দিনাজপুরে শ্রমিকনেতা গ্রেপ্তার: পুলিশ-বিএনপি কর্মীদের সঙ্গে সমর্থকদের সংঘর্ষ

দিনাজপুরে পরিবহন শ্রমিকনেতা শেখ বাদশাকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে কোতোয়ালি থানাসহ শহরের প্রধান প্রধান সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন বিক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা। অবরোধে গোটা শহর অচল হয়ে পড়েছে এবং তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন সাধারণ যাত্রী ও পথচারীরা।
এদিকে পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে থানা প্রাঙ্গণে বাদশার সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশ ও স্থানীয় বিএনপি কর্মীদের পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও সংঘর্ষ হয়েছে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বুধবার রাত ৯টার দিকে গত ৫ আগস্টের একটি মামলায় শ্রমিকনেতা শেখ বাদশাকে গ্রেপ্তার করে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে বুধবার রাত থেকেই দূরপাল্লার বাসসহ সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ করে দেন পরিবহন শ্রমিকেরা।
পরদিন আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দিনাজপুর শহরের সরকারি কলেজ মোড়, ফুলবাড়ী বাসস্ট্যান্ড ও বালুয়াডাঙ্গাসহ শহরের প্রধান প্রবেশপথগুলোতে আড়াআড়ি যানবাহন দাঁড় করিয়ে ব্যারিকেড সৃষ্টি করা হয়।
আন্দোলনরত শ্রমিক আব্দুস সালাম বলেন, ‘শেখ বাদশাকে না ছাড়া পর্যন্ত আমরা সড়ক অবরোধ তুলব না। আমরা অবিলম্বে তাঁর নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করছি।’
তবে অবরোধের এই পদক্ষেপকে সমর্থন করছেন না অন্য অনেক পরিবহন নেতা। জেলা পরিবহন শ্রমিকনেতা ও সাবেক আহ্বায়ক আব্দুল কাইয়ুম বিষয়টিকে আইনি প্রক্রিয়ার ওপর ছেড়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।
তিনি বলেন, ‘শেখ বাদশাকে ৫ আগস্টের একটি মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এটি শ্রমিক-সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয় নয়, এটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক বিষয়। তাঁর আইনজীবীরা আদালতের মাধ্যমে জামিনের আবেদন করতে পারেন। কিন্তু এভাবে শহর অবরুদ্ধ করে সাধারণ জনগণকে ভোগান্তিতে ফেলা মোটেও ঠিক নয়।’
অবরোধের কারণে দিনাজপুর থেকে দূরপাল্লার ও অভ্যন্তরীণ সব রুটে বাস ও ভারী পরিবহন চলাচল বন্ধ রয়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে শহরজুড়ে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।
গাজীপুরে ঝুটের গোডাউনে অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে গেছে ১২টি গোডাউন। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, ফায়ার সার্ভিসের চার ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এর আগে আজ বৃহস্পতিবার (২৭ আগস্ট) ভোর সাড়ে ৫টার দিকে দেউলিয়াবাড়ি এলাকায় ঝুটের গোডাউনে আগুন লাগে।১৭ মিনিট আগে
রংপুরে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক গণপতি চক্রবর্তী ও তাঁর পরিবারের চার সদস্য হত্যাকাণ্ড নিয়ে পুলিশের বয়ান, তদন্ত ঘিরে নানা প্রশ্নের মধ্যে ফের নতুন তথ্য দিয়েছে পুলিশ। আদালতে আসামিদের জবানবন্দির বরাতে পুলিশ বলছে, ঘটনার দিন (শুক্রবার) সকালে গণপতি চক্রবর্তী তাঁর বাড়ির ছাদে হাঁটতে গেলে সেখানে...১ ঘণ্টা আগে
নেত্রকোনার কেন্দুয়ায় এক স্কুলছাত্রীকে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ ও ভিডিও ধারণ করে ব্ল্যাকমেলের অভিযোগে স্থানীয় এক বিএনপি নেতাকে দল থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। অব্যাহতিপ্রাপ্ত রফিকুল ইসলাম ভূঁইয়া বকুল (৫০) কেন্দুয়া পৌর বিএনপির সহসাধারণ সম্পাদক ও ৫ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।২ ঘণ্টা আগে
দখল-দূষণে অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে চলনবিল। একই রকম সংকটে রয়েছে চলনবিলকেন্দ্রিক নদ-নদীগুলোও। পানির অভাবে বর্ষাতেও এখন প্রাণহীন চলনবিল। শরতে এসে জেগে উঠেছে চলনবিল। কমছে নদীর পানি। এমন পরিস্থিতিতে চলনবিলজুড়ে আটকে আছে কচুরিপানার দল। ফলে একদিকে মৎস্যসম্পদ নষ্ট হচ্ছে, অন্যদিকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কৃষি আবাদ।২ ঘণ্টা আগে