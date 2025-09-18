নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদকসহ গ্রেপ্তার ৭

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদকসহ কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের সাত নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।
আজ বৃহস্পতিবার সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের মুখপাত্র তালেবুর রহমান।
পুলিশের এই কর্মকর্তা জানান, গতকাল বুধবার দিবাগত রাতে রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। নিষিদ্ধ সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনা এবং ঝটিকা মিছিলের প্রস্তুতির অভিযোগে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদকসহ কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের সাত নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।
আজ বৃহস্পতিবার সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের মুখপাত্র তালেবুর রহমান।
পুলিশের এই কর্মকর্তা জানান, গতকাল বুধবার দিবাগত রাতে রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। নিষিদ্ধ সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনা এবং ঝটিকা মিছিলের প্রস্তুতির অভিযোগে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
শত বছর ধরে বিশ্বকর্মা পূজার দিন কুমার নদে ঐতিহ্যবাহী নৌকা বাইচ অনুষ্ঠিত হতো। ২০০৫ সালে সারা দেশে সিরিজ বোমা হামলার পর এই আয়োজন বন্ধ হয়ে যায়। ২০০৯ সাল থেকে আবার এটি চালু হলেও রাজনৈতিক আধিপত্যের কারণে ২০১৮ সাল থেকে তা পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়।৩৩ মিনিট আগে
রাজধানীর দক্ষিণখানে রিনা মনিকা কস্তা (৪৩) নামের এক খ্রিষ্টান নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার রাতে দক্ষিণখানের পশ্চিম মোল্লারটেক কাজী অফিসের মোড় সংলগ্ন একটি বাড়ির ফ্ল্যাট থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
নিহত ফালু মিয়া পুষ্টকামুরী গ্রামের ইলিম উদ্দিনের ছেলে। গত মঙ্গলবার সকালে বাড়ির পাশের খালে ধর্মজাল দিয়ে মাছ ধরতে নেমে তিনি নিখোঁজ হন। খবর পেয়ে মির্জাপুর ও টাঙ্গাইল ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল ঘটনাস্থলে এসে সারাদিন উদ্ধার কাজ চালালেও তার খোঁজ মেলেনি।১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর রমনা থানার মগবাজার ওয়্যারলেস এলাকা থেকে প্রতারণা মামলার এক আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তির নাম মো. নুর উদ্দিন ওরফে জাহাঙ্গীর (৩৭)।১ ঘণ্টা আগে