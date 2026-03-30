রাজধানীতে পৃথক অভিযানে ৩৫ জন গ্রেপ্তার

রাজধানী ঢাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পরিচালিত পৃথক অভিযানে মোট ৩৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এদের মধ্যে যাত্রাবাড়ী থানা-পুলিশের বিশেষ অভিযানে ১৪ জন এবং লালবাগ বিভাগে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ব্লক রেইডে ২১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।
আজ সোমবার দুপুরে পৃথক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানায় ডিএমপি।
পুলিশ জানায়, গত ২৯ মার্চ যাত্রাবাড়ী থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে ৯০টি ইয়াবা, দু’টি সুইচ গিয়ার, একটি লোহার চাপাতি এবং একটি চাকু উদ্ধার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের পর আদালতে পাঠানো হয়েছে।
অন্যদিকে একই দিন রাত ৯টার দিকে রাজধানীর চকবাজার, সূত্রাপুর ও বংশাল থানা এলাকায় ডিবির লালবাগ বিভাগ অভিযান চালিয়ে ২১ জন মাদকাসক্তকে গ্রেপ্তার করে। এর পর তাদের স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করে সংক্ষিপ্ত বিচারে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়।
পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাজধানীর সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
