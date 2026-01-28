যাত্রাবাড়ী পুলিশ ফাঁড়ির টয়লেটে ঝুলছিল কনস্টেবলের মরদেহ

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানার পুলিশ ফাঁড়ির টয়লেট থেকে শফিকুল ইসলাম (৪২) নামের এক কনস্টেবলের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বুধবার দুপুরে ফাঁড়ির ওয়াশরুম থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পরে তাঁর মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।
শফিকুল ইসলামের বাড়ি চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর থানার মৌটুপী গ্রামে। তিনি ২০০৩ সালে পুলিশ বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর দুই ছেলে ও এক মেয়ে।
যাত্রাবাড়ী থানা-পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সকালে খবর পেয়ে কনস্টেবল শফিকুল ইসলামের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরে সুরতহাল করে দুপুরে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢামেক হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, মানসিক সমস্যা ও হতাশা থেকে তিনি আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে পারেন।
পুলিশ জানায়, রাতে তাঁর বড় মেয়ের মোবাইল ফোনে একটি খুদেবার্তা (মেসেজ) পাঠান শফিকুল। সেখানে তিনি লেখেন, ‘আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারলাম না। আমাকে ক্ষমা করে দিও। জুনায়েদ ও জিহাদকে দেখে রাখিও।’ এরপর মেয়ে বারবার ফোন দিলেও তিনি আর রিসিভ করেননি।
যাত্রাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ রাজু আজকের পত্রিকাকে বলেন, শফিকুল দীর্ঘদিন ধরে মানসিক অবসাদে (ডিপ্রেশন) ভুগছিলেন। তাঁকে চিকিৎসকের কাছেও নেওয়া হয়েছিল। ধারণা করা হচ্ছে, মানসিক অবসাদের কারণে তিনি আত্মহত্যা করতে পারেন।
আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে সদ্য নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূতের আচরণ ‘রহস্যজনক’ বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স। আজ বুধবার বিকেলে ঢাকা-১২ আসনে সিপিবি মনোনীত প্রার্থী কল্লোল বণিকের সমর্থনে আয়োজিত এক পথসভায় এ কথা বলেন তিনি।৬ মিনিট আগে
খুলনা নগরের একটি ভাড়া বাসা ও পাটকলের স্টাফ কোয়ার্টার থেকে ৬৯৭ বস্তা সরকারি চাল জব্দ করেছে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ। আজ বুধবার (২৮ জানুয়ারি) বেলা ১১টার দিকে খালিশপুর ক্রিসেন্ট গেট এলাকার ৮ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর কার্যালয়ের সামনে একটি ভাড়া বাসা ও পাশের প্লাটিনাম পাটকলের স্টাফ কোয়ার্টার থেকে এসব চাল উদ্ধার২৭ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলার কদলপুর ইউনিয়নের জয়নগর বড়ুয়াপাড়া এলাকায় একটি গভীর নলকূপের গর্তে পড়ে গেছে মিজবাহ নামের পাঁচ বছরের এক শিশু। আজ বুধবার (২৮ জানুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা শিশুটিকে উদ্ধারে অভিযান শুরু করেন।৩১ মিনিট আগে
শেরপুরের ঝিনাইগাতীতে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নিয়ে নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা অনুষ্ঠানে বিএনপি-জামায়াত নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ৩০ জন আহত হন।১ ঘণ্টা আগে