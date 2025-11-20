Ajker Patrika

ইস্ট ওয়েস্টে ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার

আপডেট : ২০ নভেম্বর ২০২৫, ২১: ২০
রাজধানীর বাড্ডা আফতাবনগরে মুসফিকুজ্জামান (২৪) নামের ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির এক শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি ১০ তলা থেকে পড়ে মারা গেছেন বলে পুলিশের ধারণা।

আজ বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির একটি ভবন থেকে পড়ে যান তিনি এবং ঘটনাস্থলেই মারা যান।

বাড্ডা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হাবিবুর রহমান ঘটনা সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, বিকেলে সংবাদ পেয়ে ওই শিক্ষার্থীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। যতটুকু জানতে পেরেছি, ওই শিক্ষার্থী ইউনিভার্সিটির দশতলা থেকে লাফিয়ে পড়েছেন।

তিনি আরও জানান, বিস্তারিত ঘটনা জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হবে। তিনি ওই ইউনিভার্সিটির এমপিএস ডিপার্টমেন্টের দ্বিতীয় সেমিস্টারের শিক্ষার্থী ছিলেন।

