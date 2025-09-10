Ajker Patrika
নির্বাচনে সিসিটিভি ও বডি ওর্ন ক্যামেরার বিষয়ে ‘করণীয় কিছু’ নেই: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে ইসি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ছবি: সংগৃহীত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রে সিসিটিভি ক্যামেরা ও পুলিশকে বডিওর্ন ক্যামেরার বিষয়ে করণীয় কিছু নেই বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ইসির উপসচিব রাশেদুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এ-সংক্রান্ত চিঠি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবকে পাঠানো হয়েছে।

এর আগে মন্ত্রণালয় থেকে এ বিষয়ে ইসির করণীয় জানতে চিঠি দিয়েছিল।

জবাবে গত ৮ সেপ্টেম্বর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো চিঠিতে জানানো হয়, ৬ আগস্ট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিভিন্ন লজিস্টিক্যাল ইস্যু ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নবিষয়ক সভার কার্যবিবরণীর আলোচ্যসূচি ৯-এর পরিপ্রেক্ষিতে সিসিটিভি ক্যামেরা ও বডিওর্ন ক্যামেরার বিষয়ে নির্বাচন কমিশন থেকে করণীয় কিছু নেই বলে নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত দিয়েছে।

এদিকে আজ বুধবার আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ খসড়া ভোটকেন্দ্র ও ভোটকক্ষের সংখ্যা প্রকাশ করেন।

এ সময় ইসি সচিব জানান, গড়ে ৩ হাজার ভোটারের জন্য একটি কেন্দ্র ধরে খসড়ায় মোট ৪২ হাজার ৬১৮টি কেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়েছে। গত দ্বাদশ সংসদে ভোটকেন্দ্র ছিল ৪২ হাজার ১৫০টি।

সচিব আরও বলেন, এবার পুরুষদের জন্য ৬০০ জন ধরে ১ লাখ ১৪ হাজার ৯৩৯টি পুরুষ ভোটকক্ষ নির্ধারণ করা হয়েছে। আর নারীদের জন্য ৫০০ জন ধরে ১ লাখ ২৯ হাজার ১০৭টি কক্ষের সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে। খসড়ায় মোট ভোটকক্ষ ২ লাখ ৪৪ হাজার ৪৬টি। গত সংসদে ভোটকক্ষ ছিল ২ লাখ ৬১ হাজার ৪৭২টি।

ইসি সচিব বলেন, যে খসড়া তালিকা প্রকাশ করা হলো, তার ওপর দাবি-আপত্তি ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নেওয়া হবে। দাবি-আপত্তি নিষ্পত্তি হবে ১২ অক্টোবর। আর চূড়ান্ত ভোটকেন্দ্র প্রকাশ করা হবে ২০ অক্টোবর।

আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথম ভাগে সংসদ নির্বাচন ও ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে তফসিল ঘোষণার লক্ষ্যে সব কাজ এগিয়ে নিচ্ছে ইসি।

ভোটের দিন ৪৭ হাজার কেন্দ্রে বডি ওর্ন ক্যামেরা থাকবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
জাতীয় নির্বাচন: খসড়া তালিকায় ভোটকেন্দ্র বেড়েছে, কমেছে কক্ষ
নির্বাচনে পুলিশের থাকবে এআই যুক্ত ৪০ হাজার বডি ক্যামেরা

