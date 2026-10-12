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রাজধানীর রায়েরবাজারে ছিনতাইয়ের অভিযোগে গ্রেপ্তার ৬

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজধানীর রায়েরবাজারে ছিনতাইয়ের অভিযোগে গ্রেপ্তার ৬
রাজধানীর রায়েরবাজারে ছিনতাইয়ের অভিযোগে ধারালো অস্ত্রসহ ৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে এসআরবি। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের রায়েরবাজার এলাকা থেকে ছিনতাইয়ে জড়িত থাকার অভিযোগে ৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে এসআরবি। এদের কাছ থেকে ১টি সুইচ গিয়ার চাকু জব্দ করা হয়েছে।

শনিবার (১০ অক্টোবর) রায়েরবাজারের কয়েকটি স্পটে অভিযান চালিয়ে এদের গ্রেপ্তার করা হয়। আজ সোমবার এসআরবি-২-এর উপপরিচালক (মিডিয়া) মেজর এম মুবীন রহমান তাপস স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ১০ অক্টোবর রাতে মোহাম্মদপুরের রায়েরবাজার এলাকার কয়েকটি স্পটে ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে কয়েকজন ছিনতাইকারী অবস্থানের বিষয়ে এসআরবি-২-এর নিজস্ব গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে পৃথক তিনটি অভিযান চালানো হয়। এ সময় নাজিম উদ্দিন অনন্ত (২৫), রতন ওরফে দ্বীন ইসলাম (২৪), ইয়াসিন আরাফাত (২২), তানভীর আকাশ (১৯), মো. জালাল মিয়া (২৭) এবং শিশির রায়হানকে গ্রেপ্তার করা হয়। এদের মধ্যে নাজিম উদ্দিন অনন্তের কাছ থেকে একটি সুইচ গিয়ার চাকু উদ্ধার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে মোহাম্মদপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসআরবি জানায়, আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে মোহাম্মদপুর এলাকায় চুরি, ছিনতাইসহ বিভিন্ন ধরনের অপরাধ করে আসছে।

বিষয়:

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