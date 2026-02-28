Ajker Patrika
ঢাকা

সংযুক্ত মহিলা পরিষদের সভানেত্রী রোজী বেগমের ১৮তম মৃত্যুবার্ষিকী আজ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
সংযুক্ত মহিলা পরিষদের সভানেত্রী রোজী বেগমের ১৮তম মৃত্যুবার্ষিকী আজ

সংযুক্ত মহিলা পরিষদের সভানেত্রী রোজী বেগমের ১৮তম মৃত্যুবার্ষিকী আজ শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি)। ২০০৮ সালের এই দিনে ৫৪ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন রোজী বেগম। সংযুক্ত মহিলা পরিষদের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ফাহমিদা আক্তারের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

রোজী বেগম সংযুক্ত শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, বিলস্-এর সদস্য, সাবেক পাক্ষিক বর্তমান সময়ের প্রকাশনা সম্পাদকও ছিলেন।

মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে সংযুক্ত মহিলা পরিষদ ও বাংলাদেশ সংযুক্ত শ্রমিক ফেডারেশন দেশব্যাপী সংগঠনের উদ্যোগে শ্রদ্ধাঞ্জলিসহ বিভিন্ন কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে।

এ ছাড়া পারিবারিক উদ্যোগে মরহুমার নিজ বাসভবনে কোরআন খতম, দোয়া মাহফিল এবং গরীব-দুঃস্থদের মাঝে খাবার বিতরণসহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

বিষয়:

মৃত্যুবার্ষিকীঢাকা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সমালোচনার ব্যাখ্যা দিল মানস ও সার্টিফিকেশন বোর্ড

সমালোচনার ব্যাখ্যা দিল মানস ও সার্টিফিকেশন বোর্ড

মৌলভীবাজার: বোরো মৌসুমে সেচের পানির অভাবে বিপাকে কৃষক

মৌলভীবাজার: বোরো মৌসুমে সেচের পানির অভাবে বিপাকে কৃষক

বগুড়ার শেরপুর: আবাদি জমিতে পুকুর খনন

বগুড়ার শেরপুর: আবাদি জমিতে পুকুর খনন

শরীয়তপুর জেলা শহর: এআই ক্যামেরায় নজরদারি

শরীয়তপুর জেলা শহর: এআই ক্যামেরায় নজরদারি

জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসন: এমপি হতে ২৯ নেত্রীর দৌড়ঝাঁপ

জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসন: এমপি হতে ২৯ নেত্রীর দৌড়ঝাঁপ

সম্পর্কিত

রূপগঞ্জে বকেয়া বেতনের দাবিতে ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক অবরোধ, দীর্ঘ যানজট

রূপগঞ্জে বকেয়া বেতনের দাবিতে ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক অবরোধ, দীর্ঘ যানজট

রাজধানীতে পৃথক স্থান থেকে এক ব্যক্তির খণ্ডিত দুই হাত ও একটি পা উদ্ধার

রাজধানীতে পৃথক স্থান থেকে এক ব্যক্তির খণ্ডিত দুই হাত ও একটি পা উদ্ধার

মাটিবোঝাই ট্রাক ঢুকল ঘরে, চাপা পড়ে ঘুমন্ত বৃদ্ধ নিহত

মাটিবোঝাই ট্রাক ঢুকল ঘরে, চাপা পড়ে ঘুমন্ত বৃদ্ধ নিহত

চিরিরবন্দরে বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেলচালক নিহত

চিরিরবন্দরে বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেলচালক নিহত