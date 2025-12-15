সাদিক কায়েমের নেতৃত্বে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার কার্যালয় ঘেরাও কর্মসূচিতে পুলিশের বাধা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য সংসদ সদস্য প্রার্থী এবং ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদিকে গুলি করে হত্যাচেষ্টার প্রতিবাদে এবং জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার কার্যালয় ঘেরাও কর্মসূচি পালন করেছে ছাত্র-জনতা। এই কর্মসূচিতে পুলিশ বাধা দিলে ব্যারিকেড ভাঙার ঘটনা ঘটে।
গত শুক্রবার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরদিন পুরানা পল্টন এলাকায় শরিফ ওসমান হাদি গুলিবিদ্ধ হন। এ ঘটনার প্রতিবাদে এবং দেশে নৈরাজ্যের অভিযোগে গতকাল রোববার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মুসাদ্দিক আলী ইবনে মোহাম্মদ এই ঘেরাও কর্মসূচির ডাক দেন।
বিক্ষোভকারীদের মূল দাবিগুলো হলো—শরিফ ওসমান বিন হাদিকে গুলি করে হত্যাচেষ্টায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার; দেশব্যাপী অভিযান চালিয়ে সব অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার; নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির ব্যবস্থা করা।
আজ সোমবার দুপুর পৌনে ১২টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসু কার্যালয়ের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। ডাকসুর ভিপি আবু সাদিক কায়েমের নেতৃত্বে ছাত্র-জনতা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অভিমুখে রওনা দেন।
ছাত্র-জনতা বেলা ১টা ২০ মিনিটের দিকে দোয়েল চত্বরে এসে প্রথম পুলিশি বাধার সম্মুখীন হন। এ সময় তারা ব্যারিকেড ভেঙে সামনে এগিয়ে যায়। এরপর হাইকোর্ট মাজারের সামনে এসে বিক্ষোভকারীরা দ্বিতীয় দফা পুলিশের ব্যারিকেডের মুখে পড়ে। এই ব্যারিকেডও ভেঙে ছাত্র-জনতা মূল সড়কে চলে আসে।
বেলা ১টা ২৭ মিনিটে ছাত্র-জনতা শিক্ষা ভবনসংলগ্ন সচিবালয় অভিমুখে যাওয়ার সড়কে এসে তৃতীয়বারের মতো পুলিশের বাধার মুখে পড়ে। এই ব্যারিকেড টপকাতে না পেরে তারা সেখানেই অবস্থান নিয়ে স্লোগান দিতে থাকে।
মূল বিক্ষোভকারীরা শিক্ষা ভবনের সামনে অবস্থানকালে বেলা ১টা ৪৫ মিনিটের দিকে ডাকসুর ভিপি আবু সাদিক কায়েমের নেতৃত্বে ১০ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার কার্যালয়ের উদ্দেশে রওনা হন। প্রতিনিধিদলটি কার্যালয়ে গিয়ে বিক্ষোভকারীদের দাবিদাওয়া তুলে ধরবেন বলে জানা যায়।
এদিকে, উন্নত চিকিৎসার জন্য শরিফ ওসমান হাদিকে সিঙ্গাপুরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আজ বেলা ১টা ৫৫ মিনিটে তাঁকে বহনকারী এয়ার অ্যাম্বুলেন্সটি হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ত্যাগ করে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগের দাবিতে শাহবাগ মোড় অবরোধ করা জাতীয় ছাত্রশক্তির নেতা–কর্মীরা আগামী বুধবার আবারও শাহবাগ ব্লকেড কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছেন। আজ সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) বেলা সোয়া ৩টার দিকে এই ঘোষণা দেন জাতীয় ছাত্রশক্তির কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদ আহসান। এরপর শাহবাগের সড়ক ছেড়ে দিলে যানচলাচল স্বাভাবিক হয়।
এর আগে, আজ বেলা ১২টার পর স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগ দাবিতে শাহবাগ অবরোধ করেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সহযোগী সংগঠন জাতীয় ছাত্রশক্তির নেতা-কর্মীরা। প্রায় দুই শতাধিক নেতা-কর্মী শাহবাগে জড়ো হয়ে শাহবাগ মোড় অবরোধ করেন। এ সময় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগ চেয়ে নানা স্লোগান দিতে থাকেন।
অবরোধকারীরা জানান, ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য সংসদ সদস্য প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরীফ ওসমান হাদির ওপর হামলাকারীদের গ্রেপ্তারে ব্যর্থতা ও দেশব্যাপী আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির দায়ে এই পদত্যাগের দাবি করেন তাঁরা।
