ্রীপুর পৌরসভার মাওনা চৌরাস্তায় মসজিদ গলিতে গৌরাঙ্গ দাসের মালিকানাধীন রিতা জুয়েলার্সে লুটপাটের ঘটনাটি ঘটে। বিষয়টি আজ জানাজানি হয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া সিসি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা যায়, রিতা জুয়েলার্স দোকানের সামনে এক নারীসহ বহু মানুষ এসে দাঁড়ান। কিছু সময় পর তাঁদের নেতৃত্বে রিতা জুয়েলার্সের দোকানে সাইনবোর্ড টেনে নামাতে চোখে পড়ে। এরপর তালা কাটার বিশেষ যন্ত্র (গ্রাইন্ডিং মেশিন) দিয়ে কিছু যুবক সাটারের তালা কেটে ফেলেন। পরে সাটার দুটি তুলে দোকানের ভেতরে ঢুকে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তি দোকানের ভেতরের বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র বাইরে আনতে থাকেন। সঙ্গে দোকানের ভেতরের মালামাল বের করে আনা শুরু করেন।

ভুক্তভোগী দোকানমালিকের দাবি, লুটপাটকারীরা দোকানের শোকেসে থাকা ৩২ লাখ টাকার ১৬ ভরি স্বর্ণ, সিন্দুকে থাকা ১ কোটি ৯২ লাখ টাকার স্বর্ণ, নগদ ৫ লাখ টাকা এবং ৩২ লাখ ৫০ হাজার টাকার ১ হাজার ৩০০ ভরি রুপা লুট করে। পরে ওই দোকানের সামনে ‘সুব্রত চন্দ্র দাস’ নামের একটি সাইনবোর্ড লাগানো হয়।

কুষ্টিয়ায় তিনটি স্বর্ণের দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
কুষ্টিয়ায় তিনটি স্বর্ণের দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

রিতা জুয়েলার্সের মালিক গৌরাঙ্গ দাস বলেন, ‘দোকান বন্ধ রেখে একটি মামলায় হাজিরা দিতে আমি আদালতে ছিলাম। হঠাৎ আমার আরেক দোকানের কর্মচারী সাটার কাটার বিষয়টি আমাকে জানায়। পরে এসে দেখি, আমার দোকানে থাকা সমস্ত স্বর্ণ, রুপা ও নগদ টাকা লুট করে নিয়ে গেছে। বাইরে দোকানের আসবাবপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকতে দেখি।’

এ ঘটনায় অভিযুক্ত নারী পায়েল সরকার বলেন, ‘সেখানে আমিসহ আরও হাজার হাজার মানুষ ছিলেন, আমার নেতৃত্বে লুটপাটের বিষয়টি মিথ্যা।’ তালা কেটে মালামাল লুট করার বিষয়ে জানতে চাইলে আরও এক অভিযুক্ত সুব্রত চন্দ্র দাস বলেন, ‘আপনি সামনাসামনি আসুন, কাগজপত্র দেখুন।’ মোবাইল ফোনে কোনো বক্তব্য দিতে তিনি অস্বীকৃতি জানান।

শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মহম্মদ আব্দুল বারিক বলেন, এ ঘটনায় মামলা রুজু হয়েছে। তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কুষ্টিয়ায় তিন দোকানে চুরি

কুষ্টিয়া শহরের এন এস রোডে অবস্থিত মাহাতাব প্লাজায় তিনটি স্বর্ণের দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছে। আজ সকালে খবর পেয়ে পুলিশ ও র‍্যাব সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেন। তাঁরা মার্কেটসহ আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেছেন।

সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, সকাল পৌনে ৮টার দিকে মুখ বাঁধা দুই যুবক মার্কেটের শৌচাগারের দিক থেকে ভেতরে প্রবেশ করেন। এরপর তাঁরা ব্রাদার্স জুয়েলার্স, এস সরকার জুয়েলার্স ও সমির চেইন হাউজ নামের তিনটি দোকানের সাটার ফাঁক করে ভেতরে ঢুকে চুরি শেষে একই পথে বাইরে বেরিয়ে যান।

কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোশারফ হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে। দ্রুত তাঁদের আইনের আওতায় আনা হবে।

রাজধানীর তুরাগে প্রাইভেট কারচাপায় পথচারী নিহত, কিশোর চালককে গণপিটুনি

উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি 
ভাঙচুর করা প্রাইভেট কার। ছবি: আজকের পত্রিকা
ভাঙচুর করা প্রাইভেট কার। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর তুরাগে বেপরোয়াগামী একটি প্রাইভেট কারের চাপায় আব্দুল মান্নান (৬৪) নামের এক পথচারী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় উত্তেজিত জনতা গাড়িটি ভাঙচুর করে এবং কিশোর চালককে (১৭) পিটিয়ে আহত করে। পরে সেনাবাহিনী ও পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং চালককে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়।

তুরাগের ফুলবাড়িয়া সিরাজ মার্কেট এলাকায় আজ শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) বেলা ২টার দিকে আব্দুল মান্নানকে গাড়ি চাপা দেওয়ার ঘটনা ঘটে।

দুর্ঘটনার পর আহত মান্নানকে উদ্ধার করে উত্তরার কুয়েত-বাংলাদেশ মৈত্রী সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যায় স্থানীয়রা। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

এলাকাবাসী ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালিয়ে যাওয়ার সময় ওই প্রাইভেট কারটি প্রথমে এক ব্যক্তিকে চাপা দেয়। আশপাশের লোকজন ওই গাড়িটির চালককে থামতে বললে চালক পালানোর চেষ্টা করে।

ওই সময় উত্তেজিত জনতা গাড়িটি ধাওয়া করলে চালক গাড়ির গতি আরও বাড়িয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় গাড়ির ধাক্কায় আরও কয়েকজন আহত হয়। পরবর্তী সময় উত্তরা ১০ নম্বর সেক্টরের ১২ নম্বর সড়কে জনতার ধাওয়ায় গাড়িটি আটক করে ভাঙচুর চালানো হয় এবং চালককে মারধর করা হয়। একপর্যায়ে চালক পাশের একটি বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। তখন খবর পেয়ে সেনাবাহিনী ও পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে চালককে উদ্ধার করে আটক করে।

নিহত আব্দুল মান্নান ভোলা সদর উপজেলার ভেদুরিয়া গ্রামের মৃত সেকান্দর সরদারের ছেলে। বর্তমানে তিনি তুরাগের রানাভোলা এলাকার রাশেদুল আলমের বাড়িতে নিরাপত্তাকর্মী হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন।

আটক চালকের বাড়ি ময়মনসিংহের ফুলপুর উপজেলায়। বর্তমানে সে তুরাগে থাকে।

ডিএমপির উত্তরা জোনের জ্যেষ্ঠ সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসি) মো. সাদ্দাম হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘জুমার নামাজের পরপরই প্রোবক্স গাড়ির চালক একজন পথচারীকে চাপা দিলে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান। পরে স্থানীয় মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে গাড়ি ভাঙচুর ও হালকা মারধর করে। আমরা পুলিশ ও আর্মি ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে চালককে ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসার জন্য পাঠাই।’

পালিয়ে যাওয়ার সময় কয়েকজনকে চাপা দেওয়ার প্রসঙ্গে জানতে চাইলে সাদ্দাম হোসেন বলেন, ‘চালক প্রথমে একজনকে চাপা দেয়। পরে তাকে জনগণ ধাওয়া করলে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টার সময় আরও দু-তিনজনকে চাপা দিয়ে আহত করে। তবে তাদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি।’ এ ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

তুরাগ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. সাদিকুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে গণধোলাই খাওয়া চালককে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এসেছি। চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। চিকিৎসা শেষে তাকে থানায় নিয়ে যাওয়া হবে।’

