Ajker Patrika
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ঢাকা

ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনে ডিএমপির ২৮৫৫ মামলা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনে ডিএমপির ২৮৫৫ মামলা

রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে ২ হাজার ৮৫৫টি মামলা করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) ট্রাফিক বিভাগ। এ সময় ৬১৩টি গাড়ি ডাম্পিং ও ৩৬৮টি গাড়ি রেকার করা হয়েছে।

গতকাল রোববার (১৩ সেপ্টেম্বর) দিনভর রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব মামলা করা হয়।

ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগ সূত্রে জানা যায়, ট্রাফিক-রমনা বিভাগে ১৩৭টি, লালবাগে ১৬০টি, মতিঝিলে ২৮৫টি, ওয়ারীতে ৩৮৬টি, তেজগাঁওয়ে ২১১টি, মিরপুরে ৬২১টি, উত্তরা বিভাগে ৬১৫টি এবং গুলশান বিভাগে ৪৪০টি মামলা করা হয়েছে।

এর মধ্যে মিরপুর বিভাগে সবচেয়ে বেশি ৬২১টি এবং উত্তরা বিভাগে ৬১৫টি মামলা হয়েছে। ওয়ারী বিভাগে ৩৮৬টি ও গুলশানে ৪৪০টি মামলা করা হয়।

ডিএমপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ঢাকা মহানগর এলাকায় ট্রাফিক শৃঙ্খলা রক্ষায় আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

ঢাকা জেলাডিএমপিঢাকা বিভাগমামলাট্রাফিক আইন
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