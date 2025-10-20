Ajker Patrika
মুখে কালো কাপড় বেঁধে মিছিল করবেন শিক্ষকেরা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বাড়িভাড়া ভাতা বাড়ানোসহ তিন দফা দাবিতে নতুন কর্মসূচি হিসেবে আগামীকাল মঙ্গলবার মুখে কালো কাপড় বেঁধে মিছিল করবেন আন্দোলনরত এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা। আজ সোমবার দাবি আদায়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অবস্থানরত শিক্ষকেরা আমরণ অনশন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন।

শিক্ষকেরা জানিয়েছেন, অনশনে বিকেল পর্যন্ত চারজন অসুস্থ হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা নিয়েছেন।

গতকাল রোববার সন্ধ্যায় এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ প্রত্যাশী জোটের সদস্যসচিব অধ্যক্ষ দেলাওয়ার হোসেন আজিজী বলেন, আমরণ অনশন কর্মসূচিতে অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। এই আমরণ অনশনের মাধ্যমে যদি কোনো প্রাণহানি ঘটে, এর দায়দায়িত্ব শিক্ষা উপদেষ্টাকে নিতে হবে।

কর্মসূচি ঘোষণা করে দেলাওয়ার হোসেন বলেন, আগামীকাল মুখে কালো কাপড় বেঁধে মিছিল করা হবে। আর যাঁরা শহীদ মিনারে আসতে পারছেন না, তাঁরা প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টায় জেলা ও উপজেলা সদরে অবস্থান নেবেন।

এর আগে আজ বেলা সাড়ে ১১টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে বিক্ষোভ সমাবেশে যোগ দেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি।

সমাবেশে এ্যানি বলেন, ‘বর্তমান সরকারঘোষিত বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়িভাড়া ভাতা মূল বেতনের ৫ শতাংশ যথেষ্ট নয়। তাই সরকারকে বিশেষ বিবেচনার অনুরোধ জানাই।’

এ ছাড়া দাবিদাওয়ার সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে বক্তব্য দেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের যুগ্ম মহাসচিব জনাব মাওলানা গাজী আতাউর রহমান। এ ছাড়া আরও কয়েকটি রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা চলমান আন্দোলনে একাত্মতা ঘোষণা করেন।

১২ অক্টোবর থেকে শিক্ষক-কর্মচারীরা জাতীয় প্রেসক্লাব ও কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অবস্থান, সচিবালয় অভিমুখে লংমার্চ ও শাহবাগ মোড় অবরোধের মতো কর্মসূচি পালন করছেন।

এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা তাঁদের মূল বেতনের ২০ শতাংশ বাড়িভাড়া ভাতা, এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের চিকিৎসা ভাতা ৫০০ থেকে বাড়িয়ে ১ হাজার ৫০০ টাকা করা এবং এমপিওভুক্ত কর্মচারীদের উৎসব ভাতা মূল বেতনের ৫০ থেকে বাড়িয়ে ৭৫ শতাংশ করার দাবি তুলেছেন। এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণ প্রত্যাশী জোটের ব্যানারে ১২ অক্টোবর থেকে আন্দোলন করে আসছেন শিক্ষক-কর্মচারীরা। সেদিন সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি শুরু হলেও দুপুরে পুলিশের অনুরোধে তাঁরা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে চলে যান। ওই দিন দুপুরে শিক্ষকদের একটি অংশের ওপর পুলিশ সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়ে, জলকামানের পানি ছিটিয়ে ও লাঠিপেটা করে তাঁদের সরিয়ে দেয়। শিক্ষকদের ওপর ‘পুলিশের হামলার’ প্রতিবাদে আজ থেকে সব বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লাগাতার কর্মবিরতি ঘোষণা করা হয়।

