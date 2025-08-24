Ajker Patrika
গোপালগঞ্জে নাশকতার মামলায় জেলহাজতে ইউপি চেয়ারম্যান

টুঙ্গিপাড়া (গোপালগঞ্জ) প্রতিনিধি
মাহাবুবুল আলম সেলিম। ছবি: সংগৃহীত

গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীতে নাশকতার মামলায় গ্রেপ্তার এক ইউপি চেয়ারম্যান মাহাবুবুল আলম সেলিমকে (৫৮) আজ রোববার জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। এর আগে গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে উপজেলার সাজাইল ইউনিয়নের কুসুমদিয়া গ্রাম থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

মাহাবুবুল আলম সেলিম উপজেলার সাজাইল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং একই ইউনিয়নের কুসুমদিয়া গ্রামের মৃত আবুল কালাম সামচুদ্দিন মোল্লার ছেলে। তিনি সাজাইল ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও বর্তমানে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর গত মার্চে কাশিয়ানী উপজেলা শ্রমিক দলের আহ্বায়ক হন তিনি। তবে তাঁর আওয়ামী লীগে থাকার খবর জানাজানি হওয়ায় ওই কমিটি স্থগিত করা হয়।

এ ব্যাপারে গোপালগঞ্জ জেলা শ্রমিক দলের সদস্যসচিব মো. আব্দুল্লাহ বলেন, ‘কমিটি ঘোষণার ১৫ দিন পর তা অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত করা হয়। আওয়ামী লীগের বড় ধরনের কোনো পদ-পদবি ধারীকে দলে নেওয়া যাবে না বলে দলের নির্দেশনা আছে। খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি, মাহাবুবুল আলম সেলিম আওয়ামী লীগের বড় পদে ছিলেন। এটা জানার পর ওই কমিটি স্থগিত করা হয়েছে।’

এদিকে কাশিয়ানী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামাল হোসেন জানান, গোপালগঞ্জে ১৬ আগস্ট জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কর্মসূচি বাধাগ্রস্ত করতে কাশিয়ানী উপজেলার মাজড়া এলাকায় ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের ওপর গাছ কেটে ফেলে রাখা হয়। প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ও জনমনে ভীতি সৃষ্টি করতে মহাসড়কটিতে যানবাহন চলাচলে বাধা দেওয়ার মামলায় ইউপি চেয়ারম্যানকে সন্দেহভাজন আসামি হিসেবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ তাঁকে আদালতের মাধ্যমে গোপালগঞ্জ জেলা কারাগারে পাঠানো হয়।

গোপালগঞ্জমামলাইউপি চেয়ারম্যানটুঙ্গিপাড়া