শাহবাগে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করায় যানচলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে আশপাশে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। এ সময় অনেককেই হেঁটেই গন্তব্যে যেতে দেখা যায়।
শাহবাগে মোবারক হোসেন নামের এক ব্যক্তি বলেন, ‘কিশোরগঞ্জ থেকে ঢাকায় একটা কাজে আসি। কাজ শেষ করে ধানমন্ডি থেকে রিকশায় কমলাপুর যাওয়ার জন্য এদিক আসি। কিন্তু শাহবাগ বন্ধ থাকায় নেমে যেতে হয়। এখন হেঁটে আবার গাড়িতে উঠতে হবে।’
পরে বেলা ৩টার দিকে এক সংবাদ সম্মেলন করেন অবরোধকারীরা। সংবাদ সম্মেলনে জাতীয় ছাত্রশক্তির নেতারা বলেন, ভারতের প্রেসক্রিপশনে জুলাই বিপ্লবী ওসমান হাদির ওপর হামলা চালিয়েছে। যারা চালিয়েছে তাঁদেরকে আমরা এই দেশে থাকতে দেব না। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা তাঁর দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে।
এ সময় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের মন্তব্যের ক্ষোভ জানিয়ে নেতারা বলেন, বাংলাদেশের কোনো মানুষ গুলি খাওয়ার জন্য জুলাই বিপ্লব করে নাই। ইসিকে তাঁর বক্তব্য প্রত্যাহার করতে হবে।
জাতীয় ছাত্রশক্তির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আবু বাকের মজুমদার বলেন, ‘উপদেষ্টা ও সরকারের লোকজন বিভিন্ন মন্তব্য করছেন। তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, প্রায় দুই হাজার শহীদের রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে জুলাই আন্দোলনের পরবর্তী বাংলাদেশে আমরা আছি। সেখানে জুলাইয়ের বিপ্লবীদের নিরাপত্তার শঙ্কা তৈরি হয়েছে।’
জাতীয় ছাত্রশক্তির কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদ আহসান বলেন, ‘জুলাই আন্দোলনের নেতা ওসমান হাদির ওপর গুলি করেছে সন্ত্রাসীরা। এ ছাড়া বিভিন্ন সময় নানা ঘটনা ঘটেছে। সামনে নির্বাচন-প্রার্থী ও ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে মানুষের মধ্যে যেন শঙ্কা না থাকে, এমন পরিবেশ তৈরি করতে হবে। আমরা জুলাইয়ের আকাঙ্ক্ষা ধারণ করা একজন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা চাই। বর্তমান উপদেষ্টার সময়ে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নতি হচ্ছে না, তাঁর পদত্যাগ দাবি করছি।’ যারা আওয়ামী প্রীতি দেখাবে তাদের ঠাঁই এদেশে হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি।
অবরোধ তুলে নেওয়ার ঘোষণা দিয়ে জাহিদ আহসান বলেন, ‘আগামীকাল ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস থাকায় আমাদের কর্মসূচি স্থগিত থাকবে। তবে আমাদের আন্দোলন চলবে। আগামী ১৭ ডিসেম্বর আবারও শাহবাগ ব্লকেড কর্মসূচি পালন করা হবে।’
এ সময় বিকেলে জাতীয় শহীদ মিনারে ইনকিলাব মঞ্চের কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার কথাও জানান তিনি।
রমনা ট্রাফিক বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার কাজী রোমানা নাসরিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, অবরোধের কারণে শাহবাগ মোড়ে দিয়ে যানচলাচল বন্ধ ছিল। তবে কিছু ডাইভারশন তৈরি করে যান চলাচল স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। অবরোধ তুলে নেওয়ার পর এখন শাহবাগ মোড় দিয়ে যানচলাচল করছে। যানবাহনের চাপ রয়েছে। দ্রুতই স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে।
মেঘনা প্রতিনিধি
কুমিল্লার মেঘনা উপজেলায় পতিত জমির দখল নিয়ে স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও বিএনপি নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত পাঁচজন আহত হয়েছেন। আজ সোমবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার রাধানগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাধানগর গ্রামের একটি সংখ্যালঘু পরিবার চলে যাওয়ায় একটি জমি দীর্ঘদিন ধরে পতিত অবস্থায় ছিল। ওই জমিতে বিএনপি কর্মী শহিদ মিয়ার সমর্থক জসিম মিয়া মাটি ভরাট করে ঘর তুলতে গেলে রাধানগর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি মোসলেম মিয়া বাধা দেন। এ সময় জসিম মিয়ার ছেলে রাতুলকে মারধর করা হয়। ঘটনার বিচার চাইতে গেলে বিএনপি কর্মী শহিদ মিয়াকে আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা-কর্মীরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে। এতে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং উভয় পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া হয়। সংঘর্ষে আহত জামাল মিয়া, রাতুল, তাসলিমা, শহিদ, জসিমসহ পাঁচজনকে মেঘনা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাদের সবাইকে রাজধানীর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
