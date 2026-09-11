Ajker Patrika
En
দিনাজপুর

বিএনপি জনবান্ধব সরকার: সমাজকল্যাণমন্ত্রী

বিরামপুর (দিনাজপুর) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৯: ৫০
বিএনপি জনবান্ধব সরকার: সমাজকল্যাণমন্ত্রী
বিরামপুরে ওয়ার্ড বিএনপির মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন সমাজকল্যাণমন্ত্রী। ছবি: আজকের পত্রিকা

সমাজকল্যাণ ও মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক ডা: এ জেড এম জাহিদ হোসেন বলেছেন, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সরকার অবসরকালীন ভাতা বাস্তবায়ন করেছিল। বিগত সরকার তা বন্ধ রেখেছিল। কয়েক দিন আগে প্রধানমন্ত্রী বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান ৪ হাজার কোটি টাকা অবসরকালীন ভাতা বরাদ্দ দিয়েছেন। এই সরকার শিক্ষক বান্ধব ও জনবান্ধব সরকার।

আগামী ৪ বছরের মধ্যে সব ধর্মীয় উপাসনালয়ের ধর্মগুরুদের ভাতার ব্যবস্থা করা হবে।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিরামপুর পৌর শাখার ১-৯ ওয়ার্ড বিএনপির উদ্যোগে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে সমাজকল্যাণ ও মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক ডা: এ জেড এম জাহিদ হোসেন এসব কথা বলেন।

আজ শুক্রবার বিকেল ৫ টায় বিরামপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় চত্বরে বিরামপুর পৌর বিএনপির ৩ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি মহিবুর এলাহী চৌধূরীর সভাপতিত্বে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন, মন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব ডা: জাভেদ হোসেন, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা গোলাম মোস্তফা রঞ্জু, দিনাজপুর-৬ সংসদীয় আসনের বিএনপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সভাপতি ফেরদৌস রহমান, পৌর বিএনপির সভাপতি হুমায়ুন কবীর, সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিম রেজু, অঙ্গ সংগঠনের পৌর নেতৃবৃন্দ ও ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি-সম্পাদকরা।

বিষয়:

দিনাজপুরবিএনপিতারেক রহমানরংপুর বিভাগবিরামপুর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত