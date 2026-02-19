Ajker Patrika
বগুড়া

ধর্ষণ মামলায় কনটেন্ট ক্রিয়েটর হিরো আলম কারাগারে

বগুড়া প্রতিনিধি
আপডেট : ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৬: ৫৬
ধর্ষণ মামলায় কনটেন্ট ক্রিয়েটর হিরো আলম কারাগারে
বগুড়া থেকে কনটেন্ট ক্রিয়েটর হিরো আলম গ্রেপ্তার। ছবি: আজকের পত্রিকা

বগুড়া থেকে কনটেন্ট ক্রিয়েটর আশরাফুল আলম ওরফে হিরো আলমকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার শাজাহানপুর উপজেলার মাঝিড়া বন্দর এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পরে হিরো আলমকে বিয়ের প্রলোভনে ধর্ষণের অভিযোগের মামলায় বগুড়ার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১-এ হাজির করা হয়। ট্রাইব্যুনালের বিচারক আনোয়ারুল হক তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

হিরো আলমের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাহিরো আলমের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

পুলিশ জানায়, হিরো আলম ব্যক্তিগত গাড়িতে ঢাকার দিকে যাচ্ছেন—এমন তথ্যের ভিত্তিতে আজ দুপুরে শাজাহানপুর থানা-পুলিশ মাঝিড়া বন্দর এলাকায় অবস্থান নেয়। সেখান থেকে তাঁকে গ্রেপ্তারের পর বগুড়ার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১-এ হাজির করা হয়।

মামলার অভিযোগে বলা হয়, সাদিয়া রহমান মিথিলা নামের এক নারীকে নায়িকা বানানোর স্বপ্ন দেখিয়ে আশরাফুল আলম ওরফে হিরো আলম ধর্ষণ, শারীরিক নির্যাতন ও গর্ভপাত করাতে বাধ্য করেন।

পরে বিয়ে করতে অস্বীকার করলে হিরো আলমের বিরুদ্ধে মিথিলা গত বছরের ২১ এপ্রিল বগুড়া নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে মামলা করেন।

এ বিষয়ে বগুড়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোস্তফা মঞ্জুর জানান, গ্রেপ্তার হিরো আলমকে আদালতে সোপর্দ করার পরপরই বিচারক তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। পরে পুলিশি প্রহরায় তাঁকে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