চট্টগ্রামে পুলিশ লাইনসের বাস উল্টে ২৭ নারী সদস্য আহত

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রামে পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে চলার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাস উল্টে ২৭ জন নারী পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। তবে কেউ গুরুতর আহত হননি। আজ শুক্রবার নগরীর দামপাড়া পুলিশ লাইনসের ভেতরে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ কর্মকর্তারা জানান, বাংলাদেশ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট খেলায় দায়িত্ব পালনের জন্য পুলিশ সদস্যরা সাগরিকা স্টেডিয়ামের উদ্দেশে রওনা হন। পথে পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে চলার সময় বাসটি দুর্ঘটনায় পড়ে।

আহতদের ১২ জনকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাকিদের পুলিশের বিভাগীয় হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে বলে জানান চমেক পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) নুরুল আলম আশেক।

এ বিষয়ে নগর পুলিশের উপকমিশনার (ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড ফোর্স) মো. হাসান মোস্তফা স্বপন জানান, সাগরিকা স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যকার ক্রিকেট ম্যাচের দায়িত্ব পালনে যাচ্ছিলেন নারী পুলিশ সদস্যরা। দামপাড়া পুলিশ লাইনস থেকে বের হওয়ার সময় তাঁদের বহনকারী বাস ভেতরে উঁচু স্থান থেকে ঢালু রাস্তায় নামার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা খায়। এতে বাসে থাকা ২৭ পুলিশ সদস্য আহত হন। তবে তাঁদের কারও অবস্থা তেমন গুরুতর নয় বলে তিনি জানান।

নেছারাবাদে জামায়াতের ফরম পূরণ আওয়ামী লীগ নেতার

নেছারাবাদ (পিরোজপুর) প্রতিনিধি 
আব্দুল লতিফ। ছবি: আজকের পত্রিকা
আব্দুল লতিফ। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সদস্য ফরম পূরণ করেছেন পিরোজপুরের নেছারাবাদের এক আওয়ামী লীগ নেতা। উপজেলার গুয়ারেখা ইউনিয়ন জামায়াতের সেক্রেটারি মো. মহিব্বুল্লাহ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ফরম পূরণকারী আওয়ামী লীগ নেতা হলেন আব্দুল লতিফ ওরফে লতিফ সেক্রেটারি। তিনি গুয়ারেখা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহসভাপতি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গুয়ারেখা ইউনিয়নটি মূলত হিন্দু-অধ্যুষিত এলাকা এবং ঐতিহ্যগতভাবে আওয়ামী লীগের ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত। দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর এই ইউনিয়নের বেশ কয়েকজন প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী জামায়াতে যোগ দিতে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন।

গুয়ারেখা ইউনিয়ন জামায়াতের সেক্রেটারি মো. মহিব্বুল্লাহ বলেন, ‘আমাদের ইউনিয়নে জামায়াতের অবস্থা দিন দিন ভালো হচ্ছে। অনেকেই আমাদের দলে যোগ দিতে আগ্রহী, তবে সবাইকে সঙ্গে সঙ্গে নেওয়া হয় না। এলাকা হিন্দু-অধ্যুষিত হলেও অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দু লোকও আমাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হচ্ছেন।’

মো. মহিব্বুল্লাহ আরও বলেন, ‘আব্দুল লতিফ সেক্রেটারি আমাদের দলের প্রাথমিক সদস্যপদ ফরম পূরণ করেছেন। শিগগিরই তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে সদস্য করা হবে।’

এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল লতিফ বলেন, ‘আমি আগে আওয়ামী লীগ করতাম, এখন জামায়াতে যোগদান করেছি। বয়স কম হয়নি। তাই চিন্তা করলাম আমার বয়স এখন সত্তর। তাই শেষ জীবনে একটা ইসলামি দলের সঙ্গে থেকে মরতে চাই।’

