Ajker Patrika
ঢাকা

ভোটের আগে ফাঁকা রাজধানী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ভোটের আগে ফাঁকা রাজধানী
মগবাজার মোড় থেকে তোলা। ছবি: মেহেদী হাসান

আগামীকাল ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এ উপলক্ষে সাধারণ ছুটি শুরুর পর আজ বুধবার ফাঁকা হয়ে গেছে রাজধানী ঢাকা। ভোট দিতে অনেকেই ধরেছেন গ্রামের পথ। এ কারণে ব্যস্ত এই মহানগরীর চিরচেনা যানজটের চিত্র বদলে গেছে। প্রধান সড়কগুলোতে নেই স্বাভাবিক দিনের চাপ, অনেক জায়গায় দেখা মিলছে ফাঁকা রাস্তার।

রাজধানীর বিভিন্ন বাস টার্মিনাল, রেলস্টেশন ও লঞ্চঘাটে গত দুই দিন ধরে ছিল ঘরমুখো মানুষের ভিড়। নির্বাচনের আগের দিন আজও রেলপথ ও সড়কপথে বাড়ি ফিরছেন অনেকে। কমলাপুর রেলস্টেশন এলাকায় যাত্রীদের চাপ লক্ষ্য করা গেছে। দূরপাল্লার ট্রেনগুলো নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী চলাচল করছে। পাশাপাশি যাত্রীবাহী লোকাল ও কমিউটার ট্রেনও চলাচল অব্যাহত রয়েছে।

সড়কে গণপরিবহন সীমিত আকারে চললেও যাত্রীসংখ্যা তুলনামূলক কম। নির্বাচনী কাজে যানবাহন রিকুইজিশনের কারণে বাসের সংখ্যা কম বলে জানিয়েছেন পরিবহন সংশ্লিষ্টরা। তবে মেট্রোরেল স্বাভাবিকভাবেই চলাচল করছে এবং যাত্রী পরিবহন করছে নিয়মিত সময়সূচি অনুযায়ী।

আগামীকাল ১২ ফেব্রুয়ারি ভোট গ্রহণের দিন বিভিন্ন ধরনের যানবাহনে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও মেট্রোরেল ও ট্রেন চলাচল অব্যাহত থাকবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

এদিকে নির্বাচনকে ঘিরে রাজধানীজুড়ে নিরাপত্তা জোরদার করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে মোড়ে বসানো হয়েছে চেকপোস্ট। টহল জোরদারের পাশাপাশি সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের তল্লাশি চলছে।

সব মিলিয়ে নির্বাচনের আগের দিন ঢাকার চেনা কোলাহল অনেকটাই স্তিমিত। ব্যস্ত নগরী যেন সাময়িক বিরতিতে, অপেক্ষা আগামীকালের ভোটের।

বিষয়:

ছুটিঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগঢাকাভোটত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জাতীয় পার্টির ভাইস চেয়ারম্যানের পাঁচ শতাধিক নেতা-কর্মী নিয়ে বিএনপিতে যোগদান

জাতীয় পার্টির ভাইস চেয়ারম্যানের পাঁচ শতাধিক নেতা-কর্মী নিয়ে বিএনপিতে যোগদান

জেএসসির সঙ্গে বৃত্তিও বাতিল, নবমে বিভাগ বিভাজন নয়

জেএসসির সঙ্গে বৃত্তিও বাতিল, নবমে বিভাগ বিভাজন নয়

জয়ের নিয়ামক জেন-জি

জয়ের নিয়ামক জেন-জি

কুষ্টিয়ায় ভোটকেন্দ্রের সিসি ক্যামেরা চুরি

কুষ্টিয়ায় ভোটকেন্দ্রের সিসি ক্যামেরা চুরি

নির্বাচনে টংয়ের দোকানে বসাসহ যেসব কাজ করতে পারবে না পুলিশ

নির্বাচনে টংয়ের দোকানে বসাসহ যেসব কাজ করতে পারবে না পুলিশ

সম্পর্কিত

টেকনাফে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের নির্বাচনী কার্যালয়ে আগুন

টেকনাফে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের নির্বাচনী কার্যালয়ে আগুন

ফেনীতে গরুর খামার থেকে বিদেশি পিস্তল উদ্ধার

ফেনীতে গরুর খামার থেকে বিদেশি পিস্তল উদ্ধার

রাজশাহীতে পেট্রলবোমা ও ককটেল উদ্ধার

রাজশাহীতে পেট্রলবোমা ও ককটেল উদ্ধার

আনোয়ারায় ভোটকেন্দ্রের সিসি ক্যামেরা চুরি

আনোয়ারায় ভোটকেন্দ্রের সিসি ক্যামেরা চুরি