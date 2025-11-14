Ajker Patrika

নির্বাচনের আগেই পে কমিশন বাস্তবায়ন ও গেজেট চান সরকারি কর্মচারীরা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৪ নভেম্বর ২০২৫, ২২: ২২
আজ শুক্রবার বিকেলে ‘নবম পে স্কেল গেজেট প্রকাশ বাস্তবায়ন’-এর দাবিতে প্রতিনিধি সমাবেশ করে বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী দাবি আদায় ঐক্য পরিষদ। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ শুক্রবার বিকেলে 'নবম পে স্কেল গেজেট প্রকাশ বাস্তবায়ন'-এর দাবিতে প্রতিনিধি সমাবেশ করে বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী দাবি আদায় ঐক্য পরিষদ। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী দাবি আদায় ঐক্য পরিষদ আগামী সংসদ নির্বাচনের আগেই পে কমিশন বাস্তবায়ন ও নবম পে স্কেল গেজেট জারির দাবি করেছে। আজ শুক্রবার বিকেলে ‘নবম পে স্কেল গেজেট প্রকাশ বাস্তবায়ন’-এর দাবিতে আয়োজিত প্রতিনিধি সমাবেশে এ দাবি জানানো হয়।

রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী দাবি আদায় ঐক্য পরিষদ প্রতিনিধি সমাবেশ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এতে বলা হয়, পে স্কেল বাস্তবায়ন করা না হলে ১৮ লাখ কর্মচারী নির্বাচনের দায়িত্ব থেকে বিরত থাকবেন। বর্তমানে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী আছেন প্রায় ১৫ লাখ।

সমাবেশে স্বাগত বক্তব্যে পরিষদের সমন্বয়ক মো. লুৎফর রহমান বলেন, ‘পে কমিশন নির্বাচনের আগেই দিতে হবে। এটির বাস্তবায়ন না হলে ১৮ লাখ কর্মচারী নিয়ে আমরা কঠোর আন্দোলনে যাব। ১ ডিসেম্বর থেকে যত দিন পর্যন্ত পে কমিশন বাস্তবায়ন না হবে, তত দিন পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চালিয়ে যাব।’

অন্য বক্তারা বলেন, বৈষম্যমুক্ত নবম পে স্কেল অনতিবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং তা নভেম্বরের মধ্যেই করতে হবে। ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে গেজেট প্রকাশ করতে হবে। এগুলো না করা হলে কর্মচারীরা সংসদ নির্বাচনের দায়িত্ব থেকে বিরত থাকবেন। নভেম্বরের মধ্যে দাবি না মানলে সারা দেশের সরকারি অফিস বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন তাঁরা।

অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ গত বুধবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, সরকারি কর্মচারীদের নতুন পে স্কেলের সিদ্ধান্ত অন্তর্বর্তী নয়, বরং আগামী নির্বাচিত সরকার নেবে। তবে অন্তর্বর্তী সরকার বেতন কমিশনের প্রতিবেদন (বেতনকাঠামো) চূড়ান্ত করে যাবে।

অর্থ উপদেষ্টার এমন বক্তব্যের পর সরকারি কর্মচারী দাবি আদায় ঐক্য পরিষদ এ দাবি জানাল।

সমাবেশে অতিথির বক্তব্যে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুর বলেন, বেতনকাঠামোর বৈষম্য দূর করা এবং নবম পে স্কেল দ্রুত বাস্তবায়ন করা দরকার। এটা যৌক্তিক দাবি এবং তা নির্বাচনের আগেই বাস্তবায়ন করা উচিত।

নারী নৃত্যশিল্পীকে চুল কেটে, মুখে কালি মেখে নির্যাতন

নারী নৃত্যশিল্পীকে চুল কেটে, মুখে কালি মেখে নির্যাতন

ভোলার গ্যাস ভোলাতেই ব্যবহার করা হবে: জ্বালানি উপদেষ্টা

ভোলার গ্যাস ভোলাতেই ব্যবহার করা হবে: জ্বালানি উপদেষ্টা

মোহাম্মদপুরে ৩৫ ককটেলসহ বোমা তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার

