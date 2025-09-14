Ajker Patrika
একসঙ্গে ৬ সন্তানের জন্ম দিলেন মা, বাঁচল না একটি

ঢামেক প্রতিবেদক
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে স্বাভাবিক নিয়মে ছয়টি সন্তান প্রসব করেছেন মোকসেদা আক্তার প্রিয়া (২৩) নামের এক নারী। তবে তাদের মধ্যে একটি শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

আজ রোববার সকাল ৯টার দিকে হাসপাতালের গাইনি বিভাগের লেবার ওয়ার্ডে জন্ম নেওয়া শিশুটি সন্ধ্যার দিকে মারা যায়।

হাসপাতালে প্রিয়ার ননদ ফারজানা আক্তার জানান, তাঁদের বাড়ি নোয়াখালী জেলার সেনবাগ উপজেলার খাজুরিয়া গ্রামে। প্রিয়ার স্বামী মো. হানিফ কাতারপ্রবাসী। প্রিয়ার গর্ভধারণের ২৭ সপ্তাহ চলছিল। এলাকাতেই চিকিৎসা নেন। সেখানে আলট্রাসনোগ্রামের মাধ্যমে জানা যায়, একটি নয়, পাঁচটি শিশু তাঁর গর্ভে।

গত মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে প্রিয়া তাঁর বড় বোনের বাসায় যান। সেখান থেকে তিনি মনোয়ারা হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছিলেন। গতকাল রাতে পেটে ব্যথা উঠলে দ্রুত তাঁকে ঢামেক হাসপাতালের গাইনি ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়।

ফারজানা আক্তার জানান, আজ সকাল ৯টার দিকে নরমাল ডেলিভারিতে প্রিয়া ছয়টি সন্তান জন্ম দেন। তাদের মধ্যে তিনটি ছেলে ও তিনটি মেয়ে। তবে শারীরিক অবস্থা নাজুক থাকায় চিকিৎসকেরা তাদের আইসিইউতে রাখেন। ঢামেক হাসপাতালে তিনটি শিশুকে রাখা হয়েছে। বেড ফাঁকা না থাকায় অন্য শিশুদের বেসরকারি হাসপাতালে পাঠানো হয়। এর মধ্যে সন্ধ্যার দিকে ঢামেক হাসপাতালে একটি ছেলের মৃত্যু হয়।

আজ সকালে ঢামেক হাসপাতালের নবজাতক বিভাগের মেডিকেল অফিসার নিলুফার ইয়াসমিন জানান, এক নারী স্বাভাবিকভাবে ছয় নবজাতকের জন্ম দেন। ২৭ সপ্তাহের মধ্যেই ডেলিভারি হয়ে গেছে। সব শিশুই অপরিপক্ব। তাদের ওজন ৬১৫ থেকে ৯০০ গ্রাম। তিনটি বেড খালি থাকায় তিন নবজাতককে ঢামেকের আইসিইউতে রাখা হয়েছে। অন্য তিনটি শিশু বাইরের হাসপাতালে রয়েছে। দুই নবজাতকের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

উপদেষ্টার সভায় শেখ মুজিব-হাসিনার ছবি!

বিশেষ আঠায় হাড় জোড়া লাগবে ৩ মিনিটেই, চীনা বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবন

১১-১৪ দিনের ছুটিতে যাচ্ছে স্কুল-কলেজ

নেপালে যেভাবে জেন-জিদের প্রতিবাদের হাতিয়ার হয়ে ওঠে ডিসকর্ড ও বিটচ্যাট

বজ্রনিরোধক দণ্ড বসানোর ১৯ কোটি টাকার প্রকল্প বাতিল করেছে অন্তর্বর্তী সরকার

৩০ ঘণ্টা পর সুন্দরবনে নিখোঁজ পর্যটকের লাশ উদ্ধার

বদ্ধ ঘরে বিছানায় স্ত্রী-সন্তানের, ফ্যানে ঝুলছিল স্বামীর লাশ

গোয়ালন্দে আস্তানায় হামলা: ওসির পর এবার ইউএনও বদলি

ভিডিও করায় শিশুকে মারধর এসআইর

