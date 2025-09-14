বিসিএস পরীক্ষার্থীদের জন্য ফ্রি বাস সার্ভিসের ব্যবস্থা করল হাবিপ্রবি ছাত্রশিবির

দিনাজপুর প্রতিনিধি
৪৭তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার্থীদের জন্য ফ্রি বাস সার্ভিসের ব্যবস্থা করেছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির হাবিপ্রবি শাখা। হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেসব শিক্ষার্থী রংপুর কেন্দ্রে ৪৭তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় অংশ নেবেন, তাঁদের জন্য ফ্রি যাতায়াতের এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে ইসলামী ছাত্রশিবির হাবিপ্রবি শাখার সভাপতি রেজওয়ানুল হক তাঁর ফেসবুক ওয়ালে এই ঘোষণা দেন।
রেজওয়ানুল হকের ফেসবুক ওয়াল থেকে জানা যায়, হাবিপ্রবি থেকে যেসব বিসিএস পরীক্ষার্থী রংপুর সেন্টারে পরীক্ষা দিতে যাবেন, তাঁদের ক্যাম্পাস থেকে পরীক্ষাকেন্দ্রে বিনা মূল্যে যাতায়াতের জন্য পাঁচটি বাস বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মাঝে দুটি বাস নারী শিক্ষার্থীদের জন্য বরাদ্দ থাকবে। আজ (১৪ সেপ্টেম্বর) বেলা ২টায় হাবিপ্রবি শাখা ছাত্রশিবিরের অফিশিয়াল পেজে গুগল রেজিস্ট্রেশন ফরম উন্মুক্ত করা হবে। রেজিস্ট্রেশন ছাড়া কেউ এই সার্ভিসের আওতাভুক্ত হতে পারবেন না বলেও জানানো হয়।
শিবির সভাপতি তাঁর ফেসবুক ওয়ালে লেখেন,
বিসিএস পরীক্ষার্থী ভাই-বোনদের জন্য ফ্রি বাস সার্ভিস সংক্রান্ত:
সম্মানিত ভাই ও বোন,
আপনারা নিশ্চয় অবগত আছেন, আগামী ১৯ই সেপ্টেম্বর ৪৭তম বিসিএস পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। হাবিপ্রবি থেকে যেসব বিসিএস পরীক্ষার্থী ভাই ও বোন রংপুর সেন্টারে পরীক্ষা দিতে যাবেন, তাদের সম্মানার্থে ছাত্রশিবির, হাবিপ্রবি শাখার উদ্যোগে ক্যাম্পাস থেকে পরীক্ষা কেন্দ্রে বিনামূল্যে যাতায়াতের জন্য ৫টি বাস বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মাঝে ২টি বাস বোনদের জন্য বরাদ্দ থাকবে।
- আজ (১৪ সেপ্টেম্বর) দুপুর ২.০০টায় হাবিপ্রবি শাখা ছাত্রশিবিরের অফিশিয়াল পেজে গুগল রেজিস্ট্রেশন ফরম উন্মুক্ত করা হবে।
- যেসব শিক্ষার্থী আগে রেজিস্ট্রেশন করবেন, তাদের আগে সিট বরাদ্দ দেওয়া হবে।
- সকল সিট বুকিং হয়ে গেলে, বুকিং পাওয়া শিক্ষার্থীদের কল/ম্যাসেজ দিয়ে কনফার্ম করা হবে।
- রেজিস্ট্রেশন ছাড়া কেউ এই সার্ভিসের আওতাভুক্ত হতে পারবে না।
বিসিএস পরীক্ষার্থী ভাই ও বোনদের রেজিস্ট্রেশন করে আমাদের সার্ভিসে যুক্ত হওয়ার অনুরোধ করছি।
অনুরোধক্রমে-
রেজওয়ানুল হক
সভাপতি
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
হাবিপ্রবি শাখা।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে হাবিপ্রবি শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি রেজওয়ানুল হক আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির সব সময়ই শিক্ষার্থীদের কল্যাণে কাজ করে থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় আমরা বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণেচ্ছু শিক্ষার্থীদের জন্য ফ্রি বাস সার্ভিসের ব্যবস্থা করেছি। নরমালি আমরা দেখতে পাই সকাল বেলা তাড়াহুড়ো করে বাস ধরতে গিয়ে অনেক শিক্ষার্থীই সময়মতো বাস পায় না। ফলে তাদের পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছাতে দেরি হয়। তাই আমরা আমাদের পক্ষ থেকে ৪৭তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার্থীদের জন্য ফ্রি বাস সার্ভিসের ব্যবস্থা করেছি। তারা ক্যাম্পাস থেকেই বাসে রওয়ানা দিয়ে পরীক্ষা শেষে আবার সেই বাসেই ফেরত আসতে পারবেন।’
