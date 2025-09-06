Ajker Patrika
জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে হামলায় গুলিবিদ্ধ ২

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আবারও হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ। ছবি: আজকের পত্রিকা
জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আবারও হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর বিজয়নগরে জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় দুই যুবক গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। তারা হলেন রাহুল (২২) ও মনির (২৫)। রাহুলের ডান হাতে এবং মনিরের বাম হাতে গুলি লাগে।

শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) রাত পৌনে ৯টার দিকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় দুজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক। তবে তাদের গুলি পুলিশ নাকি বাইরে থেকে ছোড়া হয়েছে, সে বিষয়ে তিনি কিছু বলতে পারেননি।

তিনি জানান, রাহুলকে ১০২ নম্বর ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে। তবে মনির চিকিৎসা নিয়ে হাসপাতাল থেকে চলে গেছেন।

পুলিশ কর্মকর্তার ভাষ্য, পথচারীরা গুলিবিদ্ধদের হাসপাতালে নিয়ে আসেন। তাদের কাছে জানা গেছে, রাতে বিজয়নগরে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে ভাঙচুরের চেষ্টা হয়। এ সময় পুলিশের সঙ্গে হামলাকারীদের সংঘর্ষ বাধে। তখনই তারা গুলিবিদ্ধ হন। তবে তারা কোনো রাজনৈতিক দলের কর্মী কি না, তা এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

