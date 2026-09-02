Ajker Patrika
En
ঢাকা

রাজধানীর হানিফ ফ্লাইওভারে সড়ক দুর্ঘটনায় নারীর মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর হানিফ ফ্লাইওভারে সড়ক দুর্ঘটনায় নারীর মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী মেয়র হানিফ ফ্লাইওভারের ওপরে সড়ক দুর্ঘটনায় অজ্ঞাত এক নারী মারা গেছে। তার বয়স আনুমানিক ৪০ বছর।

আজ বুধবার ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ। এরপর ময়নাতদন্তের জন্য ওই নারীর মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়।

যাত্রাবাড়ী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. সাইদুজ্জামান বলেন, ভোরে ফ্লাইওভারের ওপর ধোলাই পাড় টনি টাওয়ারের সামনে কোনো এক যানবাহনের ধাক্কায় ওই নারী ঘটনাস্থলেই মারা যান। তাঁর নাম-পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি। তবে ধারণা করা হচ্ছে, ওই নারী মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালমৃত্যুদুর্ঘটনাঢাকা বিভাগসড়ক দুর্ঘটনাফ্লাইওভার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত