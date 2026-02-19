বায়তুল মোকাররমে শুরু হয়েছে মাসব্যাপী ইসলামি বইমেলা

জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ চত্বরে শুরু হয়েছে পবিত্র রমজান উপলক্ষে আয়োজিত ইসলামি বইমেলা। গতকাল বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) থেকে শুরু হওয়া এই বইমেলা চলবে রমজান মাসজুড়ে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন আয়োজিত মেলা প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।
ইসলামি ফাউন্ডেশনের জনসংযোগ কর্মকর্তা মুহাম্মদ নিজাম উদ্দিন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, এবারের ইসলামি বইমেলায় ৬১টি স্টল রয়েছে। মেলায় পবিত্র কোরআনের অনুবাদ, তাফসির, হাদিস গ্রন্থসহ ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর মৌলিক ও গবেষণামূলক গ্রন্থ পাওয়া যাবে। মেলায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের স্টলে সব বই ৪০ শতাংশ কমিশনে এবং বিশেষ কিছু বই ৪০ থেকে ৭০ শতাংশ কমিশনে কিনতে পাওয়া যাবে।
দিনাজপুর চিরিরবন্দর উপজেলায় ভ্যানগাড়িতে বাসের ধাক্কায় জুনাইদ হাসান জিসান (৬) নামে এক শিশু নিহত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার আমতলী বাজারে গোবিন্দগঞ্জ-দিনাজপুর মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় বেলা ২টা পর্যন্ত বিক্ষুব্ধ স্কুলছাত্ররাসহ এলাকাবাসী....১৮ মিনিট আগে
বরিশালে দেলোয়ার হোসেন চৌধুরী (৬০) নামে এক বিএনপি কর্মীকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল বুধবার রাত ১১টার দিকে সদর উপজেলার রায়পাশা-কড়াপুর ইউনিয়নের শিবপাশা বাদামতলা পুলসংলগ্ন এলাকার একটি ডোবা থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।৩৭ মিনিট আগে
মামলায় অভিযোগ করা হয়, সুরভী বেগম ও রুবিনা নিঝুম পূর্বপরিচিত। নিঝুম ও রাহুল সুরভীর আস্থাভাজন ও বিশ্বস্ত ছিলেন। রুবিনা ও রাহুল বিভিন্ন সময় সুরভীর কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে যথাসময়ে ফেরত দিয়ে আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করেন। সেই সুবাদে ২০২০ সালের ১ অক্টোবর রুবিনা ও রাহুল পরিচিত সুরভীর কাছ থেকে...২ ঘণ্টা আগে
ডিএমটিসিএল জানিয়েছে, রোজাদার যাত্রীদের সুবিধার্থে স্টেশন এলাকায় সর্বোচ্চ ২৫০ মিলিলিটার পানির বোতল বহনের অনুমতি থাকবে। তবে পানি যেন ছিটকে না পড়ে, সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে এবং ব্যবহৃত বোতল নির্ধারিত স্থানে ফেলতে হবে।৭ ঘণ্টা আগে