Ajker Patrika
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গাজীপুর

গাজীপুরে ট্রাকস্ট্যান্ড থেকে ৯ ফুট লম্বা অজগর উদ্ধার

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি
গাজীপুরে ট্রাকস্ট্যান্ড থেকে ৯ ফুট লম্বা অজগর উদ্ধার
উদ্ধার করা অজগর। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুর সদর উপজেলার হোতাপাড়া ট্রাকস্ট্যান্ড থেকে ৯ ফুট লম্বা ও ৯ কেজি ওজনের একটি বার্মিজ পাইথন প্রজাতির অজগর সাপ উদ্ধার করেছে বন বিভাগ। উদ্ধারের পর সাপটিকে গাজীপুর সাফারি পার্কের অজগর বেষ্টনীতে রাখা হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বন্য প্রাণী পরিদর্শক নিগার সুলতানা।

সোমবার (২৮ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে হোতাপাড়া ট্রাকস্ট্যান্ড এলাকা থেকে সাপটি উদ্ধার করা হয়।

সাফারি পার্কের ওয়াইল্ডলাইফ স্কাউট মো. মোস্তাফিজ রহমান বলেন, স্থানীয় বাসিন্দা আব্দুস সামাদ খন্দকার বন বিভাগের সংশ্লিষ্টদের ফোন করে হোতাপাড়া ট্রাকস্ট্যান্ডে একটি বড় সাপ থাকার খবর দেন। খবর পেয়ে বন্য প্রাণী পরিদর্শক নিগার সুলতানার নির্দেশনায় দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে সাপটি উদ্ধার করা হয়। তিনি আরও বলেন, সাপটি চলে যাওয়ার সময় স্থানীয়রা দেখতে পান। পরে এটি রাস্তা পার হওয়ার সময় কয়েকজন মিলে এক জায়গায় আটকে রাখেন। পরে বন বিভাগের কর্মীরা সেটি উদ্ধার করেন।

বন্য প্রাণী পরিদর্শক নিগার সুলতানা বলেন, স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পাওয়ার পর সংশ্লিষ্টদের দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে অজগরটি উদ্ধারের নির্দেশ দেওয়া হয়। নির্দেশনা অনুযায়ী সাপটি উদ্ধার করা হয়েছে। এটি বার্মিজ পাইথন প্রজাতির একটি অজগর। সাপটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৯ ফুট এবং ওজন ৯ কেজি। বর্তমানে এটি সাফারি পার্কের অজগর বেষ্টনীতে রাখা হয়েছে।

গাজীপুর সাফারি পার্কের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও সহকারী বনসংরক্ষক (এসিএফ) মো. তারেক রহমান বলেন, সাপটি উদ্ধারের পর রাতেই সাফারি পার্কে রাখা হয়েছে। বার্মিজ পাইথন প্রজাতির অজগর বিষহীন ও গাঢ় রঙের সাপ। এর পিঠে কালো কিনারাযুক্ত অনেক বাদামি ছোপ রয়েছে। বন্য পরিবেশে এ প্রজাতির অজগর সাধারণত ১৬ ফুট (প্রায় ৫ মিটার) পর্যন্ত লম্বা হয়।

তিনি বলেন, বার্মিজ পাইথন দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াজুড়ে পাওয়া যায়। বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশ, দক্ষিণ-পূর্ব নেপাল, পশ্চিম ভুটান, দক্ষিণ-পূর্ব বাংলাদেশ, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, লাওস, কম্বোডিয়া ও ভিয়েতনামে এদের বিচরণ রয়েছে। এ প্রজাতির অজগর তৃণভূমি, জলাভূমি, বিল, পাথরের পাদদেশের বনভূমি, নদীসংলগ্ন খোলা জায়গা ও জঙ্গলে বাস করে।

বিষয়:

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