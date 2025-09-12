Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

রাজধানীতে নারীর বস্তাবন্দী অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর কদমতলী মুরাদপুর এলাকায় এক নারীর বস্তাবন্দী অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) সকাল সোয়া ৯টার দিকে মুরাদপুরের হাজি লাল মিয়া সরদার রোড থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ। পরে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহটি ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

নিহত নারীর নাম রেখসানা বেগম (৪২)। তাঁর গ্রামের বাড়ি পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা থানার সুতাবাড়িয়া গ্রামে। বাবার নাম হাতেম হাং।

কদমতলী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) কামরুন নাহার জানান, সকালে ৯৯৯-এর মাধ্যমে জানতে পেরে মুরাদপুরের ওই রোড থেকে প্লাস্টিকের বস্তাবন্দী মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। ওই নারীর মুখমণ্ডল অর্ধগলিত ছিল। এ ছাড়া শরীরের কোথাও কোনো আঘাতের চিহ্ন ছিল না। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

পুলিশ কর্মকর্তা আরও বলেন, ‘প্রথমে অজ্ঞাতনামা হিসেবে ওই নারীর মরদেহ পাই। পরে আঙুলের ছাপের মাধ্যমে তাঁর মরদেহ শনাক্ত হয়। তাঁর পরিবারকে খবর দেওয়া হয়েছে। তাঁরা এলে বিস্তারিত জানা যাবে।’

বিষয়:

উদ্ধারঢাকা জেলাপুলিশঢাকা বিভাগনারীঢাকামরদেহ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ডাকসুতে শিবিরের জয়ে উদ্বেগ শশী থারুরের, জবাব দিলেন মেঘমল্লার

‘বেয়াদবি ছুটায় দেব’: সরি বলতে অসুবিধা নেই, বললেন সেই জামায়াত নেতা

শাহজালাল বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ টার্মিনালের সামনে কোমরপানি

ইসরায়েলের হামলার কী জবাব হবে—আরব-ইসলামিক সম্মেলন ডাকল কাতার

ট্রাম্প ঘনিষ্ঠ চার্লি কার্ক কেন খুন হলেন, কী ঘটেছিল, কে ছিলেন তিনি

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

জাকসু নির্বাচন: অভিযোগ-বর্জনে ম্লান ভোট উৎসব

জাকসু নির্বাচন: অভিযোগ-বর্জনে ম্লান ভোট উৎসব

‘আমার হানিমুন পিরিয়ড শেষ হয়েছে’

‘আমার হানিমুন পিরিয়ড শেষ হয়েছে’

ডাকসুতে শিবিরের জয়ে উদ্বেগ শশী থারুরের, জবাব দিলেন মেঘমল্লার

ডাকসুতে শিবিরের জয়ে উদ্বেগ শশী থারুরের, জবাব দিলেন মেঘমল্লার

‘বেয়াদবি ছুটায় দেব’: সরি বলতে অসুবিধা নেই, বললেন সেই জামায়াত নেতা

‘বেয়াদবি ছুটায় দেব’: সরি বলতে অসুবিধা নেই, বললেন সেই জামায়াত নেতা

শাহজালাল বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ টার্মিনালের সামনে কোমরপানি

শাহজালাল বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ টার্মিনালের সামনে কোমরপানি

সম্পর্কিত

রাজধানীতে নারীর বস্তাবন্দী অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার

রাজধানীতে নারীর বস্তাবন্দী অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার

সুন্দরবনে বনদস্যুদের কবল থেকে ৯ জেলেকে উদ্ধার, অস্ত্রসহ আটক ২

সুন্দরবনে বনদস্যুদের কবল থেকে ৯ জেলেকে উদ্ধার, অস্ত্রসহ আটক ২

ময়মনসিংহে গাড়িচালকের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার

ময়মনসিংহে গাড়িচালকের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার

আরাকান আর্মির হেফাজত থেকে পালিয়ে এসেছেন ট্রলারসহ ১৮ জেলে

আরাকান আর্মির হেফাজত থেকে পালিয়ে এসেছেন ট্রলারসহ ১৮ জেলে