আহত তাসলিমা আক্তার বলেন, ‘পরিত্যক্ত জমিতে ঘর তুলতে গেলে আওয়ামী লীগ নেতা বাধা দেন এবং এক শিশুকে মারধর করা হয়। পরে বিচার চাইতে গেলে আমার স্বামী শহিদ মিয়াকে কুপিয়ে আহত করা হয়।’
মেঘনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
চবি, প্রতিনিধি
‘পাকিস্তানি বাহিনী বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করবে, এটা রীতিমতো অবান্তর’ বলা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক মোহাম্মদ শামীম উদ্দিন খানের পদত্যাগের দাবিতে প্রশাসনিক ভবনে তালা দিয়েছেন শাখা ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা।
আজ সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে তালা দেন সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। ছাত্রদলের এই কর্মসূচিতে সংহতি জানায় গণতান্ত্রিক ছাত্র কাউন্সিল, বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রী, অতীশ দীপংকর হল সংসদের ভিপি, ছাত্র ফেডারেশন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, ছাত্র ইউনিয়ন ও নারী অঙ্গনের কয়েকজন নেতা।
চবি ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল নোমান বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় চলে সাধারণ জনগণের ট্যাক্সের টাকায়। জামায়াতের টাকায় নয়। গতকাল (রোববার) বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় সহ-উপাচার্য শামীম উদ্দিন খান স্যার পাকিস্তানিদের “যোদ্ধা” বলেছেন। অথচ এই পাকিস্তানি বাহিনী এ দেশের জনগণকে হত্যা করেছে। আমাদের মা বোনদের ইজ্জত নষ্ট করেছে। তাঁর ওই বক্তব্যর জন্য ক্ষমা চেয়ে অবশ্যই পদত্যাগ করতে হবে। পদত্যাগ ছাড়া আমরা তালা খুলব না।’
এর আগে রোববার (১৪ ডিসেম্বর) শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দপ্তরে ‘মুক্তচিন্তা, মুক্তিযুদ্ধ এবং একাত্তরের বুদ্ধিজীবী হত্যা’ শীর্ষক আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন সহ-উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ শামীম উদ্দিন খান। এ সময় তিনি ‘পাকিস্তানি বাহিনী বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করবে, এটি অবান্তর’ বলে মন্তব্য করেন।
আলোচনা সভায় অধ্যাপক মোহাম্মদ শামীম উদ্দিন খান বলেন, ‘১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণের দিন নির্ধারিত ছিল। পাকিস্তানি বাহিনী দেশ থেকে পালানোর জন্য চেষ্টা করছিল, সে সময় তারা জীবিত থাকবে—না মৃত থাকবে, সে বিষয়ে কোনো ফয়সালা হয়নি, সে সময় পাকিস্তানি যোদ্ধারা বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করবে, এটি আমি মনে করি রীতিমতো অবান্তর।’
এ সময় তিনি ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর কী হয়েছিল, তা জানতে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে স্বাধীন নিরপেক্ষ কমিশন গঠন করার অনুরোধ করেন।
মোহাম্মদ শামীম উদ্দিন খান বলেন, ‘এই হত্যাকাণ্ড একটি আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের অংশ ছিল। আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এ দেশকে আরেকটা দেশের করদ রাজ্যে পরিণত করার জন্য বুদ্ধিজীবীদের ষড়যন্ত্রমূলক হত্যা করা হয়েছে। আমরা আজ পর্যন্ত জহির রায়হানকে খুঁজে পাইনি। যদি জহির রায়হানকে খুঁজে পাওয়া যেত, সত্যিকার ইতিহাস আমরা পেতাম।’
