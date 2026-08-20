Ajker Patrika
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দিনাজপুর

ফুলবাড়ীতে উন্মুক্ত কয়লাখনির প্রস্তাবের প্রতিবাদে গণসংহতির বিক্ষোভ

ফুলবাড়ী (দিনাজপুর) প্রতিনিধি 
ফুলবাড়ীতে উন্মুক্ত কয়লাখনির প্রস্তাবের প্রতিবাদে গণসংহতির বিক্ষোভ
গতকাল রাত সাড়ে ৮টার দিকে ফুলবাড়ী পৌর শহরের নিমতলা মোড়ে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লাখনি করার বিষয়ে অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীর বক্তব্যের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে গণসংহতি আন্দোলন। বুধবার (১৯ আগস্ট) রাত সাড়ে ৮টার দিকে ফুলবাড়ী পৌর শহরের নিমতলা মোড়ে এ প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে সংগঠনের নেতা-কর্মীরা একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করেন।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন গণসংহতি আন্দোলন ফুলবাড়ী উপজেলা শাখার সদস্যসচিব ও জাতীয় পরিষদ সদস্য আব্দুল মোত্তালিব পাপ্পু। প্রধান অতিথি ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা নাজার আহম্মেদ।

সমাবেশে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি ফাতেমা রহমান বীথি, গণসংহতি আন্দোলন ফুলবাড়ী শাখার আহ্বায়ক আবুল খায়ের, জাতীয় পরিষদ সদস্য প্রত্যয়ী মিজান, কৃষকনেতা মোতাহার আলী, যুগ্ম সদস্যসচিব মেরাজ হোসেন, যুগ্ম আহ্বায়ক পলাশ চন্দ্র, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি শাকিরুল ইসলাম শাকি, সাধারণ সম্পাদক রায়হান কবির সরকারসহ সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, ফুলবাড়ীর মাটিতে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনের কোনো উদ্যোগ জনগণ মেনে নেবে না। উন্মুক্ত খনি শুধু কয়লা উত্তোলনের বিষয় নয়; এর সঙ্গে মানুষের বসতভিটা, কৃষিজমি, পরিবেশ, জীবিকা ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিরাপত্তা জড়িত।

তাঁরা আরও বলেন, ২০০৬ সালের ফুলবাড়ী গণ-আন্দোলনে শহীদ আমিন, সালেকিন ও তরিকুলের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত ছয় দফা চুক্তি বাস্তবায়ন না করে নতুন করে উন্মুক্ত কয়লা খনির আলোচনা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। জনগণের মতামত উপেক্ষা করে ফুলবাড়ীতে উন্মুক্ত খনি করার যেকোনো উদ্যোগের বিরুদ্ধে গণসংহতি আন্দোলন জনগণকে সঙ্গে নিয়ে রাজপথে থাকবে।

সমাবেশ থেকে সরকারের প্রতি ফুলবাড়ীতে উন্মুক্ত কয়লাখনি করার বক্তব্য প্রত্যাহার এবং স্থানীয় জনগণের মতামত ও স্বার্থকে গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। অন্যথায় বৃহত্তর ও ধারাবাহিক আন্দোলন গড়ে তোলার হুঁশিয়ারি দেন বক্তারা।

বিষয়:

দিনাজপুরফুলবাড়িয়াকয়লারংপুর বিভাগপরিকল্পনামন্ত্রী
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