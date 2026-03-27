কিশোরগঞ্জে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত ২০

কিশোরগঞ্জ-ভৈরব-ময়মনসিংহ মহাসড়কের নান্দলা এলাকায় দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে অন্তত ২০ যাত্রী আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ) রাত পৌনে ৯টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে। এ সময় বাস দুটি দুমড়েমুচড়ে যায়।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা করিমগঞ্জগামী ‘অছিম পরিবহন’ এবং নেত্রকোনা থেকে চট্টগ্রামগামী ‘মিনহাজ পরিবহনের’ একটি বাসের মধ্যে নান্দলা বাজার এলাকায় মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনার পরপরই স্থানীয় বাসিন্দারা আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠান। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে দুজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।
পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনায় মিনহাজ পরিবহনের চালক গুরুতর আহত হয়েছেন। তবে অন্য বাসের চালক ঘটনার পরপরই পালিয়ে গেছেন। দুর্ঘটনার পর মহাসড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হলে প্রায় দুই ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে। পরে পুলিশ রেকার দিয়ে দুর্ঘটনাকবলিত বাস সরিয়ে নিলে রাত সাড়ে ১১টার দিকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।
কিশোরগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মো. শরিফুল হক জানান, এখন পর্যন্ত কোনো নিহতের খবর পাওয়া যায়নি। পুলিশ ঘটনাস্থলে থেকে পরিস্থিতি তদারকি করছে।
