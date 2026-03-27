Ajker Patrika
ঢাকা

কিশোরগঞ্জে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত ২০

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
দুটি দুমড়েমুচড়ে যাওয়া গাড়ি গতকাল রাতে রাস্তা থেকে সরানোর কাজ চলছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

কিশোরগঞ্জ-ভৈরব-ময়মনসিংহ মহাসড়কের নান্দলা এলাকায় দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে অন্তত ২০ যাত্রী আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ) রাত পৌনে ৯টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে। এ সময় বাস দুটি দুমড়েমুচড়ে যায়।

​পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা করিমগঞ্জগামী ‘অছিম পরিবহন’ এবং নেত্রকোনা থেকে চট্টগ্রামগামী ‘মিনহাজ পরিবহনের’ একটি বাসের মধ্যে নান্দলা বাজার এলাকায় মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনার পরপরই স্থানীয় বাসিন্দারা আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠান। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে দুজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।

​পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনায় মিনহাজ পরিবহনের চালক গুরুতর আহত হয়েছেন। তবে অন্য বাসের চালক ঘটনার পরপরই পালিয়ে গেছেন। দুর্ঘটনার পর মহাসড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হলে প্রায় দুই ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে। পরে পুলিশ রেকার দিয়ে দুর্ঘটনাকবলিত বাস সরিয়ে নিলে রাত সাড়ে ১১টার দিকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

​কিশোরগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মো. শরিফুল হক জানান, এখন পর্যন্ত কোনো নিহতের খবর পাওয়া যায়নি। পুলিশ ঘটনাস্থলে থেকে পরিস্থিতি তদারকি করছে।

বিষয়:

দুর্ঘটনাঢাকা বিভাগসংঘর্ষচট্টগ্রামকরিমগঞ্জনেত্রকোনা
‘ডিপ স্টেট’ ২০২৯ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকার প্রস্তাব দিয়েছিল: আসিফ মাহমুদ

বৈশ্বিক ‘রেপ একাডেমির’ পর্দা ফাঁস, স্ত্রীকে ধর্ষণ শেখান স্বামীরা

স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে গীতা পাঠে জামায়াত এমপির ‘বারণ’, শোনেননি ইউএনও

পরমাণু চুক্তি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চিন্তায় ইরান

হরমুজ দিয়ে চলবে বাংলাদেশসহ ৬ বন্ধু দেশের জাহাজ

সোনার দাম দীর্ঘমেয়াদি পতনে যাচ্ছে

ইরানিদের রাস্তায় নামানোর পরিকল্পনা ছিল নেতানিয়াহুর, 'কচুকাটা' হওয়ার ভয়ে প্রত্যাখ্যান ট্রাম্পের

দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে বাসডুবি: বেঁচে ফিরলেন খোকসার খাইরুল, ছিনিয়ে নিয়েছে মোবাইল ফোন

উত্তরায় শরীর থেকে মন আলাদা করা 'কেটামিন' তৈরি করতেন ৩ চীনা নাগরিক, যেত শ্রীলঙ্কায়

ভোলা সদর হাসপাতাল: বাড়তি খরচে নাকাল রোগী

গঙ্গাচড়ায় সহিংসতার মামলায় আ.লীগ নেতা গ্রেপ্তার

বোয়ালখালী বাজারে মধ্যরাতে আগুন, পুড়ল ৩৫ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান

বগুড়া-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য শরিফুল ইসলাম জিন্নাহ গ্রেপ্তার

যমুনা সেতুর পশ্চিম মহাসড়কে যানজট, ভোগান্তিতে ঢাকামুখী যাত্রীরা