মোহাম্মদপুরে ৩৫ ককটেলসহ বোমা তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার

স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা মামুন হত্যা মামলার আসামি গ্রেপ্তার

স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা মামুন হত্যা মামলার আসামি গ্রেপ্তার

নারী নৃত্যশিল্পীকে চুল কেটে, মুখে কালি মেখে নির্যাতন

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
ভুক্তভোগী নারী নৃত্যশিল্পী। ছবি: সংগৃহীত
ভুক্তভোগী নারী নৃত্যশিল্পী। ছবি: সংগৃহীত

চাঁদা না দেওয়ায় ও মামলা করায় ময়মনসিংহে এক নারী নৃত্যশিল্পীকে মারধর ও চুল কেটে মুখে কালি মেখে নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। গত বুধবারের ওই ঘটনার পর ভুক্তভোগীর কালি মাখানো মুখের বেশ কিছু ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। গতকাল বৃহস্পতিবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এই নির্যাতনের ঘটনার নিন্দা জানিয়ে বেসরকারি সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) দোষীদের বিচার ও শাস্তি দাবি করেছে। এদিকে গতকাল রাতে ভুক্তভোগী নারী বাদী হয়ে কোতোয়ালি মডেল থানায় মামলা করেছেন। মামলার পর ওই দিন রাতে নগরীর জুবলীঘাট এলাকা থেকে শাহ আলম (৪০) নামের একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গ্রেপ্তার শাহ আলম নগরীর চর কালীবাড়ি এলাকার মো. রাশেদের ছেলে। তিনি মামলার ৩ নম্বর আসামি।

ভুক্তভোগী পরিবার সূত্রে জানা গেছে, নগরীর বড় কালীবাড়ি লোকনাথ মন্দির এলাকায় ব্রহ্মপুত্র নদের তীরের একটি বস্তিতে বাস্তুহারা সমবায় সমিতির কাছ থেকে প্রায় ১৫ বছর আগে ৩ লাখ টাকায় একটি জমি কেনেন নারী নৃত্যশিল্পী। গত বছর সেখানে আধা পাকা ঘর করতে গেলে সমবায় সমিতির সদস্য শাহ আলম তাঁর কাছে চাঁদা দাবি করেন। ১ লাখ টাকা চাঁদা পাওয়ার পর আরও ১০ লাখ টাকা দাবি করেন তিনি। টাকা না পেয়ে গত বছরের ১৩ সেপ্টেম্বর ভুক্তভোগী নৃত্যশিল্পীর বাড়িতে হামলা চালানো হয়। এ ঘটনায় তিনি আদালতে মামলা করেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে গত ৬ এপ্রিল নারীর স্কুলপড়ুয়া ছেলেকে অপহরণ করেন আসামিরা। এ ঘটনায় গত ৯ এপ্রিল মামলা করলে আসামি শাহ আলমকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে তিনি জামিনে মুক্তি পান। ভুক্তভোগীর করা ভাঙচুরের মামলার তদন্ত করতে পুলিশ গত বুধবার দুপুরে ঘটনাস্থলে যায়। পুলিশ চলে যাওয়ার পর আসামিরা নারী নৃত্যশিল্পীকে রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে বেঁধে মারধর করেন এবং চুল কেটে ও মুখে কালি মেখে হেনস্তা করেন। এ সময় তাঁর সামনে মাদক ও টাকা রেখে ভিডিও ধারণ করে ফেসবুকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। পরে নারীর স্বামী জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ কল করলে পুলিশ গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে।

ভুক্তভোগী নারী বলেন, ‘পুলিশ চলে যাওয়ার পরই আমাকে রাস্তায় ধরে নিয়ে গিয়ে বেঁধে চুল কেটে মুখে কালি মেখে দেয়। আমি বিচার চাই।’

