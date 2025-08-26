Ajker Patrika
বনানীতে গার্মেন্টস শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ, ১ ঘণ্টা পর যান চলাচল স্বাভাবিক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ১১: ৩৭
বনানীতে গার্মেন্টস শ্রমিকদের বিক্ষোভে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজধানীর বনানীর চেয়ারম্যান বাড়িতে মাসুক গার্মেন্টসের শ্রমিকেরা দাবি-দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে সড়ক অবরোধ করেছে। আজ মঙ্গলবার সকাল থেকে তারা মহাখালী থেকে উত্তরামুখী সড়কের ইউ টার্নে অবস্থান নিলে ওই রুটে আউটগোয়িং (ঢাকা ছাড়ার) যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে প্রায় ১ ঘণ্টা পর যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গুলশান ট্রাফিক বিভাগ থেকে বিষয়টি জানানো হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শ্রমিকদের অবস্থানের কারণে মহাখালী থেকে উত্তরা অভিমুখে যানজটের সৃষ্টি হয়। তবে, উত্তরা থেকে রাজধানীমুখী যান চলাচল স্বাভাবিক ছিল।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। আইনশৃঙ্খলাবাহিনী বিক্ষোভকারীদের শান্তিপূর্ণভাবে সড়ক ছাড়তে উৎসাহিত করেছে বলে জানা গেছে। পরে প্রায় ১ ঘণ্টা পর পুলিশ বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দিলে যান চলাচলা স্বাভাবিক হয়।

শ্রমিকদের অবস্থানের কারণে সৃষ্ট ভোগান্তি এড়াতে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) বিকল্প রুট ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছে। মহাখালী বা জাহাঙ্গীর গেট থেকে উত্তরামুখী যানবাহনকে আমতলী-গুলশান ১-গুলশান ২ হয়ে নতুন বাজার অথবা বনানী ২৭ নম্বর সড়ক ব্যবহার করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

