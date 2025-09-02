আদাবরে কিশোর গ্যাংয়ের হামলায় ৩ পুলিশ সদস্য আহত, টহল গাড়ি ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর আদাবর এলাকায় পুলিশের ওপর দেশীয় ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালিয়েছে একটি কিশোর গ্যাং গ্রুপ। এ ঘটনায় আল-আমিন নামে এক পুলিশ কনস্টেবল গুরুতর আহত হয়েছেন।
এছাড়া আরও দুই পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। আহতদের সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। হামলাকারীরা পুলিশের একটি টহল গাড়িও ভাঙচুর করে।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) রাত ১১টার দিকে আদাবরের সুনিবিড় হাউজিং এলাকায় পুলিশের একটি অভিযানের সময় এ ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয়রা জানান, সোমবার রাতে আদাবরের সুনিবিড় হাউজিং এলাকার একটি গ্যারেজে অভিযান চালাতে যায় পুলিশ। এ সময় কিশোর গ্যাংয়ের বেশ কয়েকজন সদস্য ধারালো অস্ত্র নিয়ে পুলিশের ওপর হামলা চালায়। হামলায় এক পুলিশ সদস্যকে কুপিয়ে মারাত্মক জখম করে তারা।
এ বিষয়ে তেজগাঁও বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) ইবনে মিজান বলেন, “সোমবার রাতে ৯৯৯-এ দুই পক্ষের সংঘর্ষের খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। কনস্টেবল আল-আমিন গাড়ির পাশে অবস্থান করছিলেন। এ সময় একটি পক্ষ এসে তার ওপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালায়। তার হাতে গুরুতর কোপ লেগেছে। তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।”
পুলিশ জানিয়েছে, হামলাকারীদের শনাক্ত করে আটকের চেষ্টা চলছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র, রাতেই অভিযান চালিয়ে বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে।
রাজধানীর আদাবর এলাকায় পুলিশের ওপর দেশীয় ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালিয়েছে একটি কিশোর গ্যাং গ্রুপ। এ ঘটনায় আল-আমিন নামে এক পুলিশ কনস্টেবল গুরুতর আহত হয়েছেন।
এছাড়া আরও দুই পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। আহতদের সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। হামলাকারীরা পুলিশের একটি টহল গাড়িও ভাঙচুর করে।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) রাত ১১টার দিকে আদাবরের সুনিবিড় হাউজিং এলাকায় পুলিশের একটি অভিযানের সময় এ ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয়রা জানান, সোমবার রাতে আদাবরের সুনিবিড় হাউজিং এলাকার একটি গ্যারেজে অভিযান চালাতে যায় পুলিশ। এ সময় কিশোর গ্যাংয়ের বেশ কয়েকজন সদস্য ধারালো অস্ত্র নিয়ে পুলিশের ওপর হামলা চালায়। হামলায় এক পুলিশ সদস্যকে কুপিয়ে মারাত্মক জখম করে তারা।
এ বিষয়ে তেজগাঁও বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) ইবনে মিজান বলেন, “সোমবার রাতে ৯৯৯-এ দুই পক্ষের সংঘর্ষের খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। কনস্টেবল আল-আমিন গাড়ির পাশে অবস্থান করছিলেন। এ সময় একটি পক্ষ এসে তার ওপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালায়। তার হাতে গুরুতর কোপ লেগেছে। তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।”
পুলিশ জানিয়েছে, হামলাকারীদের শনাক্ত করে আটকের চেষ্টা চলছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র, রাতেই অভিযান চালিয়ে বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে।
ডাকসু নির্বাচনে এক নারী নারী প্রার্থীকে ফেসবুকে গণধর্ষণের হুমকিদাতা আলী হোসেনকে 'শিবির নেতা' বলে আখ্যা দিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল। এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে কেন্দ্রীয় শিবির।২৬ মিনিট আগে
রাজধানীর পল্টনে জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) সভাপতি লুৎফর রহমানের ওপর সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার।৩১ মিনিট আগে
সীমান্তবর্তী জেলা মৌলভীবাজারকে বন্যা থেকে রক্ষা করার জন্য মনু নদের ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধ ও তীর রক্ষায় প্রায় হাজার কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। তবে এই কাজের তিনটি প্যাকেজের ১ হাজার ৪৫০ মিটার নো ম্যানস ল্যান্ডের কাজ ভারতের বাধায় আটকা আছে দীর্ঘ ৫ বছর ধরে।৪০ মিনিট আগে
রাঙামাটির ভারত সীমান্তবর্তী বরকলের আইমাছড়া ভূষণছড়া, বড়হরিণা, জুরাছড়ির দুমদুম্যা ইউনিয়নের প্রায় ৪০ হাজার মানুষ এখনো বিশুদ্ধ পানি থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত। স্বাধীনতার ৫৪ বছর পেরোলেও এসব সীমান্ত এলাকায় এখনো নেই কোনো বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা। নেই কোনো সরকারি টিউবওয়েল। ফলে নদী, ছড়া বা কুয়া থেকে পানি সংগ্রহ করে১ ঘণ্টা আগে