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বেরোবির সাবেক ভিসি কলিমুল্লাহসহ ৫ জনের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন ২৩ সেপ্টেম্বর

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৭ জুলাই ২০২৬, ২২: ০৯
বেরোবির সাবেক ভিসি কলিমুল্লাহসহ ৫ জনের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন ২৩ সেপ্টেম্বর
ড. নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ। ছবি: সংগৃহীত

রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) সাবেক উপাচার্য (ভিসি) ড. নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহসহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে করা মামলায় প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর দিন ধার্য করা হয়েছে।

আজ সোমবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. শাহজাহান কবির এই তারিখ ধার্য করেন।

মামলার অন্য আসামিরা হলেন বেরোবির সাবেক ভিসি ও প্রকল্প পরিচালক এ কে এম নূর-উন-নবী, সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী ও দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সদস্যসচিব মো. জাহাঙ্গীর আলম, ঠিকাদার মো. আ. সালাম বাচ্চু এবং এম এম হাবিবুর রহমান।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) প্রসিকিউশন বিভাগের সহকারী পরিচালক আমিনুল ইসলাম বলেন, আজ প্রতিবেদন দাখিলের ধার্য দিনে দুদক প্রতিবেদন দাখিল করতে না পারায় আদালত নতুন তারিখ ধার্য করেন।

বেরোবির একটি বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্পে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে গত বছরের ১৮ জুন ড. কলিমুল্লাহসহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে এই মামলা করে দুদক।

গত বছরের ৭ আগস্ট দুপুরে রাজধানীর মোহাম্মদপুর থেকে ডিবি পুলিশ কলিমুল্লাহকে গ্রেপ্তার করে। সেদিনই তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়।

বিষয়:

ঢাকা বিভাগবেরোবিমামলাআদালতউপাচার্য
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