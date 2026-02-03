রাজধানীর খিলগাঁওয়ে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় রিকশাচালক নিহত

রাজধানীর খিলগাঁওয়ের মেরাদিয়া বাজার এলাকায় প্রাইভেট কারের ধাক্কায় শাহিন (৪৮) নামে এক রিকশাচালক মারা গেছেন। গতকাল সোমবার দিবাগত ১২টার দিকে মেরাদিয়া বাজারের সাফিয়া কার সেন্টারের বিপরীত দিকের সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
মুমূর্ষু অবস্থায় শাহিনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আনা হয়। পরে রাত ১টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।
খিলগাঁও থানার উপপরিদর্শক (এসআই) অনয় চন্দ্র পাল জানান, রাতে ওই ব্যক্তি রিকশা চালিয়ে সাফিয়া কার সেন্টারের বিপরীত দিকের সড়ক দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় দ্রুতগতির একটি প্রাইভেট কার পেছন থেকে রিকশাটিতে ধাক্কা দেয়। এতে রিকশা থেকে ছিটকে ফুটপাতে পড়ে গুরুতর আহত হন ওই রিকশাচালক। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনার পর চিকিৎসক রাত ১টার দিকে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
এসআই অনয় চন্দ্র পাল আরও জানান, ঘটনার পরপরই প্রাইভেট কারটি জব্দ এবং এর চালককে আটক করা হয়েছে। রিকশাচালকের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে রাখা হয়েছে।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, মৃত শাহিনের বাড়ি হবিগঞ্জ জেলার লাখাই উপজেলার সাতাক গ্রামে। তাঁর বাবার নাম মো. আলাউদ্দিন। তিনি খিলগাঁওয়ের মেরাদিয়া পোড়াবাড়ি এলাকায় বসবাস করতেন।
উপসহকারী প্রকৌশলী পদে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য ৩৩ শতাংশ কোটা বরাদ্দের প্রস্তাবের প্রতিবাদে গাজীপুরে রেলপথ অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন ডিপ্লোমা প্রকৌশলী ও শিক্ষার্থীরা। মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মহানগরীর ভুরুলিয়া এলাকায় অবরোধের করা হয়।৫ মিনিট আগে
নওগাঁর বদলগাছিতে নূপুর (২৬) নামের এক গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) ভোরে উপজেলার মিঠাপুর ইউনিয়নের খামার পুকুরপাড় এলাকায় তাঁর বাবার বাড়ির আঙিনায় একটি পেয়ারাগাছ থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। নূপুর ওই এলাকার বাবু হোসেনের মেয়ে।১ ঘণ্টা আগে
ধর্মীয় উৎসবকে কেন্দ্র করে শান্তি-শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা বজায় রাখতে রাজধানীতে আতশবাজি, পটকা, ফটানো, মশাল ও গ্যাস বেলুনসহ বিস্ফোরক দ্রব্যের বিক্রি ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। ১ ঘণ্টা আগে
পটুয়াখালীর দশমিনায় মাদকদ্রব্য ও দেশীয় অস্ত্রসহ তিনজনকে আটক করা হয়েছে। সোমবার দিবাগত রাতে উপজেলার রণগোপালদী ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়।১ ঘণ্টা আগে