হাইকোর্টে বিচারকালে অসুস্থ হয়ে মারা গেলেন আইনজীবী

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
হাইকোর্টে বিচার চলাকালে এজলাসে বসে থাকা অবস্থায় হঠাৎ অসুস্থ পড়েন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী নুরুল আমিন মিয়া। পরে উপস্থিত অন্য আইনজীবীরা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
আজ সোমবার দুপুরে হাইকোর্টের অ্যানেক্স ভবনের ২৫ নম্বর কোর্টে এই ঘটনা ঘটে।
সুপ্রিম কোর্ট বারের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহফুজুর রহমান মিলন আজকের পত্রিকাকে বলেন, মামলা চলাকালীন তিনি বসে ছিলেন। হঠাৎ স্ট্রোক করলে অন্য আইনজীবীরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যান।
এদিকে আইনজীবী নুরুল আমিন মিয়ার মৃত্যুতে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দুপুরের পর সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগের বিচারকাজ বন্ধ রাখা হয়। পরে আসরের নামাজের পর সুপ্রিম কোর্টের ইনার গার্ডেনে তার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।
