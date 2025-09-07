Ajker Patrika
> সারা দেশ

উদ্বোধনের পরদিন সেতুর তার চুরি, এক আসামির দায় স্বীকার

সুন্দরগঞ্জ (গাইবান্ধা) প্রতিনিধি
গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে উদ্বোধনের এক দিন পর মাওলানা ভাসানী সেতুর ল্যাম্পপোস্টের বৈদ্যুতিক তার চুরি হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে উদ্বোধনের এক দিন পর মাওলানা ভাসানী সেতুর ল্যাম্পপোস্টের বৈদ্যুতিক তার চুরি হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে মাওলানা ভাসানী সেতুর ল্যাম্পপোস্টের বৈদ্যুতিক তার চুরির ঘটনায় করা মামলায় চুরির দায় স্বীকার করে এক আসামি আদালতে জবানবন্দি দিয়েছেন। স্বীকারোক্তি দেওয়া আসামির নাম মো. খায়রুল ইসলাম (২১)। তিনি গাইবান্ধার সাদুল্লাপুর উপজেলার ধাপেরহাট ইউনিয়নের ছাইগারি ইসলামপুর গ্রামের মো. বাদশা শেখের ছেলে।

আজ রোববার সকাল ১০টার দিকে মোবাইল ফোনে বিষয়টি নিশ্চিত করেন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবদুল হাকিম আজাদ।

ওসি বলেন, গতকাল শনিবার বিকেলে গাইবান্ধা চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ওই আসামিকে হাজির করা হয়। সেখানে চুরির দায় স্বীকার করেন আসামি মো. খায়রুল ইসলাম। পরে শুনানি শেষে আদালত তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

উল্লেখ্য, গত ২০ আগস্ট উপজেলার হরিপুর-চিলমারী সংযোগ সড়কে তিস্তা নদীর ওপর নির্মিত মাওলানা ভাসানী সেতুর উদ্বোধন করা হয়। সেতু উদ্বোধন করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।

উদ্বোধনের এক দিন পর ২১ আগস্ট সেতুর ল্যাম্পপোস্টের বৈদ্যুতিক তার চুরি হয়। এর পরদিন ২২ আগস্ট অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামি করে থানায় একটি মামলা করা হয়। এ মামলার বাদী হন মাওলানা ভাসানী সেতুর সিকিউরিটি ইনচার্জ মো. নুরে আলম। ৫ লাখ ২০ হাজার টাকার বৈদ্যুতিক তার চুরির কথা উল্লেখ করা হয়েছে এ মামলায়। এ মামলায় এখন পর্যন্ত দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গাইবান্ধাসুন্দরগঞ্জআদালত
