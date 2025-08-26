প্রিমিয়াম সুইটসের ঘি ও সসে ভেজাল শনাক্ত হওয়ায় বিশেষ আদালতে মামলা

আয়নাল হোসেন, ঢাকা
প্রিমিয়াম সুইটসের তৈরি ঘি ও সসে ভেজাল শনাক্ত হওয়ায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের বিশেষ মহানগর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে পৃথক দুটি মামলা করেন বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের পরিদর্শক কামরুল হাসান। আদালত সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।
আদালত সূত্রে জানা গেছে, ঘি-তে সাবানিকরণের নির্ধারিত মান ন্যুনতম ২১৮। কিন্তু ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষায় পাওয়া গেছে ২১৫ দশমিক ৪৯। চর্বির পরিমাণ থাকার কথা ৯৯ দশমিক ৭০ শতাংশ। পরীক্ষায় পাওয়া গেছে ৯৭ দশমিক ৩০ শতাংশ। ক্ষারকীয় মাত্রা অনুর্ধ্ব ২ দশমিক ৭৫ শতাংশ থাকার নিয়ম থাকলেও রয়েছে পয়েন্ট ৪৭ শতাংশ। পারঅক্সাইডের নির্ধারিত মান অনুর্ধ্ব শূন্য দশমিক ৮ থাকার কথা। রয়েছে শূন্য দশমিক ৬।
প্রিমিয়াম সুইটসের সসের দুটি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। একটি নমুনায় কঠিন বস্তু থাকার কথা নূন্যতম ২৫ শতাংশ। পরীক্ষায় পাওয়া গেছে ১৯ দশমিক ১৮ শতাংশ। প্রিজারবেটিভ হিসেবে বেনজয়িক এসিড থাকার কথা অনুর্ধ্ব ৭৫০ পিপিএম। পরীক্ষায় পাওয়া গেছে এক হাজার ৫০ পিপিএম। ক্ষরকীয় অংশ নির্ধারিত মান ন্যুনতম ১ দশমিক ২০ শতাংশ। পরীক্ষায় পাওয়া গেছে দশমিক ৬১ শতাংশ। অপর একটি নমুনায় কঠিন বস্তু রয়েছে ১৬ দশমিক ১৩ শতাংশ এবং বেনজয়িক অ্যাসিড পাওয়া গেছে এক হাজার ১০ পিপিএম এবং ক্ষরকীয় অংশ রয়েছে পেয়ন্ট ৫৭ শতাংশ।
জানা গেছে, গত ১৭ আগষ্ট বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের পরিদর্শক কামরুল হাসান দুই সহকর্মী শেখ মোশারফ হোসেন ও তোফায়েল আহমেদকে নিয়ে মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় সিআইসি টাওয়ারে অবস্থিত প্রিমিয়াম সুইটস থেকে সরেজমিন পরিদর্শন করে নমুনা সংগ্রহ করেন। পরে তা যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে ল্যাবে পরীক্ষা জন্য আনা হয়। গত ২০ আগষ্ট ল্যাবে পরীক্ষা করে সস ও ঘি মানসম্পন্ন নয় বলে প্রতিবেদন দেওয়া হয়। সনদপত্রে মাত্রাতিরিক্ত প্রিজারভেটিকের উপস্থিতি পাওয়া যায়। এগুলো ব্যবহারে কিডনি এবং ক্যান্সার রোগ হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। মামলায় বলা হয়, নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৫ এর ২৬ ও ৩৩ ধারা লঙ্ঘন করায় আইনে ৫৮ ধারায় শান্তিযোগ্য অপরাধ।
সসে মাত্রাতিরিক্ত প্রিজারভেটিভ ব্যবহারের বিষয়ে জানতে চাইলে ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনির্ভাসিটির পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান অনুসদের ডিন অধ্যাপক বিল্লাল হোসেন বলেন, সসে মাত্রাতিরিক্ত প্রিজারভেটিভ ব্যবহারে ক্যান্সারের ঝুকি রয়েছে। এছাড়া এটিকে সলিড বা কঠিন পদার্থ কম থাকার অর্থ এটি মানসম্পন্ন নয়।
