Ajker Patrika
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জুলাইয়ে ডিএমপির স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ৯৩০৭টি মামলার নিষ্পত্তি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
জুলাইয়ে ডিএমপির স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ৯৩০৭টি মামলার নিষ্পত্তি

গত জুলাই মাসে ঢাকায় স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটদের পরিচালিত সংক্ষিপ্ত বিচার আদালতে ৯ হাজার ৩০৭টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। এর মধ্যে ৫ হাজার ৮৯০টি ফৌজদারি এবং ৩ হাজার ৪১৭টি ট্রাফিক মামলা রয়েছে। আজ সোমবার (৩ আগস্ট) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

ডিএমপির আইন কর্মকর্তা (জেলা ও দায়রা জজ) মোহাম্মদ আতাউল হক জানান, জুলাই মাসে ডিএমপির মতিঝিল, তেজগাঁও, ওয়ারী, গুলশান, মিরপুর, রমনা, লালবাগ ও উত্তরা বিভাগের আওতায় ৫ হাজার ৮৯০টি ফৌজদারি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়। এসব মামলায় ১০ হাজার ৪৩৭ জন আসামিকে আদালতে হাজির করা হয়। এর মধ্যে ৬ হাজার ৮৬১ জনকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ২৩ লাখ ৪৬ হাজার ১২০ টাকা অর্থদণ্ড এবং ২ লাখ ৫৮ হাজার ২৩০ টাকার মালামাল নিলাম বা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

এ ছাড়া, জুলাই মাসে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে ডিএমপি পুলিশ ও স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটদের যৌথ উদ্যোগে ৩৩টি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

ট্রাফিক আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮-এর অধীনে জুলাই মাসে ১ হাজার ৩৪০টি ট্রাফিক মামলা দায়ের করা হয়। একই সময়ে ৩ হাজার ৪১৭টি ট্রাফিক মামলা নিষ্পত্তি করে ৮ লাখ ২ হাজার ৭০০ টাকা অর্থদণ্ড আদায় করা হয়েছে।

ডিএমপির বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটদের মাধ্যমে বিভিন্ন অপরাধের তাৎক্ষণিক বিচার নিশ্চিত হওয়ায় বিচার বিভাগ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি নগরবাসীর আস্থা বৃদ্ধি পাচ্ছে। একই সঙ্গে অপরাধীদের মধ্যে আইনের প্রতি ভীতি সৃষ্টি হওয়ায় ঢাকা মহানগরের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নেও এটি ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

বিষয়:

ঢাকা জেলাডিএমপিঢাকা বিভাগমামলাআদালত
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