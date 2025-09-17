Ajker Patrika
জাকসুতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শপথ ১৮ সেপ্টেম্বর

জাবি প্রতিনিধি 
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান ১৮ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে।

আজ বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ কার্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মোহাম্মদ মহিউদ্দিন স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে এ তথ্য জানানো হয়।

অফিস আদেশে বলা হয়, আগামীকাল (১৮ সেপ্টেম্বর) বেলা ৪টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের (জাকসু) নবনির্বাচিত নেতাদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

শপথবাক্য পাঠ করাবেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও জাকসুর সভাপতি অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসান।

বিষয়:

ঢাকা জেলাঢাকা বিভাগনির্বাচনঢাকাজাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
