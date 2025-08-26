ছাত্রলীগ সম্পৃক্ততার দায়ে ডাকসুর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা থেকে জুলিয়াসের নাম বাদ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা থেকে জুলিয়াস সিজারের নাম প্রত্যাহার করা হয়েছে। নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের সঙ্গে সম্পৃক্ততা ও শিক্ষার্থী নির্যাতনের সঙ্গে সম্পৃক্ততার প্রমাণের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
আজ মঙ্গলবার আজ মঙ্গলবার নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের কনফারেন্স কক্ষে ডাকসু নির্বাচনে নিরাপত্তা নিয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সঙ্গে বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়। চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তা ও উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন
চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তা জানান, স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থী জুলিয়াস সিজার তালুকদারের বিষয়ে শিক্ষার্থীরা অভিযোগ দিলে সেটি ট্রাইব্যুনাল আমলে নিয়ে তদন্ত করে। ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন ২০২৫ এ অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ট্রাইব্যুনাল গঠন করে। জুলিয়াস সিজারের বিষয়ে শিক্ষার্থীরা অভিযোগ দিলে সেটি ট্রাইব্যুনাল আমলে নিয়ে তদন্ত করে। তদন্তে জুলিয়াস সিজারের বিরুদ্ধে নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের সঙ্গে সম্পৃক্ততা ও শিক্ষার্থী নির্যাতনের সঙ্গে সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া যায়।
চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তা জানান, এর পরিপ্রেক্ষিতে ট্রাইব্যুনাল জুলিয়াস সিজারের প্রার্থীতা বাতিলের জন্য রিটার্নিং কর্মকর্তাদের সুপারিশ করে। যেহেতু প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত রিটার্নিং কর্মকর্তারা নিতে পারেন না তাই তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সিন্ডিকেটে উপস্থাপনের জন্য বিষয়টি প্রেরণ করে। বিচারাধীন থাকায় চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা থেকে জুলিয়াস সিজারের নামটি প্রত্যাহার করা হয়েছে। আগামীকাল সিন্ডিকেটে তার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
