গোপালগঞ্জে নাশকতার মামলায় জেলহাজতে ইউপি চেয়ারম্যান

টুঙ্গিপাড়া (গোপালগঞ্জ) প্রতিনিধি
গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীতে নাশকতার মামলায় গ্রেপ্তার এক ইউপি চেয়ারম্যান মাহাবুবুল আলম সেলিমকে (৫৮) আজ রোববার জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। এর আগে গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে উপজেলার সাজাইল ইউনিয়নের কুসুমদিয়া গ্রাম থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
মাহাবুবুল আলম সেলিম উপজেলার সাজাইল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং একই ইউনিয়নের কুসুমদিয়া গ্রামের মৃত আবুল কালাম সামচুদ্দিন মোল্লার ছেলে। তিনি সাজাইল ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও বর্তমানে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর গত মার্চে কাশিয়ানী উপজেলা শ্রমিক দলের আহ্বায়ক হন তিনি। তবে তাঁর আওয়ামী লীগে থাকার খবর জানাজানি হওয়ায় ওই কমিটি স্থগিত করা হয়।
এ ব্যাপারে গোপালগঞ্জ জেলা শ্রমিক দলের সদস্যসচিব মো. আব্দুল্লাহ বলেন, ‘কমিটি ঘোষণার ১৫ দিন পর তা অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত করা হয়। আওয়ামী লীগের বড় ধরনের কোনো পদ-পদবি ধারীকে দলে নেওয়া যাবে না বলে দলের নির্দেশনা আছে। খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি, মাহাবুবুল আলম সেলিম আওয়ামী লীগের বড় পদে ছিলেন। এটা জানার পর ওই কমিটি স্থগিত করা হয়েছে।’
এদিকে কাশিয়ানী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামাল হোসেন জানান, গোপালগঞ্জে ১৬ আগস্ট জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কর্মসূচি বাধাগ্রস্ত করতে কাশিয়ানী উপজেলার মাজড়া এলাকায় ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের ওপর গাছ কেটে ফেলে রাখা হয়। প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ও জনমনে ভীতি সৃষ্টি করতে মহাসড়কটিতে যানবাহন চলাচলে বাধা দেওয়ার মামলায় ইউপি চেয়ারম্যানকে সন্দেহভাজন আসামি হিসেবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ তাঁকে আদালতের মাধ্যমে গোপালগঞ্জ জেলা কারাগারে পাঠানো হয়।
গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীতে নাশকতার মামলায় গ্রেপ্তার এক ইউপি চেয়ারম্যান মাহাবুবুল আলম সেলিমকে (৫৮) আজ রোববার জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। এর আগে গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে উপজেলার সাজাইল ইউনিয়নের কুসুমদিয়া গ্রাম থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
মাহাবুবুল আলম সেলিম উপজেলার সাজাইল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং একই ইউনিয়নের কুসুমদিয়া গ্রামের মৃত আবুল কালাম সামচুদ্দিন মোল্লার ছেলে। তিনি সাজাইল ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও বর্তমানে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর গত মার্চে কাশিয়ানী উপজেলা শ্রমিক দলের আহ্বায়ক হন তিনি। তবে তাঁর আওয়ামী লীগে থাকার খবর জানাজানি হওয়ায় ওই কমিটি স্থগিত করা হয়।
এ ব্যাপারে গোপালগঞ্জ জেলা শ্রমিক দলের সদস্যসচিব মো. আব্দুল্লাহ বলেন, ‘কমিটি ঘোষণার ১৫ দিন পর তা অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত করা হয়। আওয়ামী লীগের বড় ধরনের কোনো পদ-পদবি ধারীকে দলে নেওয়া যাবে না বলে দলের নির্দেশনা আছে। খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি, মাহাবুবুল আলম সেলিম আওয়ামী লীগের বড় পদে ছিলেন। এটা জানার পর ওই কমিটি স্থগিত করা হয়েছে।’
এদিকে কাশিয়ানী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামাল হোসেন জানান, গোপালগঞ্জে ১৬ আগস্ট জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কর্মসূচি বাধাগ্রস্ত করতে কাশিয়ানী উপজেলার মাজড়া এলাকায় ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের ওপর গাছ কেটে ফেলে রাখা হয়। প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ও জনমনে ভীতি সৃষ্টি করতে মহাসড়কটিতে যানবাহন চলাচলে বাধা দেওয়ার মামলায় ইউপি চেয়ারম্যানকে সন্দেহভাজন আসামি হিসেবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ তাঁকে আদালতের মাধ্যমে গোপালগঞ্জ জেলা কারাগারে পাঠানো হয়।
পিআর পদ্ধতি প্রসঙ্গে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান বরকত উল্লাহ বুলু বলেছেন, দেশের মানুষ পিআর কী বোঝেন না। আপনি ভোট দেবেন এই এলাকার সুমন সাহেবকে, আর নির্বাচিত হবেন রাঙামাটির চাকমা বাবু—এটা হতে পারে না। যাঁরা পিআর নিয়ে কথা বলেন, তাঁরা ষড়যন্ত্র করে নির্বাচনকে বানচাল করতে চান।১০ মিনিট আগে
কক্সবাজারের রামুতে যাত্রীবাহী বাস ও প্রাইভেট কারের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে। এতে শিশুসহ দুই পর্যটক নিহত ও চারজন আহত হয়েছে। আজ রোববার সন্ধ্যা ৬টার দিকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে উপজেলার রশিদনগর ইউনিয়নের স্বপ্নতরী বিনোদনকেন্দ্রের সামনে এ ঘটনা ঘটে।১৬ মিনিট আগে
রাজধানী মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আলী ইফতেখার হাসানের বদলির খবরের পর থানার সামনে মিষ্টি বিতরণ করেছেন স্থানীয় কয়েকজন যুবক। আজ রোববার (২৪ আগস্ট) বিকেলে মিষ্টি বিতরণ করেন তাঁরা। এ সময় ওসির বিভিন্ন অনিয়ম নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তাঁরা।১ ঘণ্টা আগে
যশোর পৌর পার্ক থেকে তুলে নিয়ে দুই যুবককে হত্যা ও লাশ গুমের অভিযোগে সাবেক পুলিশ সুপার আনিসুর রহমান, টিএসআই রফিকুল ইসলামসহ ১০ জনের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা হয়েছে। আজ রোববার দুপুরে গুম হওয়া যুবক সাইদুর রহমানের বাবা সদর উপজেলার তরফ নওয়াপাড়া গ্রামের কাজী তৌহিদুর রহমান খোকন বাদী হয়ে মামলাটি করেন।১ ঘণ্টা আগে