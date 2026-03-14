Ajker Patrika
গাজীপুর

দুর্গন্ধের উৎস খুঁজতে গিয়ে ডোবায় মিলল নারীর খণ্ডিত লাশ

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  
ঘটনাস্থলে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

সকাল থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে দুর্গন্ধও। একপর্যায়ে দুর্গন্ধের উৎস খুঁজতে গিয়ে স্থানীয়রা দেখেন, ডোবায় ভাসছে মরদেহের খণ্ডিত অংশ। আজ শনিবার (১৪ মার্চ) দুপুরে গাজীপুরের শ্রীপুর পৌরসভার চন্নাপাড়া এলাকার নাজমুল হাসানের বাড়ির পাশে ডোবায় মরদেহের খণ্ডিত অংশ পাওয়া যায়। পরে বিকেলের দিকে ডোবাটি থেকে অজ্ঞাতনামা নারীর কয়েক খণ্ড মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

বাড়ির মালিক নাজমুল হাসান জানান, তাঁর বাড়িটি স্থানীয় গার্মেন্টসকর্মীদের কাছে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। বাড়ির রান্নাসহ দৈনন্দিন ব্যবহার্য পানি নিষ্কাশনের জন্য বাড়ির পাশেই আট-দশ বছর আগে ছোট একটি ডোবা তৈরি করা হয়। আজ দুপুরে বাড়ির ভাড়াটিয়া প্রকট দুর্গন্ধ পেয়ে আশপাশে খোঁজ করে পাশের ডোবাতে খণ্ডিত মানবদেহ দেখতে পেয়ে বাড়ির মালিককে জানান। পরে তিনি পুলিশে খবর দেন। স্থানীয়রা মনে করছেন, এলাকাটি ঘনবসতি হওয়ায় অন্য কোথাও থেকে এনে মরদেহের খণ্ডিত অংশগুলো গুম করতে এখানে ফেলে রাখা হয়েছে।

শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নাছির আহমেদ বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। মরদেহ উদ্ধার করে পরিচয় শনাক্তের জন্য সিআইডি সিবিআইকে খবর দেওয়া হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

