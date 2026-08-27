Ajker Patrika
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দিনাজপুর

দিনাজপুরে শ্রমিকনেতা গ্রেপ্তার: পুলিশ-বিএনপি কর্মীদের সঙ্গে সমর্থকদের সংঘর্ষ

দিনাজপুর প্রতিনিধি
দিনাজপুরে শ্রমিকনেতা গ্রেপ্তার: পুলিশ-বিএনপি কর্মীদের সঙ্গে সমর্থকদের সংঘর্ষ
থানা প্রাঙ্গণে বাদশার সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশ ও স্থানীয় বিএনপি কর্মীদের সংঘর্ষ। ছবি: আজকের পত্রিকা

দিনাজপুরে পরিবহন শ্রমিকনেতা শেখ বাদশাকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে কোতোয়ালি থানাসহ শহরের প্রধান প্রধান সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন বিক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা। অবরোধে গোটা শহর অচল হয়ে পড়েছে এবং তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন সাধারণ যাত্রী ও পথচারীরা।

এদিকে পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে থানা প্রাঙ্গণে বাদশার সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশ ও স্থানীয় বিএনপি কর্মীদের পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও সংঘর্ষ হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বুধবার রাত ৯টার দিকে গত ৫ আগস্টের একটি মামলায় শ্রমিকনেতা শেখ বাদশাকে গ্রেপ্তার করে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে বুধবার রাত থেকেই দূরপাল্লার বাসসহ সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ করে দেন পরিবহন শ্রমিকেরা।

শ্রমিকনেতা বাদশার মুক্তির দাবিতে দিনাজপুরে সড়ক অবরোধ। ছবি: আজকের পত্রিকা
শ্রমিকনেতা বাদশার মুক্তির দাবিতে দিনাজপুরে সড়ক অবরোধ। ছবি: আজকের পত্রিকা

পরদিন আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দিনাজপুর শহরের সরকারি কলেজ মোড়, ফুলবাড়ী বাসস্ট্যান্ড ও বালুয়াডাঙ্গাসহ শহরের প্রধান প্রবেশপথগুলোতে আড়াআড়ি যানবাহন দাঁড় করিয়ে ব্যারিকেড সৃষ্টি করা হয়।

আন্দোলনরত শ্রমিক আব্দুস সালাম বলেন, ‘শেখ বাদশাকে না ছাড়া পর্যন্ত আমরা সড়ক অবরোধ তুলব না। আমরা অবিলম্বে তাঁর নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করছি।’

তবে অবরোধের এই পদক্ষেপকে সমর্থন করছেন না অন্য অনেক পরিবহন নেতা। জেলা পরিবহন শ্রমিকনেতা ও সাবেক আহ্বায়ক আব্দুল কাইয়ুম বিষয়টিকে আইনি প্রক্রিয়ার ওপর ছেড়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

শ্রমিকনেতা বাদশার মুক্তির দাবিতে দিনাজপুরে সড়ক অবরোধ। ছবি: আজকের পত্রিকা
শ্রমিকনেতা বাদশার মুক্তির দাবিতে দিনাজপুরে সড়ক অবরোধ। ছবি: আজকের পত্রিকা

তিনি বলেন, ‘শেখ বাদশাকে ৫ আগস্টের একটি মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এটি শ্রমিক-সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয় নয়, এটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক বিষয়। তাঁর আইনজীবীরা আদালতের মাধ্যমে জামিনের আবেদন করতে পারেন। কিন্তু এভাবে শহর অবরুদ্ধ করে সাধারণ জনগণকে ভোগান্তিতে ফেলা মোটেও ঠিক নয়।’

অবরোধের কারণে দিনাজপুর থেকে দূরপাল্লার ও অভ্যন্তরীণ সব রুটে বাস ও ভারী পরিবহন চলাচল বন্ধ রয়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে শহরজুড়ে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

বিষয়:

দিনাজপুরঅবরোধসংঘর্ষদিনাজপুর সদরপরিবহন
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