এ ঘটনায় অভিযুক্ত শাহ আলমের পরিবারের সঙ্গে মোবাইল ফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও কেউ সাড়া দেয়নি।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা উপপরিদর্শক মাসুদ জামেলী বলেন, ওই নারীকে বেঁধে চুল কেটে মারধর করা হয়েছে, মুখে কালি মেখে দেওয়া হয়েছে। দুটি পরিবারের মধ্যে আগে থেকেই মামলা চলছিল। অপহরণ মামলার আসামিরা জামিনে ছিলেন। আদালতের আরও একটি ভাঙচুরের মামলার তদন্ত শেষে পুলিশ গত বুধবার দুপুরে ফিরে আসে। তখন প্রতিপক্ষ রাস্তায় ওই নারীকে আটকে নির্যাতন চালায়।

কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ শিবিরুল ইসলাম বলেন, মামলা তদন্ত করে পুলিশ ফিরে আসার পর ওই নারীর সঙ্গে এমন ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় মামলা নেওয়া হয়েছে এবং একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। চুল কাটা ও মুখে কালি মেখে দেওয়ার বিষয়ে তদন্ত চলছে। সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আসকের নিন্দা

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভুক্তভোগীর ছবি ছড়িয়ে পড়ার পর এক বিজ্ঞপ্তিতে আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) বলেছে, ১২ নভেম্বর স্থানীয় কয়েকজন চিহ্নিত দুর্বৃত্ত এক নারী নৃত্যশিল্পীকে প্রকাশ্যে মারধর করে, তাঁর চুল কেটে দেয় এবং মুখে কালি মেখে দিয়ে হেনস্তা করে।

বিজ্ঞপ্তিতে আইন ও সালিশ কেন্দ্র বলেছে, এ ধরনের ঘটনা কেবল একজন নারীর মর্যাদা ও নিরাপত্তার ওপর আঘাত নয়, বরং এটি বাংলাদেশের সংবিধানে প্রতিশ্রুত মৌলিক অধিকারের স্পষ্ট লঙ্ঘন। একই সঙ্গে এ ধরনের ঘটনা দণ্ডবিধিতে নারীর মর্যাদা ক্ষুণ্ন ও শ্লীলতাহানির অপরাধ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। প্রকাশ্যে একজন নারীর ওপর এমন নিষ্ঠুর নির্যাতন শুধু আইনের অবমাননা নয়, এটি নারীর মর্যাদার প্রতি সরাসরি আঘাত। এ ঘটনায় সংশ্লিষ্টদের দ্রুত ও নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে বিচারের মুখোমুখি করতে হবে। একই সঙ্গে ভুক্তভোগী নারীর নিরাপত্তা, চিকিৎসা, সামাজিক ও আইনি সহায়তা রাষ্ট্রীয়ভাবে নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও মানবাধিকার সুরক্ষার স্বার্থে এ ধরনের নৃশংসতার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রকে কঠোর নীতি নিতে হবে।

নির্বাচনের আগেই পে কমিশন বাস্তবায়ন ও গেজেট চান সরকারি কর্মচারীরা

নির্বাচনের আগেই পে কমিশন বাস্তবায়ন ও গেজেট চান সরকারি কর্মচারীরা

ভোলার গ্যাস ভোলাতেই ব্যবহার করা হবে: জ্বালানি উপদেষ্টা

ভোলার গ্যাস ভোলাতেই ব্যবহার করা হবে: জ্বালানি উপদেষ্টা

মোহাম্মদপুরে ৩৫ ককটেলসহ বোমা তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার

মোহাম্মদপুরে ৩৫ ককটেলসহ বোমা তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার

স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা মামুন হত্যা মামলার আসামি গ্রেপ্তার

স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা মামুন হত্যা মামলার আসামি গ্রেপ্তার

