ভোটের আগে ফাঁকা রাজধানী

আগামীকাল ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এ উপলক্ষে সাধারণ ছুটি শুরুর পর আজ বুধবার ফাঁকা হয়ে গেছে রাজধানী ঢাকা। ভোট দিতে অনেকেই ধরেছেন গ্রামের পথ। এ কারণে ব্যস্ত এই মহানগরীর চিরচেনা যানজটের চিত্র বদলে গেছে। প্রধান সড়কগুলোতে নেই স্বাভাবিক দিনের চাপ, অনেক জায়গায় দেখা মিলছে ফাঁকা রাস্তার।
রাজধানীর বিভিন্ন বাস টার্মিনাল, রেলস্টেশন ও লঞ্চঘাটে গত দুই দিন ধরে ছিল ঘরমুখো মানুষের ভিড়। নির্বাচনের আগের দিন আজও রেলপথ ও সড়কপথে বাড়ি ফিরছেন অনেকে। কমলাপুর রেলস্টেশন এলাকায় যাত্রীদের চাপ লক্ষ্য করা গেছে। দূরপাল্লার ট্রেনগুলো নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী চলাচল করছে। পাশাপাশি যাত্রীবাহী লোকাল ও কমিউটার ট্রেনও চলাচল অব্যাহত রয়েছে।
সড়কে গণপরিবহন সীমিত আকারে চললেও যাত্রীসংখ্যা তুলনামূলক কম। নির্বাচনী কাজে যানবাহন রিকুইজিশনের কারণে বাসের সংখ্যা কম বলে জানিয়েছেন পরিবহন সংশ্লিষ্টরা। তবে মেট্রোরেল স্বাভাবিকভাবেই চলাচল করছে এবং যাত্রী পরিবহন করছে নিয়মিত সময়সূচি অনুযায়ী।
আগামীকাল ১২ ফেব্রুয়ারি ভোট গ্রহণের দিন বিভিন্ন ধরনের যানবাহনে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও মেট্রোরেল ও ট্রেন চলাচল অব্যাহত থাকবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।
এদিকে নির্বাচনকে ঘিরে রাজধানীজুড়ে নিরাপত্তা জোরদার করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে মোড়ে বসানো হয়েছে চেকপোস্ট। টহল জোরদারের পাশাপাশি সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের তল্লাশি চলছে।
সব মিলিয়ে নির্বাচনের আগের দিন ঢাকার চেনা কোলাহল অনেকটাই স্তিমিত। ব্যস্ত নগরী যেন সাময়িক বিরতিতে, অপেক্ষা আগামীকালের ভোটের।
কক্সবাজারের টেকনাফে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের একটি অস্থায়ী নির্বাচনী কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ করেছে দুর্বৃত্তরা। বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) ভোরে টেকনাফ সদর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের নাজিরপাড়া ফুটবল মাঠ এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেনাবাহিনীর একটি দল ওই এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে বদরুল আমীনের খামার থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, চারটি ম্যাগাজিন ও একটি ছুরি উদ্ধার করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
রাজশাহীতে অভিযান চালিয়ে পেট্রলবোমা ও ককটেল উদ্ধার করেছেন র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র্যাব) সদস্যরা। মঙ্গলবার রাত পৌনে ১২টার দিকে নগরের চন্দ্রিমা থানার ছোটবনগ্রাম এলাকায় র্যাব-৫-এর রাজশাহীর সিপিএসসির একটি দল এই অভিযান চালায়।১ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রামের আনোয়ারার বৈরাগ ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বৈরাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রের দুটি সিসিটিভি ক্যামেরা চুরি হয়েছে। মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) রাতে দুর্বৃত্তরা কেন্দ্রটির নিরাপত্তাব্যবস্থার অংশ হিসেবে স্থাপিত ক্যামেরাগুলো নিয়ে যায়। খবর পেয়ে সেনাবাহিনী, বিজিবি ও পুলিশ ঘটনাস্থল...১ ঘণ্টা আগে