মোহাম্মদ শামীম উদ্দিন খান আরও বলেন, ‘গতকাল (শনিবার) টিভিতে দেখলাম, মুক্তিযোদ্ধা আখতারুজ্জামান (সদ্য জামায়াতে যোগ দেওয়া সাবেক এমপি মেজর অব. আখতারুজ্জামান) বক্তব্য দিচ্ছেন। তাঁকে যখন প্রশ্ন করা হলো যে–“আপনি তো বলতেন, ১৯৭১ সালে লাখ লাখ লোক শাহাদাত বরণ করেছেন। এখন আপনি এর বিপরীত রাজনীতিতে যুক্ত হলেন, এটি কেন?” মুক্তিযোদ্ধা আখতারুজ্জামান বললেন, “এগুলো হচ্ছে রেটরিক (আলংকারিক) বক্তব্য। এগুলো তো সত্য নয়। ” রেটরিক বক্তব্য আমরা জাতির সামনে শুনতে চাই না। আমরা রিয়্যালিটি চাই। আমরা সত্যিকারভাবে বাংলাদেশে কী ঘটেছিল ১৯৭১ সালে, সেই ঘটনায় কারা কারা শহীদ হয়েছে, সেই তথ্য আমরা জানতে চাই। কারা কারা হত্যা করেছে, সেই তথ্য এখন পর্যন্ত আমাদের জানা হয়নি।’
শামীম উদ্দিন খানের এই বক্তব্যের পরপরই রোববার রাতে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল করে শাখা ছাত্রদল। আজ তাঁর পদত্যাগের দাবিতে প্রশাসনিক ভবনে তালা দেন ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা। বেলা সাড়ে ৩টা পর্যন্ত তালা ঝুলিয়ে আন্দোলন অব্যাহত থাকতে দেখা যায়।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
উত্তরা পশ্চিম থানার একটি মামলায় সাংবাদিক আনিস আলমগীরকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।
আজ সোমবার ঢাকা মহানগর পুলিশের জনসংযোগ ও গণমাধ্যম শাখার উপপুলিশ কমিশনার (ডিসি) তালেবুর রহমান আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তালেবুর রহমান বলেন, উত্তরা পশ্চিম থানার সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।
বিকেলে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) অতিরিক্ত কমিশনার (ডিবি) মো. শফিকুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, উত্তরা পশ্চিম থানায় সাংবাদিক আনিস আলমগীর, অভিনেত্রী মেহের আফরোজ শাওনসহ চারজনের বিরুদ্ধে একটি মামলা হয়েছে। ওই মামলায় আনিস আলমগীরকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। তাঁকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।
এর আগে গতকাল রোববার রাত সাড়ে ৮টার দিকে ডিবি সদস্যরা আনিস আলমগীরকে ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে যান। রাজধানীর ধানমন্ডির একটি জিম থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ করেছেন আনিস আলমগীর।
এর আগে সাংবাদিক আনিস আলমগীর, অভিনেত্রী মেহের আফরোজ শাওনসহ চারজনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দেওয়া হয়। গতকাল রাতে রাজধানীর উত্তরা পশ্চিম থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে তাঁদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়। রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা নষ্টের ষড়যন্ত্র ও নিষিদ্ধ সংগঠনকে উসকে দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে।
‘জুলাই রেভল্যুশনারি অ্যালায়েন্স’ নামের একটি সংগঠনের কেন্দ্রীয় সংগঠক আরিয়ান আহমেদ এই অভিযোগ করেন। অভিযুক্ত অপর দুজন হলেন মারিয়া কিসপট্টা ও ইমতু রাতিশ ইমতিয়াজ।
থানায় দেওয়া অভিযোগে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের জুলাই মাসের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পর রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের মধ্যেও ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুসারীরা বিভিন্ন কৌশলে দেশে অবস্থান করে রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা বিনষ্টের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা এসব কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত।
অভিযোগে আরও উল্লেখ করা হয়, গত ৫ আগস্টের পর থেকে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও বিভিন্ন টেলিভিশন টক শোতে অংশ নিয়ে নিষিদ্ধ সংগঠনকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রচারণা চালাচ্ছেন। এর মাধ্যমে তাঁরা আওয়ামী লীগকে পুনর্বাসনের অপচেষ্টা করছেন।
এতে আরও বলা হয়, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের এসব বক্তব্য ও অনলাইন কার্যক্রমের কারণে নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগ ও যুবলীগের কর্মীরা উসকানি পাচ্ছেন। ফলস্বরূপ তাঁরা রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্র, সহিংসতা ও অবকাঠামো ধ্বংসের মতো কর্মকাণ্ডে জড়িত হচ্ছেন।