ভোলার গ্যাস ভোলাতেই ব্যবহার করা হবে: জ্বালানি উপদেষ্টা

ভোলা প্রতিনিধি
মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির। ছবি: আজকের পত্রিকা
মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির। ছবি: আজকের পত্রিকা

ভোলায় প্রাপ্ত শাহবাজপুর গ্যাস ভোলাতেই ব্যবহার করা হবে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির।

আজ শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) বিকেলে ভোলা জেলা প্রশাসকের সম্মেলনকক্ষে ভোলা জেলার অর্থনৈতিক উন্নয়নসংক্রান্ত মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন।

উপদেষ্টা বলেন, ভোলার গ্যাস দিয়েই এই এলাকায় সার কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। সেই লক্ষ্যে ভোলায় জায়গাও নির্ধারণ করা হয়েছে। ভোলার গ্যাস ব্যবহার করেই ভোলায় সার কারখানাসহ বিভিন্ন শিল্প ও কলকারখানা গড়ে তোলা হবে। ভোলা হবে ইকোনমিক জোন। উপকূলীয় এ দ্বীপ জেলা ভোলা হবে সম্ভাবনাময় শিল্পাঞ্চল জেলা।

ভোলার বাসাবাড়িতে ব্যবহারের জন্য গ্যাস দেওয়া সম্ভব হবে না জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, এলপি গ্যাসের দাম কমানোর বিষয়ে ভাবছে সরকার। ভোলা-বরিশাল সেতু স্থাপনের বিষয়টিও সরকার নতুন করে চিন্তাভাবনা করছে।

জেলা প্রশাসক মো. আজাদ জাহানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় অতিথি হিসেবে শিল্প, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান; বাণিজ্য, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীনসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাচনের আগেই পে কমিশন বাস্তবায়ন ও গেজেট চান সরকারি কর্মচারীরা

নির্বাচনের আগেই পে কমিশন বাস্তবায়ন ও গেজেট চান সরকারি কর্মচারীরা

নারী নৃত্যশিল্পীকে চুল কেটে, মুখে কালি মেখে নির্যাতন

নারী নৃত্যশিল্পীকে চুল কেটে, মুখে কালি মেখে নির্যাতন

মোহাম্মদপুরে ৩৫ ককটেলসহ বোমা তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার

মোহাম্মদপুরে ৩৫ ককটেলসহ বোমা তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার

স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা মামুন হত্যা মামলার আসামি গ্রেপ্তার

স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা মামুন হত্যা মামলার আসামি গ্রেপ্তার

মোহাম্মদপুরে ৩৫ ককটেলসহ বোমা তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ছবি: আজকের পত্রিকা
ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পে পরিত্যক্ত একটি বাড়ি থেকে ৩৫টি তাজা ককটেল ও ককটেল তৈরির বিপুল পরিমাণ সরঞ্জামসহ কয়েক বস্তা জর্দার কৌটা উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপির) মোহাম্মদপুর থানা-পুলিশ এক অভিযানে এসব দ্রব্য উদ্ধার করে।

মোহাম্মদপুর জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার আব্দুল্লাহ আল মামুন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সোমবার সন্ধ্যা আনুমানিক ৬টা ১০ মিনিটে থানার একটি টিম জেনেভা ক্যাম্পের ৭ নম্বর সেক্টরের ওই পরিত্যক্ত বাড়িতে অভিযান চালায়। এ সময় ৩৫টি তাজা ককটেল, বিভিন্ন ককটেল তৈরির সরঞ্জাম এবং কয়েক বস্তা জর্দার কৌটা উদ্ধার করা হয়। তবে কাউকে আটক করা যায়নি।

ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান জানান, উদ্ধার হওয়া ককটেলগুলো নিষ্ক্রিয় করার জন্য ডিএমপি বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিটকে খবর দেওয়া হয়। তারা দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।

