Ajker Patrika
নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদকসহ গ্রেপ্তার ৭

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদকসহ কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের সাত নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের মুখপাত্র তালেবুর রহমান।

পুলিশের এই কর্মকর্তা জানান, গতকাল বুধবার দিবাগত রাতে রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। নিষিদ্ধ সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনা এবং ঝটিকা মিছিলের প্রস্তুতির অভিযোগে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

