তল্লাশি চলাকালে হামলা, পুলিশ সদস্য আহত‎

গাজীপুরের টঙ্গীতে মাদক কারবারিদের হামলায় মো. রাহাত নামের এক পুলিশ কনস্টেবল আহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে টঙ্গীবাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গতকাল শনিবার রাতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে পুলিশের একটি দল টহল ও সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের দেহ তল্লাশি করছিলেন। এ সময় কয়েকজন মাদক কারবারি ওই পুলিশ সদস্যকে কিলঘুষি ও লাঠি দিয়ে আঘাত করে আহত করে পালিয়ে যায়।
পরে পুলিশ সদস্যরা আহত রাহাতকে উদ্ধার করে টঙ্গীর শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। তিনি টঙ্গী পূর্ব থানায় কর্মরত ছিলেন। এ ঘটনায় আজ দুপুরে টঙ্গী পূর্ব থানায় অজ্ঞাতনামা আটজনের বিরুদ্ধে একটি মামলা করা হয়েছে।
টঙ্গী পূর্ব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মেহেদী হাসান বলেন, আহত পুলিশ সদস্য চিকিৎসা নিয়ে পুলিশ ব্যারাকে রয়েছেন। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারে চেষ্টা চলছে।
