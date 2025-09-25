Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

মামুনুরের খোঁজ মেলেনি ৫ দিনেও, ক্লু নেই সিসিটিভি ফুটেজে

উত্তরা (ঢাকা) প্রতিনিধি
আপডেট : ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩: ৩০
চিহ্নিত অটোরিকশায় সাদা পাঞ্জাবি পরা মামুনকে দেখা যায়। ইনসেটে মামুনুর রশিদ। ছবি: স্ক্রিনশট
চিহ্নিত অটোরিকশায় সাদা পাঞ্জাবি পরা মামুনকে দেখা যায়। ইনসেটে মামুনুর রশিদ। ছবি: স্ক্রিনশট

নিখোঁজ হওয়ার পাঁচ দিনেও সন্ধান মেলেনি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের তুরাগ থানার সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক কে এম মামুনুর রশিদের। রাজধানীর উত্তরার কামারপাড়া এলাকা থেকে গত রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকে নিখোঁজ হন তিনি। পরদিন মামুনের স্ত্রী খাদিজা আক্তার তুরাগ থানায় এ বিষয়ে সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন।

এদিকে কামারপাড়া এলাকার একটি সিসি ক্যামেরা ফুটেজে গত রোববার সকাল ৬টা ১৮ মিনিটে সাদা পাঞ্জাবি পরা অবস্থায় একটি অটোরিকশার মধ্যে মামুনকে দেখা গেছে। ওই অটোরিকশায় আরও দু-তিনজন ছিলেন। তবে তাঁদের পরিচয় জানা যায়নি। অটোরিকশাটির গন্তব্যস্থল কোথায় ছিল, সে তথ্যও মেলেনি।

মামুনের বাবা মো. সফি আজ বৃহস্পতিবার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমার ছেলে জুলাই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে, এটাই যেন তার অপরাধ। এ ছাড়া আমি আর কোনো অপরাধ দেখি না। আমি সরকারের কাছে হাতজোড় করে বলছি, তারা যেন আমার ছেলেকে জীবিত অবস্থায় আমার বুকে ফিরিয়ে দেয়।’

নিখোঁজ হওয়ার আগে মামুন হুমকি পেয়েছিলেন বলে দাবি করে তাঁর স্ত্রী খাদিজা আক্তার বলেন, ‘নিখোঁজ হওয়ার আগে মামুন হুমকি পেয়েছিলেন, যা তাঁর বন্ধুদের জানিয়েছিলেন। নিখোঁজের পর শুধু সিসি ক্যামেরার ফুটেজেই আমরা মামুনকে দেখেছি, আর কোনো খবর পাইনি।’

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের তুরাগ থানার সাবেক আহ্বায়ক নুর মোহাম্মদ বলেন, ‘মামুন নিখোঁজ হওয়ার আগের দিন রাত ৯টা ২৭ মিনিটে আমাকে ফোন করে তাঁকে হুমকির কথা জানান। পরে হুমকির দুটি স্ক্রিনশটও আমাকে পাঠান তিনি।’

কার কাছ থেকে মামুন হুমকি পেয়েছিলেন, সেই জিজ্ঞাসায় নুর বলেন, ‘তুরাগের সাব্বির, মেহেদী ও আলমগীর যুবশক্তির অনুষ্ঠানে লোক সরবরাহ করত। তারা আগে ছাত্রলীগের রাজনীতি করত। যুব প্রজন্ম লীগের পদেও ছিল। উত্তরা ১১ নম্বর সেক্টরে ছাত্র আন্দোলনের সময় মেহেদী ও সাব্বির ছাত্রলীগের সঙ্গে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ছিল। সে সময় ছাত্রলীগের লোকজন আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি করেছে, যার ভিডিও আমাদের কাছে আছে। মামুন এগুলো একটি ফেসবুক পেজে আপলোড করেছিলেন। এই জায়গা থেকে দ্বন্দ্বের শুরু। মামুন ও আলমগীর দুজনেই তুরাগের যুবশক্তির আহ্বায়ক প্রার্থী ছিলেন, এ নিয়েও তাঁদের মধ্যে বিরোধ ছিল।’

তুরাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা মামুনকে খুঁজে বের করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছি। কিন্তু এখন পর্যন্ত তাঁর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।’ মামুনকে হুমকির বিষয়ে পুলিশ কিছু জানে না বলে জানান তিনি।

বিষয়:

নিখোঁজঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগঢাকাবৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বেক্সিমকো ফার্মার ৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের: সিএফও আলী নাওয়াজ

বেক্সিমকো ফার্মার ৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের: সিএফও আলী নাওয়াজ

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

অবসরে যাওয়া দুই কর কমিশনারকে পদোন্নতি

অবসরে যাওয়া দুই কর কমিশনারকে পদোন্নতি

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

সম্পর্কিত

রাজশাহীর ৩ জেলা থেকে ফের দূরপাল্লার বাস চলাচল বন্ধ

রাজশাহীর ৩ জেলা থেকে ফের দূরপাল্লার বাস চলাচল বন্ধ

শ্রীপুরে ব্যাংক কর্মকর্তাকে অপহরণ, ৯০ হাজার টাকা মুক্তিপণে ৪ ঘণ্টা পর মুক্তি

শ্রীপুরে ব্যাংক কর্মকর্তাকে অপহরণ, ৯০ হাজার টাকা মুক্তিপণে ৪ ঘণ্টা পর মুক্তি

ছাত্রীকে ওড়না ছাড়া দেখতে চাওয়া সেই অধ্যক্ষ ওএসডি

ছাত্রীকে ওড়না ছাড়া দেখতে চাওয়া সেই অধ্যক্ষ ওএসডি

‘ভুলবশত’ বিনা মূল্যের পাঠ্যবই বিক্রি প্রধান শিক্ষকের

‘ভুলবশত’ বিনা মূল্যের পাঠ্যবই বিক্রি প্রধান শিক্ষকের