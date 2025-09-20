Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

রাজধানীর ডেমরায় স্কুলছাত্রী ও গৃহবধূর লাশ উদ্ধার

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর ডেমরায় পৃথক স্থানে স্কুলছাত্রী ও গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) বিকেলে দুটি মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

মারা যাওয়া স্কুলছাত্রী লামিয়া আক্তার (১৫) নবম শ্রেণিতে পড়ত। তার বাড়ি বরিশালের বানারীপাড়া থানার আওয়ার খানবাড়ি গ্রামে। বর্তমানে পরিবারসহ ডেমরা বামৈল পূর্বপাড়ায় থাকত।

ডেমরা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সুজন চন্দ্র রায় জানান, বিকেলে নিজ বাসায় ফ্যানের সঙ্গে গলায় ওড়না প্যাঁচানো অবস্থায় তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরিবার জানিয়েছে, একই এলাকার এক ছেলের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল লামিয়ার। পরিবার বিয়েতে রাজি না হওয়ায় সে আত্মহত্যা করেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

অন্যদিকে, ডেমরার সারুলিয়া এলাকার একটি বাসা থেকে আয়েশা আক্তার নিপা (৩০) নামের এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তাঁর বাড়ি কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলার পরমতলায়। স্বামী সৌদিপ্রবাসী রাশেদের সঙ্গে ১২ বছর আগে বিয়ে হলেও তাদের কোনো সন্তান ছিল না। ডেমরায় বাবার বাড়িতেই থাকতেন তিনি।

ডেমরা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) দুলাল বাড়ৈই জানান, বিকেলে খবর পেয়ে ডেমরা সারুলিয়ার বাসা থেকে আয়েশার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। আয়েশা দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক জীবনে বিষণ্নতায় ভুগছিলেন।

বিষয়:

ঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগঢামেকঢাকালাশ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আবাসিক হোটেলে তিন বন্ধু, মিলল একজনের লাশ

আবাসিক হোটেলে তিন বন্ধু, মিলল একজনের লাশ

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণা পর্তুগালের

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণা পর্তুগালের

আ.লীগের মিছিল না ঠেকিয়ে খাওয়াদাওয়া, তিন পুলিশ কর্মকর্তা ক্লোজড

আ.লীগের মিছিল না ঠেকিয়ে খাওয়াদাওয়া, তিন পুলিশ কর্মকর্তা ক্লোজড

ধর্ষণের শিকার শিশুর স্বজনদের সঙ্গে চিকিৎসকের অশালীন আচরণ, ভিডিও ভাইরাল

ধর্ষণের শিকার শিশুর স্বজনদের সঙ্গে চিকিৎসকের অশালীন আচরণ, ভিডিও ভাইরাল

এরদোয়ানকে খলিফা উমর (রা.)-এর সঙ্গে খ্রিষ্টানদের চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি উপহার দিলেন জেরুজালেমের পাদরি

এরদোয়ানকে খলিফা উমর (রা.)-এর সঙ্গে খ্রিষ্টানদের চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি উপহার দিলেন জেরুজালেমের পাদরি

সম্পর্কিত

সাতক্ষীরায় পাওয়ার গ্রিড লাইনে আগুন: ৫ ঘণ্টা পর বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক

সাতক্ষীরায় পাওয়ার গ্রিড লাইনে আগুন: ৫ ঘণ্টা পর বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক

ফুটপাত দখলমুক্ত রাখতে খুলনায় প্রশাসনের উচ্ছেদ অভিযান

ফুটপাত দখলমুক্ত রাখতে খুলনায় প্রশাসনের উচ্ছেদ অভিযান

কুয়াকাটা সৈকতে ভেসে এল মৃত ডলফিন

কুয়াকাটা সৈকতে ভেসে এল মৃত ডলফিন

রাজধানীর ডেমরায় স্কুলছাত্রী ও গৃহবধূর লাশ উদ্ধার

রাজধানীর ডেমরায় স্কুলছাত্রী ও গৃহবধূর লাশ উদ্ধার