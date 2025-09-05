মুন্সিগঞ্জে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, গুলিবিদ্ধ ৮

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে আটজন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। আজ শুক্রবার রাত ৮টার দিকে মোল্লাকান্দি ইউনিয়নের মুন্সীকান্দি ও আনন্দপুর গ্রামের দুই পক্ষের মধ্যে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওয়াহিদ মোল্লা ও উজির আলীর পক্ষের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক আধিপত্য নিয়ে বিরোধ চলছিল। এর জেরে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ও গুলির ঘটনা ঘটে। উভয় পক্ষ বিএনপির সমর্থক বলে জানা গেছে।
গুলিবিদ্ধ ব্যক্তিরা হলেন শহিদুল মাদবর (৪৫), মজনু সরকার (৫৫), শামীম সরকার (২৭), জাহাঙ্গীর সরকার (৩৫), নজরুল সরকার (৬৫), শরীফ মাদবর (৬৫), সোহেল (৩৫) ও লিটন (২৫)। তাঁদের মধ্যে গুরুতর আহত সোহেল ও লিটনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
মুন্সিগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মাসুদ পারভেজ বলেন, গুলিবিদ্ধ অবস্থায় আটজনকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল। তাঁদের মধ্য থেকে দুজনকে ঢাকায় নিয়ে যেতে বলা হয়েছে।
মুন্সিগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম সাইফুল আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘এ ধরনের খবর আমাদের জানা নেই। খোঁজখবর নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে আটজন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। আজ শুক্রবার রাত ৮টার দিকে মোল্লাকান্দি ইউনিয়নের মুন্সীকান্দি ও আনন্দপুর গ্রামের দুই পক্ষের মধ্যে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওয়াহিদ মোল্লা ও উজির আলীর পক্ষের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক আধিপত্য নিয়ে বিরোধ চলছিল। এর জেরে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ও গুলির ঘটনা ঘটে। উভয় পক্ষ বিএনপির সমর্থক বলে জানা গেছে।
গুলিবিদ্ধ ব্যক্তিরা হলেন শহিদুল মাদবর (৪৫), মজনু সরকার (৫৫), শামীম সরকার (২৭), জাহাঙ্গীর সরকার (৩৫), নজরুল সরকার (৬৫), শরীফ মাদবর (৬৫), সোহেল (৩৫) ও লিটন (২৫)। তাঁদের মধ্যে গুরুতর আহত সোহেল ও লিটনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
মুন্সিগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মাসুদ পারভেজ বলেন, গুলিবিদ্ধ অবস্থায় আটজনকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল। তাঁদের মধ্য থেকে দুজনকে ঢাকায় নিয়ে যেতে বলা হয়েছে।
মুন্সিগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম সাইফুল আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘এ ধরনের খবর আমাদের জানা নেই। খোঁজখবর নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে ‘ইমাম মেহেদি’ দাবিকারী নুরুল হক ওরফে নুরাল পাগলার বাড়িতে হামলায় আহত মো. রাসেল মোল্লা (২৮) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকেলে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনার পর চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। তিনি ওই উপজেলার দেবগ্রাম জতুমিস্ত্রিপাড়ার মো. আজাদ মোল্লার ছেলে।১ ঘণ্টা আগে
দীর্ঘ ৩৩ বছর পর অনুষ্ঠিত হচ্ছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন। এরই মধ্যে প্রর্থীদের প্রচারণায় জমে উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। তবে এবারের নির্বাচনে প্যানেলের চেয়ে প্রার্থীর ভাবমূর্তিতেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন শিক্ষার্থীরা।১ ঘণ্টা আগে
জাতীয় পার্টি (জাপা) এবং ১৪ দলীয় জোটের বাংলাদেশে রাজনীতি করার অধিকার নেই উল্লেখ করে তাদের কার্যক্রম নিষিদ্ধের দাবি জানিয়েছেন কয়েকটি রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ। আজ শুক্রবার রাজধানীর শাহবাগে নুরের ওপর হামলার বিচারসহ তিন দাবিতে গণঅধিকার পরিষদ আয়োজিত এক সংহতি সমাবেশে এই দাবি জানান তাঁরা।২ ঘণ্টা আগে
মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলার মেঘনা নদী থেকে অবৈধভাবে বালু তোলায় বাধা দেওয়াকে কেন্দ্র করে গ্রামবাসী ও জলদস্যু দলের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে অন্তত ছয়জন আহত হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকেলে সদর উপজেলার আধারা ইউনিয়নের কালীরচর গ্রামসংলগ্ন মেঘনা নদীতে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।২ ঘণ্টা আগে