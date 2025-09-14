Ajker Patrika
দুর্নীতির মামলায় ছাগল-কাণ্ডের মতিউর ও স্ত্রী রিমান্ডে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
মতিউর রহমান ও তার প্রথম স্ত্রী লায়লা কানিজ। ছবি: সংগৃহীত
মতিউর রহমান ও তার প্রথম স্ত্রী লায়লা কানিজ। ছবি: সংগৃহীত

‘উচ্চবংশীয় ছাগল-কাণ্ডে’ আলোচিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সাবেক সদস্য মতিউর রহমান এবং তাঁর স্ত্রী নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান লায়লা কানিজকে দুর্নীতির মামলায় এক দিনের রিমান্ডে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আজ রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মনিরুল ইসলাম এই নির্দেশ দেন।

অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) করা মামলায় মতিউর দম্পতিকে আজ কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা দুদকের উপসহকারী পরিচালক সাবিকুন নাহার তাঁদের তিন দিনের রিমান্ডের আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত প্রত্যেকের এক দিন রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

দুদকের বিশেষ পিপি তরিকুল ইসলাম রিমান্ড মঞ্জুরের বিষয়টি আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেন।

মতিউর-কানিজ দম্পতির মেয়ে ফারজানা রহমানের নামে গত ৬ জানুয়ারি ২ কোটি ৪৫ লাখ টাকার তথ্য গোপন এবং ৫৩ কোটি ৪১ লাখ টাকার বেশি অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দুদক মামলা করে। এ মামলায় মতিউরকে সহযোগী আসামি করা হয়।

ঢাকা জেলাঢাকা বিভাগআদালতকারাগারজেলার খবরএনবিআররিমান্ড