ইবির ৩০ শিক্ষক-কর্মকর্তা বরখাস্ত, ৩১ শিক্ষার্থী বহিষ্কার হচ্ছেন

ইবি প্রতিনিধি
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

২০২৪ সালের জুলাইয়ে গণ-অভ্যুত্থানবিরোধী তৎপরতার অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) ১৯ শিক্ষক ও ১১ কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হচ্ছে। এছাড়া নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের ৩১ জন নেতা-কর্মীকে সাময়িক বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এক সিন্ডিকেট সদস্য শুক্রবার নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

বরখাস্ত হতে যাওয়া শিক্ষকেরা হলেন বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. বাকি বিল্লাহ ও অধ্যাপক ড. রবিউল হোসেন; ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. এ এইচ এম আক্তারুল ইসলাম, অধ্যাপক ড. মো. রাসিদুজ্জামান ও সহযোগী অধ্যাপক ড. আফরোজা বানু; ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ড. মাহবুবুল আরেফিন, হিসাববিজ্ঞান ও তথ্যপদ্ধতি বিভাগের অধ্যাপক ড. সেলিনা নাসরিন ও অধ্যাপক ড. কাজী আখতার হোসেন, অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. দেবাশীষ শর্মা, সিএসই বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জয়শ্রী সেন, ইইই বিভাগের অধ্যাপক ড. মাহবুবর রহমান, আইসিটি বিভাগের অধ্যাপক ড. তপন কুমার জোদ্দার ও অধ্যাপক ড. পরেশ চন্দ্র বর্মণ, আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. শাহজাহান মণ্ডল ও অধ্যাপক ড. বেরা মণ্ডল, আল ফিকহ অ্যান্ড ল বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আমজাদ হোসেন, ল অ্যান্ড ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. মেহেদী হাসান, হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম এবং মার্কেটিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. মাজেদুল হক।

বরখাস্ত হতে যাওয়া কর্মকর্তারা হলেন উপ-রেজিস্ট্রার আলমগীর খান, আব্দুল হান্নান, আব্দুস সালাম সেলিম, ড. ইব্রাহীম সোনা ও শেখ আবু সিদ্দিক রোকন, সহকারী রেজিস্ট্রার ওয়ালিদ হাসান মুকুট ও মাসুদুর রহমান, শাখা কর্মকর্তা তোফাজ্জেল হোসেন, উকিল উদ্দিন ও জাহাঙ্গীর আলম শিমুল এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তা জে এম ইলিয়াস।

বহিস্কার হতে যাওয়া নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের বহিষ্কৃত ৩১ নেতা-কর্মী হলেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নাসিম আহমেদ জয়, সহসভাপতি রতন রায়, মুন্সি কামরুল, হুসাইন মজুমদার, শিমুল খান, মৃদুল রাব্বী, ফজলে রাব্বী ও মাসুদ রানা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান হাফিয, শাহীন আলম, তারিকুল ইসলাম ও লিয়াফত ইসলাম রাকিব, সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ সোহাগ, মেজবাউল ইসলাম ও রাফিদ হাসান, আইন সম্পাদক সাকিল, দপ্তর সম্পাদক কামাল হোসেন, সাহিত্য সম্পাদক আব্দুল আলিম, ক্রীড়া সম্পাদক বিজন রায়, প্রচার সম্পাদক নাবিল আহমেদ ইমন, গণযোগাযোগ ও উন্নয়ন সম্পাদক সাদিদ খান সাদি, উপ-সংস্কৃতি সম্পাদক অনিক কুমার, উপ-কারিগরি শিক্ষা সম্পাদক ফারহান লাবিব ধ্রুব, উপ-পাঠাগার সম্পাদক প্রাঞ্জল, উপ-আপ্যায়ন সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম, সদস্য পিয়াস মোস্তাকিন এবং ছাত্রলীগ কর্মী বিপুল খান, ইমামুল শিমুল, মনিরুল ইসলাম আসিফ, শাওন, মারুফ ইসলাম, আদনান আলী পাটোয়ারি ও তানভীর।

জানতে চাইলে ইবি কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম বলেন, সিন্ডিকেট সভায় জুলাই অভ্যুত্থানবিরোধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