নির্বাচনের আগেই পে কমিশন বাস্তবায়ন ও গেজেট চান সরকারি কর্মচারীরা

নির্বাচনের আগেই পে কমিশন বাস্তবায়ন ও গেজেট চান সরকারি কর্মচারীরা

নারী নৃত্যশিল্পীকে চুল কেটে, মুখে কালি মেখে নির্যাতন

নারী নৃত্যশিল্পীকে চুল কেটে, মুখে কালি মেখে নির্যাতন

ভোলার গ্যাস ভোলাতেই ব্যবহার করা হবে: জ্বালানি উপদেষ্টা

ভোলার গ্যাস ভোলাতেই ব্যবহার করা হবে: জ্বালানি উপদেষ্টা

স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা মামুন হত্যা মামলার আসামি গ্রেপ্তার

স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা মামুন হত্যা মামলার আসামি গ্রেপ্তার

স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা মামুন হত্যা মামলার আসামি গ্রেপ্তার

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা মামুন হোসাইন হত্যা মামলার ২ নম্বর আসামি সুমনকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব ১১ ও ফতুল্লা থানা-পুলিশ। আজ শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৪টায় ফতুল্লার কাঠেরপুল এলাকার নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

চলতি বছরের ৭ ফেব্রুয়ারি ফতুল্লা থানা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক মামুন হোসাইনকে মধ্যরাতে ডেকে নিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়। ঘটনার পর কয়েকজন দুর্বৃত্তের ঘটনাস্থল থেকে সুমনের বাড়িতে প্রবেশ করার সিসিটিভি ফুটেজ ছড়িয়ে পড়ে। এ ঘটনায় নিহত মামুনের স্ত্রী বাদী হয়ে হত্যা মামলা করেন।

মামলায় আলাউদ্দিন হাজির ছেলে আকতার, সুমন, রতন ওরফে রাখাল রতন, শাওন হাসান, রাকিব প্রধান, রাব্বিল, নয়ন, শাহ আলম, সোলেয়মান, জয়নাল, রাসেল, গোলাম রাব্বি হৃদয়, আরব আলী সরদারসহ অজ্ঞাতনামা ৮-১০ জনকে আসামি করা হয়।

মামলার অভিযোগে বলা হয়, ২০২৪ সালের ১১ সেপ্টেম্বর রেললাইন বটতলা এলাকায় তাঁর স্বামী মামুনের নেতৃত্বে মাদক ও সন্ত্রাসবিরোধী মিছিল বের হয়। সেই মিছিলকে লক্ষ্য করে গুলি চালান আকতার, সুমনসহ তাঁদের সহযোগীরা। সে সময় মামুন প্রাণে বেঁচে গেলেও তাঁকে হত্যার জন্য পরিকল্পনা করতে থাকেন তাঁরা। এর ধারাবাহিকতায় ৭ ফেব্রুয়ারি আসামিরা কৌশলে তাঁকে ডেকে নিয়ে গুলি করে হত্যা করেন।

গ্রেপ্তারের বিষয়ে ফতুল্লা থানা-পুলিশের পরিদর্শক (তদন্ত) আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘বিকেলে আসামিকে তার নিজ বাসা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযানে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতায় ছিল র‍্যাব ১১-এর একটি টিম।’

নির্বাচনের আগেই পে কমিশন বাস্তবায়ন ও গেজেট চান সরকারি কর্মচারীরা

নির্বাচনের আগেই পে কমিশন বাস্তবায়ন ও গেজেট চান সরকারি কর্মচারীরা

নারী নৃত্যশিল্পীকে চুল কেটে, মুখে কালি মেখে নির্যাতন

নারী নৃত্যশিল্পীকে চুল কেটে, মুখে কালি মেখে নির্যাতন

ভোলার গ্যাস ভোলাতেই ব্যবহার করা হবে: জ্বালানি উপদেষ্টা

ভোলার গ্যাস ভোলাতেই ব্যবহার করা হবে: জ্বালানি উপদেষ্টা

মোহাম্মদপুরে ৩৫ ককটেলসহ বোমা তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার

মোহাম্মদপুরে ৩৫ ককটেলসহ বোমা তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার