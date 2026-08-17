কৃষক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নুরে আলম সিদ্দিকী গ্রেপ্তার

কার্যক্রম নিষিদ্ধ কৃষক লীগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক নুরে আলম সিদ্দিকী হককে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) ওয়ারী বিভাগ।
রোববার (১৬ আগস্ট) বিকেলে রাজধানীর খিলগাঁও এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিষয়টি আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন ডিবির ওয়ারী বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মোল্লা মোহাম্মদ শাহীন।
ডিসি মোল্লা মোহাম্মদ শাহীন বলেন, সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে নুরে আলম সিদ্দিকী হককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁকে রাজধানীর গুলশান থানায় দায়ের করা একটি মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, ডিবি গুলশান শাখা আজ সোমবার নুরে আলমকে আদালতে পাঠাবে।
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